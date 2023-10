5 őszi színekben pompázó arborétum hazánkban, amit érdemes felfedezni

Az őszi látkép valamilyen megmagyarázhatatlan nyugalommal tölti el a kirándulókat, ami nem csoda, hiszen lenyűgözőek a fokozatosan változó természet színei. Ilyenkor különösen érdemes útba ejteni hazánk szebbnél szebb arborétumait, amelyek már javában őszi színekben pompáznak. Mutatjuk, hogy merre induljatok el!

Agostyáni Arborétum, Tata

Gerecse hegységének egyik páratlan gyöngyszeme a Tatától néhány kilométerre található Agostyáni Arborétum, ahol 30,5 hektáron gyönyörködhetünk az őszi színekbe borult tájban. A terület többszázféle fafajnak ad otthont, melynek legidősebb tagjait (szlavóntölgy, vörösfenyő) még az Esterházy család telepítette ide 1912-ben. Megközelíteni gyalogosan, kerékpárral, autóval és tömegközlekedéssel is lehetséges, és ami a legjobb, hogy családdal, barátokkal és akár még kutyával is látogatható az arborétum, a nemrégiben felújított kulcsosházban pedig néhány éjszakát is eltölthetünk.

Weboldal >>

Alcsúti Arborétum, Alcsútdoboz

Hazánk egyik legrégibb angolkertjét rejti a Székesfehérvár és Tata között megbúvó, mesés Csaplári-erdő. A Budapesttől autóval alig egy órára található Alcsútdoboz nem véletlenül vonzza a látogatókat egész évben, hiszen minden évszakban tartogat meglepetéseket az Alcsúti Arborétum 40 hektárnyi területe. A lenyűgöző őszi színek mellett további lenyűgöző látnivalókkal is találkozhatunk a természetvédelmi területen. Utunk során ugyanis többek között öblökkel, szigetekkel, sétaösvényekkel, valamint romantikus kastélyromokkal és hidakkal is találkozhatunk.

Weboldal >>

Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

1961. május 1-jén nyitotta meg kapuit Vácrátóton a helyi botanikus kert, amelynek hazánk leggazdagabb élőnövény-gyűjteményét köszönhetjük. A nyitást követő években rengeteg változás történt a területen, az ezredforduló óta pedig egy tavaly kialakított tanösvény mentén, itt-ott kihelyezett informatív ismertetőtáblák segítségével mélyülhetünk el jobban a természetben. A Budapesttől csupán 40 perces autóútra található botanikus kert egész évben látogatható, az ősszel különösen gyönyörű hatalmas területet pedig önállóan vagy élményséták keretein belül, a kert kurátorainak vezetésével is bejárhatjuk.

Weboldal >>

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Kevésbé ismert úti cél a visegrádi Bertényi Miklós Füvészkert, pedig őszi időszakban különösen érdemes felkutatnunk ezt a csodálatos, eldugott kincset. A füvészkert története az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor egy lelkes erdőmérnök hallgató, Eőry Gyula a diplomamunkája részeként a területen erdei- és vörösfenyő, valamint luc- és duglasz-állományokat telepített kísérleti jelleggel az itt honos fafajok szomszédságába, amely később hivatalosan is arborétummá nőtte ki magát. A nemzetközi szinten is elismert füvészkert tökéletes úti cél, ha egy kellemeset sétálva töltődnétek fel, akár négylábú családtagotok társaságában.

Weboldal >>

Budakeszi Arborétum

Elmélyülős őszi séták ideális helyszíne a Budai Tájvédelmi Körzet déli határában elterülő arborétum, amelynek egyre csak növekedő flórája és a mocsári teknősök paradicsomaként szolgáló, erdei tava a kirándulók minden gondját elfeledteti egy rövidke időre. Egész évben készülnek izgalmas programokkal az érdeklődőknek, így az egész család számára szuper időtöltés lehet a Budakeszi Arborétumban tett látogatás. A kisebbeket egy jól felszerelt játszótér, madárház és állatsimogató csábítja a természet tanulmányozására, de szerencsére a kutyusokat sem kell a négy fal között hagyni a parkba induláskor.

Weboldal >>

Mutatjuk, hol érdemes megnézni Budapest őszi arcát: