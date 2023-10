Séta az őszi erdőben: Pest vármegye 5 legszebb ösvénye

Nem kell messzire mennetek Budapestről, ha a szép őszi tájban szeretnétek gyönyörködni, hiszen számos látványos sétaösvény vár titeket a főváros közelében is. Íme Pest vármegye legszebbjei!

Erzsébet park, Gödöllő

Keresve sem találnánk jobb helyszínt a feltöltődésre a gödöllői Erzsébet parknál, melyet akár a Gödöllői Királyi Kastély hátsókertjén keresztül, a Szabadság úton átkelve is megközelíthetünk. Megannyi sétaút, pihenésre csábító padok és több szoborkompozíció is helyet kapott a parkban, amelyet Sisi tragikus halálát követően, 1898-ban alakítottak ki, közel százféle örökzölddel és botanikai ritkaságokkal. A hatalmas zöldterületen krími hársakkal szegélyezett sétány vezet Erzsébet királyné szobrához, míg az Erzsébet-szikláról szép kilátás nyílik a tájra.

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Remek családi programnak ígérkezik egy hosszú, őszi séta a minden évszakban varázslatos Bertényi Miklós Füvészkertben. Miután megváltottuk belépőjegyünket (1000 Ft) az Ördögmalom Étteremben, két túraútvonal közül választhatunk a füvészkertben: míg a 19 állomásos ösvény kellemes barangolásra invitál az arborétum örökzöldjei között, dönthetünk inkább a vadregényesebb Erdőanyai-szurdok felfedezése mellett is. A meseszép kanyonban igazi erdei kalandban lehet részünk, amely során buja növényzet közt, sziklafalak tövében, patakmederben vagy épp fahidakon keresztül vezet az út.

Sisakvirág tanösvény, Nagykovácsi

Roppant változatos tájakon barangolva juthatunk el a Budai-hegység legmagasabb pontjára, a Nagy-Kopasz tetején a magasba nyújtózó Csergezán Pál-kilátóba, ha egyszer úgy döntünk, végigjárjuk a Sisakvirág tanösvényt. A 9,5 kilométer hosszú túra a Hidegvölgyi pihenő közelében kezdődik, majd 8 információs táblán és 420 méteres szintkülönbségen keresztül kalauzol el a híres természet- és vadászfestő után elnevezett kilátótoronyba. Miután a szép panorámájú Tarnai-pihenő érintésével felkapaszkodtunk a hegyen a zöld háromszög jelzést követve, illetve megmásztuk a kilátó mind a 100 lépcsőjét, kivételes kilátást élvezhetünk.

Sorrento-sziklák, Budaörs

A főváros környékén egy mediterrán hangulatú kirándulóhely is rejtőzik: különleges sziklaképződményre bukkanhatunk egy fenyvesekkel határolt területen, a Budai-hegység erdőrengetegében. Az olasz Sorrento városának szikláiról elnevezett természeti jelenség több túraútvonalon keresztül is megközelíthető, akár nagycsaládos programnak is tökéletes, hiszen a budaörsi Csalogány utcánál leparkolva csupán 2 kilométert kell megtennünk a sziklákig. A nagyobb gyerekek egészen biztos, hogy szívesen felfedezik majd a sziklavilág rejtekhelyeit! Ha kicsit hosszabb kirándulásra indulnátok, vegyétek célba a közeli Budaörsi-kopárok magaslatait!

Boldog Özséb-kilátó, Pilisszentkereszt

Könnyedén járható turistaúton kapaszkodhatunk fel a Pilis legmagasabb pontjára, a 756 méter magas hegytetőre, ahol a Boldog Özséb után elnevezett kilátóból csodálhatjuk meg a lenyűgöző, 360 fokos panorámát. A Kétbükkfa-nyeregből induló, zöld kereszt jelzésű útvonal ugyan könnyű terepen vezet, de érdemes azért felkészülni a 4 órás kirándulásra, amelyen közel 15 kilométer vár ránk. A táv akár gyerekekkel is teljesíthető, ez esetben jó, ha 5-6 órát szánunk rá a pihenőkkel együtt. Az útvonal kerékpárral, sőt, akár babakocsival is járható.

