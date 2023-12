Az ünnep ízei Budapesten: 7 karácsonyi és szilveszteri ajánlat, ha valami különlegesre vágysz

Klasszikus és újragondolt ízekkel kényeztetnek el benneteket Budapest legizgalmasabb vendéglátóhelyei idén decemberben. Karácsonyi és szilveszteri fogások egyaránt várnak rátok, csak győzzetek válogatni!

Bob’s Kitchen Budapest

Egy csipet Nagy-Britannia rejtőzik Budapest szívében, a Nagykörúttól egy karnyújtásnyira, ahol megkóstolhatjátok az angol gasztronómia legjavát. A Bob’s Kitchen Budapest autentikus brit fogásai bebizonyítják, hogy az angol konyha is könnyedén le tudja venni az embert a lábáról. A klasszikus angol reggelin és vasárnapi sültön túl decemberben különleges karácsonyi menüvel kedveskedik vendégeinek Bob, amely például sült pulyka- és sonkatálat és hagyományos karácsonyi pudingot is magába foglal. A kiváló minőségű ételek mellett fergeteges téli italok alapozzák meg a hangulatot, úgymint a közkedvelt Irish coffee tejszínhabbal és az egyedi fűszerezésű Hot Buttered Rum.

1066 Budapest, Jókai utca 8. | Weboldal

Petrol Beer & Barbeque

Rendhagyó karácsonyi menüvel és kihagyhatatlan téli programokkal készül az ünnepekre Budapest első számú BBQ-gasztrohelye, a Nagykörút törzshelye, a Petrol Beer & Barbeque. Az ünnepi fogások között igazi különlegességeket találunk, ilyen például a smokerben füstölt, duplán töltött káposzta, melyet cheddarral és jalapenóval töltött kolbásszal töltenek meg. A decemberi programok terén sincs okunk panaszra: december 6-án Mikulás-sörvacsora vár ránk, másnap élőzenés Rock’n’Smoke dzsemborira vagyunk hivatalosak, december 28-án pedig ronda pulcsis bulin vezethetjük le a karácsonyi feszkót.

1085 Budapest, József körút 35. | Weboldal

VakVarjú

Idén sincs karácsony VakVarjú nélkül! A Varjúfészek séfjeinek konyhájában már gőzerővel készülnek a finomabbnál finomabb fogások a karácsonyi asztalra. A karácsonyi elviteles menüsorban a klasszikus ízek mellett a meglepő ízkombinációk is megtalálhatók, hiszen a konyhafőnököknek nem kell egy kis kreativitásért a szomszédba menniük. A VakVarjú ünnepi étlapján ezért fér meg jól egymás mellett a tradicionális adventi ponty- és szürkeharcsa-halászlé, a konfitált kacsacomb és a kolozsvári töltött káposzta, valamint a füstölt csülkös malackocsonya céklás tormakrémmel és fermentált uborkarelish-sel.

Az édes élményekről az ünnepek alatt a Varjúfészek legédesebb Dobay Cukrászdájában serénykedő manólányok gondoskodnak: diós, mákos, gesztenyés-aszalt szilvás bejglijük, házi mézes krémesük, zserbójuk, stollen kalácsuk és csokis-pisztáciás babkájuk garantáltan a karácsonyi asztal sztárjává válik! Készüljetek nyugodtan szeretteitek körében a karácsony estéjére, a főzést pedig hagyjátok a VakVarjúra!

Aranybástya

A legemlékezetesebb szilveszteri vacsora és a legszebb kilátás vár rátok az Aranybástya Étteremben! A szilveszter este itt nem csupán egy ünnep, hanem egy felejthetetlen kulináris és látványélmény is. Töltsétek a szilveszter éjszakát a Budai vár szívében, ahol a magasból gyönyörködhettek a budapesti tűzijátékban, és a legcsodálatosabb fővárosi panorámát élvezhetitek. Szél Attila séf és a tehetséges szakácsok a legfinomabb ízeket és textúrákat alkotják meg, így az Aranybástya menüsora kiváló és gondosan összeállított fogásokkal teli gasztronómiai kalandot ígér, amely méltó búcsúztatása lesz az óévnek.

1015 Budapest, Csónak utca 1. | Weboldal

Macesz Bistro

Kihagyhatatlan ünnepi ízekkel vár a belváros szívében található Macesz Bistro, amely a magyar és a zsidó konyha legremekebb fogásait hozza el a fővárosi közönségnek. December 20-tól különleges karácsonyi séfajánlat veszi le a vendégeket a lábukról, méghozzá olyan kiváló ételekkel, mint a harcsahalászlé gyufatésztával, az elmaradhatatlan töltött káposzta vagy az újragondolt lúdláb desszert. Szilveszter estéjén sem maradunk finom falatok nélkül: kaszinótojás, vöröslencse „lángos” tejföllel és parasztsonkával, bőrös malackaraj pezsgős káposzta gratennal, valamint almás rétes fahéjhabbal aranyozza be az év utolsó estéjét a Maceszban, ahol elvitelre és helyben fogyasztásra is kérhetjük az óévbúcsúztató ételeket.

1072 Budapest, Dob u. 26. | Weboldal

Édes Mackó

Nem volt kérdés, hogy az adventi időszakban karácsonyra hangolja majd kürtőskalácsainak ízvilágát az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda. A klasszikus ízek mellett lesz így lehetőségünk gyömbéres, chilis-csokis, citrusos, passiógyümölcsös, pörköltmogyorós és meggyes-mákos ízben is megkóstolni kedvenc édességünket. Az ünnepi időszakban természetesen a Kürtősbonokat is kérhetjük karácsonyra hangolt ízekben. Ha azt mondanánk tehát, hogy egy finom melange vagy habos kakaó tökéletes kiegészítője a gyömbéres kürtős fondünek belga csokiba mártogatva, vagy a citrusos kürtős fondünek tejszínhabbal, ti tudnátok nemet mondani?

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Scruton

Ha igazi téli ízek után kutattok, keressétek fel a város több pontján megtalálható Scruton kávézókat! A mézeskalács, fahéj és szegfűszeg ízesítésű kávékkal bármely szürke napot feldobhatjátok, de ha biztosra akartok menni, válasszátok a koktéllapra újonnan felkerült eszpresszó martinit. A karácsonyi hangulatot fokozza, hogy az említett italokat mézeskalácsfigurával díszítve szolgálják fel. A télies ízekről a Bacsa Gábor executive chef által megújított menüsor is gondoskodik. A halászlevet friss, hazai, biogazdaságból származó pontyból készítik, és a különleges fogások sorát gazdagítja a kukoricalisztbe forgatott csíkos sügér is, Waldorf-salátával és krumplipürével. Emellett december 6-tól folyamatosan változó kínálattal várja vendégeit a Scruton cukrászata: lúdlábtortát, különböző tartokat és málnás Opera-szeletet is választhatnak a desszertre vágyók. A kávézó ételei elvitelre is kérhetők.

1054 Budapest, Zoltán utca 10. | 1053 Budapest, Veres Pálné utca 12. | 1113 Budapest, Tas vezér utca 3. | Weboldal

