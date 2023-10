5+1 panorámás étterem az országban, ami csodálatos kilátással vár

Bámulatos kilátás és lehengerlő kulináris élmény fogad hazánk panorámás éttermeiben, ahol az ízletes ételek és a meseszép őszi táj társaságában csak úgy elrepül az idő. Ha valami igazán különlegesre vágytok, keressétek fel őket!

Malom és Kacsa, Tata

Csodás miliővel vár a Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház a Vértes és a Gerecse lábánál! Nevét a két, 18. századi vízimalom után kapta, amely műemlékként díszíti a tatai Öreg-tó körül futó sétányt. Az épületkomplexum egyszerre testesíti meg a hagyományok iránti tiszteletet és a modern hozzáállást. Tóra néző, lenyűgöző panoráma fogadja a vendégeket a nyitható üvegfalakkal határolt pergolában, valamint meseszép környezetben étkezhetünk a bisztró belső vendégterében is. A kifogástalan ízekről Tóth Tivadar séf gondoskodik, legyen szó egy kellemes családi ebédről vagy akár panorámás esküvőről az Öreg-tó partján.

2890 Tata, Tópart u. 19. | Weboldal

Aranybástya, Budapest

Gyönyörködjetek az egyik legszebb fővárosi panorámában a Budai Várban található, nagy történelmi múltú Aranybástya étterem teraszáról! A város felett elfogyasztott ebéd és vacsora élményét a bor- és pezsgőkínálat, valamint a Karácsonyi Bella vezette bár fantasztikus díjnyertes koktéljai emelik éteri szintre. A fine bistro őszre hangolt kínálata Szél Attila séf kreativitását dicséri, míg a fahéjas almaszósszal tálalt sült sajttortáért és az édes élményekért László Péter cukrászséf felel.

1015 Budapest, Csónak u. 1. | Weboldal

Casa Christa, Balatonszőlős

Az ősz varázslatos ízeivel csábítja a Balaton-felvidékre a vendégeket a Casa Christa Michelin Guide által is kitüntetett étterme. A szezonális bisztrófogások és a legjobb helyi borok mellől lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetünk a domboldalba épült vendéglátóhely teraszáról a meleg, őszi napokon. Ha hűvösre fordul az idő, a kivételes stílusérzékkel berendezett belső térben is külön élmény lesz az ízletes ételek elfogyasztása, amit a vendéglátók profizmusa, odafigyelése tetéz. A romantikus, toszkán hangulatú birtoktól nem könnyű elszakadni, a jó hírünk pedig, hogy nem is muszáj: töltsetek el néhány napot a Casa Christa felújított présházainak egyikében – egészen biztos, hogy nem fogjátok megbánni!

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

A Rókusfalvy nyitott pincés programjain már biztosan sokan megfordultatok az etyeki szőlődombok ölelte Birtokon, ugyanakkor kár lenne kihagyni a Rókusfalvy Fogadó által kínált gasztroélményt, amely Michelin Guide-ajánlással is büszkélkedhet. Az Etyek első négycsillagos borhotele mellett található étterem a környék kihagyhatatlan gasztrohelyeként, vidéki romantikával fűszerezett szezonális ételekkel és kiváló helyi borokkal csábítja a kulináris élvezetek rajongóit. Mindemellett tematikus borvacsorák és kéthetente megújuló séfajánlat is várja a vendégeket.

2091 Etyek, Alcsúti út 4. | Facebook

Natura Hill, Zebegény

A bámulatos dunakanyari panoráma mellett hihetetlen ízkavalkáddal várja vendégeit a Natura Hill Zebegényben. A wellness-szolgáltatásokkal ellátott szálláshelyre pusztán étkezni is megéri betérni, hiszen étlap helyett egy fix – játékosan és tudatosan összeállított – menüsort kóstolhatnak végig a gasztrorajongók. A hulladékmentes konyhában friss, helyi alapanyagokból készíti fergeteges fogásait Szilvási Mihály séf a slow food szellemében. Fontos tudnivaló, hogy érkezhetünk ebédre vagy vacsorára, az asztalfoglalás minden esetben kötelező!

2627 Zebegény, külterület 0157/84 hrsz. | Weboldal

+1 ST. DONAT Ökológiai Birtok & Borászat, Csopak

Elképesztő kilátásban gyönyörködhetünk a St. Donat csopaki birtokáról, ahol a Balaton-felvidéki látkép pillanatok alatt leveszi a vendégeket a lábukról. Ugyan a panorámás bisztró 2021-ben bezárta kapuit, szerencsére napjainkban is látogatható a gyönyörű vendégtér, méghozzá tematikus borkóstolók keretében. A lehengerlő panoráma mellé tehát a legkiválóbb borokat kóstolhatjuk végig, bejárhatjuk a pincészetet, és megismerhetjük izgalmas történetét. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.

8229 Csopak, Szitahegyi út 28. | Weboldal

