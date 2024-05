5 nagyszerű kalandpark és bobpálya hazánkban, ahol az egész család kikapcsolódhat

Kicsik és nagyok nagy kedvence a visegrádi Nagy-Villám oldalában lévő bobpálya, ami egész évben várja a látogatókat. A pályán kétféle bob közlekedik: az alpesi bob és a nyári bob is 700 méter lesiklóhosszal rendelkezik, az izgalmakról pedig 10-12 kanyar gondoskodik. Az elképesztő panoráma csak még tovább emeli az élményt, hiszen szép időben elképesztő kilátás nyílik innen a Dunakanyarra. A csúszás utáni felfrissülésről a pálya melletti büfé gondoskodik, a különlegességek kedvelői pedig megkóstolhatják a hely specialitását, a bob dogot is.

Az Oxygen Adrenalin Park a főváros zajától távol, a Mátra déli lejtőjén várja a kikapcsolódni vágyókat. A 16 hektárnyi területen kialakított parkot azzal a céllal hozták létre, hogy a látogatók kellemes környezetben, gazdag programkínálatból választva felejthetetlen élményeket szerezhessenek a Mátrában eltöltött idő alatt. A parkban bármely korosztály találhat szórakozási lehetőséget, amihez jelenleg több mint 30-féle játék és élményelem áll rendelkezésünkre. Ilyen például a téli-nyári bobpálya, a libegő, a quadpálya, a függőhíd, a canopy, a kalandpark, a játszóház, az íjászat, a jet-ski, a vízi akadálypálya és az erdei labirintus, csak hogy néhányat említsünk közülük. Azért a gyerekek mellett a kevésbé kalandvágyó felnőttekre is gondoltak, ezért a park területén található büfé, étterem és kávézó is.

A Bobo Fun Park élményközpont, kalandpark és rendezvényhelyszín egyben. A Balaton szomszédságában 3 emelet magas beltéri mászófalak, kötélpálya, lézerlabirintus, „igazi” barlang, ninjapálya, VR-szimulátorok és sok más izgalmas aktivitás várja a család minden tagját. Ideális helyszín lehet osztálykirándulásokhoz, születésnapi zsúrokhoz és csapatépítő tréningekhez is. A 3000 négyzetméteres aréna kánikulában is jó választás, de egy esős napon sem kell B-tervben gondolkodni. Az attrakciók kizökkentik a tiniket az online világból, a felnőttekből pedig előhozzák a gyermeket. A Bobo Fun Parkot a szomszédos, családbarát Kolping Hotel vendégei előnyökkel látogathatják, és a környéken lakók vagy pihenők előtt is nyitva áll.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool