Adventi kedvezménnyel kedveskedik nézőinek a Margitszigeti Színház

A Margitszigeti Szabadtéri Színház exkluzív ünnepi ajánlattal kedveskedik nézőinek. Karácsonyi ajándékkártyájukkal 10 ezer forint kedvezménnyel válthatunk jegyet a 2024-es évad előadásaira. Íme a részletek!

Ajándék- és kedvezménykártya+

A Margitszigeti Szabadtéri Színház Ajándék- és kedvezménykártya+ nevű adventi ajánlatával 33%-os kedvezmény várja a színház közönségét. Ezzel az egyedülálló lehetőséggel 20 ezer forintért vásárolhatjuk meg a karácsonyi kedvezménykártyát, majd 30 ezer forint értékben válthatunk jegyeket a jövő nyári előadások bármelyikére.

Sőt az ajándékkártyán szereplő összeg felhasználását követően további kedvezményekhez juthatunk: 20%-os kedvezményt kapunk a további jegyvásárlásokra, valamint 20%-os kedvezménnyel vehetünk részt a backstage-látogatásokon, és ingyenesen látogathatjuk a Margitszigeti Víztorony kilátóját és az aktuális kiállítást.

Az ajándékkártyát azonnal jegyre válthatjuk, vagy bízhatjuk az ajándékozottra is a döntést, aki utólag kiválaszthatja a neki tetsző előadást.

Vár a Margitszigeti Szabadtéri Színház 2024-es nyári évadja!

A fellépő művészek sora 2024-ben is különleges. A Margitszigetre érkezik a világhírű és extravagáns szerb hegedűvész Nemanja Radulović és markáns zenekara; a Zöld-foki-szigetek dús hangú énekese, LURA; a kitűnő francia balett-társulat, a Ballet Preljocaj, a sármos és egyik legizgalmasabb hangú amerikai sztártenor, Jonathan Tetelman és a szintén Amerikából érkező szuperprodukció, az Így neveld a sárkányodat! filmzenekoncert. A műfajok sokszínűségét bizonyítva, a teátrum elhozza a Parádé című előadást, amely a Boban Marković Orkestar és a Székesfehérvári Balett Színház közös produkciója.

A jövő nyári kínálat természetesen a hazai sztárokat sem nélkülözi, legendás fellépők sora fogja váltani egymást az ikonikus helyszín színpadán. A Mária evangéliuma ikonikus rockoperával, kiváló új szereposztással kezdődik az évad már május közepén. Balázs János zongoraművésszel indul a sor, aki az ünnepélyes Nyitókoncert sztárvendége lesz majd a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral.

A Margitszigeti Jazz Napok egyedülálló élményt ígér a magyar jazz szerelmeseinek. A fesztivál két napja során több mint 50 kiváló magyar jazz-zenész lép színpadra.

Az Anna and the Barbies jubileumi koncerttel készül, Kökény Attila és Rakonczai Viktor érkezik egy felemelő koncerttel. Őt követően bulizhatunk majd Caramel és a Budapest Bár koncertjein is. A Cotton Club Singers és a 100 Tagú Cigányzenekar pedig teljes létszámban 2024-ben is csak a Margitszigeti Színházban lesz látható. A program mostantól folyamatosan bővül a weboldalon, lesznek még meglepetések!

Bővebb infó: www.margitszigetiszinhaz.hu

