Varázslatos időutazásra hív a világszinten egyedülálló kamalduli remeteség

Tatabánya és Székesfehérvár között félúton, Oroszlány határában található a hosszas felújítás után, 2020 elején megnyitott műemlék épületegyüttes, a kamalduli remeteség, amely egy varázslatos időutazásra invitálja az idelátogatókat.

A nem mindennapi látványosság hosszú múltra tekint vissza: 1733-ban döntött úgy az akkori horvát bán, későbbi országbíró Esterházy József, hogy remeteséget épít a némasági fogadalmat tett kamalduli szerzeteseknek a birtokai közé tartozó Majkpusztán. Az alapkőletétel egészen 1753-ig váratott magára, a magyar arisztokrácia adományaiból finanszírozott építkezés pedig 1770-ben zárult le.

A rendházból, templomból és 17 cellaházból álló, zárt egységet alkotó barokk remeteség szinte alig változott az elmúlt évszázadok során, habár maguk a szerzetesek csak a rend 1782-es feloszlatásáig éltek itt.

A különleges terület 2020-ban egy széleskörű felújításon esett át, amely során felújították a némaságot fogadott szerzeteseknek otthont adó cellaházakat, helyreállították a csonka templomtornyot, megújították a barokk rendszerű, teraszos kiképzésű díszkertet, valamint új, modern fogadóépületet létesítettek.

Az egyes cellaházakban a szerzetesi életre jellemző terek kaptak helyet, valamint korabeli tevékenységek megidézésével a remeteség gazdálkodását és a szerzetesek mindennapi tevékenységeit ismerhetjük meg a kiállítások és az azokat kísérő tárlatvezetések segítségével.

A felújított templomtorony, amely a remeteközösség lelki központja volt, jelenleg kiállítótérként és kilátópontként működik, ahol installációk és egy hologramos kisfilm segítségével ismerhetik meg a látogatók a barokk lelkiség halállal kapcsolatos gondolatait.

A hatalmas alapterületű rendház termeiben berendezett kiállítás bemutatja a remeteség 18. századi históriáját, a szerzetesek életmódját, továbbá megemlékezik II. Rákóczi Ferenc és a kamalduliak kapcsolatáról is. Mindemellett, a tárlat megjeleníti azt az időszakot is, amikor az épület a remeteség alapítását egykor támogató Esterházy család grófi ágának vadászkastélyává vált az 1860-as évektől, így az ő mindennapjaikkal is megismerkedhetünk.

Az épületegyüttes európai szinten is kiemelkedő értéket képvisel: a némasági fogadalmáról ismert szerzetesrendnek világszerte mindössze öt hasonló helyszíne maradt fenn, amelyek közül egyedül a Majkon találhatót tekinthetjük meg eredeti pompájában.

Elérhetőség Kamalduli Remeteség Weboldal 2840 Oroszlány, Majkpuszta Nyári nyitvatartás (április 1. és október 31. között): kedd - vasárnap, 10-18 Téli nyitvatartás (március 31-ig): kedd - vasárnap, 9-17

