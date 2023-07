Hazánk 5 legizgalmasabb mezítlábas tanösvénye, ahol igazán jól szórakozhatunk

A nyári kirándulásokat egy teljesen új szintre emelheti a különböző felületű mezítlábas tanösvények bejárása, amely családos szórakozásnak és talpmasszázsnak sem utolsó. Próbáljátok ki az összeset!

Mezítkáli, Mindszentkálla

A Káli-medence már önmagában is tökéletes helyszíne a kikapcsolódásnak, ami csak még tovább fokozódik Mindszentkállán, a Mezítkáli mezítlábas mászkálójában. Cipőt le, próbáljátok ki a közel harmincféle járófelületet, és tapasztaljátok meg a talpmasszázzsal egybekötött izgalmakat! A tágas kertben a kicsiket gyerekjátékok is várják, hogy így folytatódjon a móka, miután kijárkálták magukat. A gyerekek 800 forintért, a felnőttek pedig 1000 forintért válthatnak belépőjegyet. Fontos tudnivaló, hogy a hely minden nap 10-tól 13 óráig és 14 órától 19 óráig van nyitva.

8282 Mindszentkálla, Levendula utca | Facebook | Weboldal

Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert, Zalaegerszeg

Nemrégiben nyitotta meg kapuit Zalaegerszeg külvárosában a mind az öt érzékszervünket egyaránt stimuláló Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert. Amennyiben a teljes kikapcsolódást keressük a rohanó hétköznapokból, érdemes a lélegzetelállító kert felé vennünk az irányt, ahol a természet szépsége tapintással, szaglással érzékelhető, míg talpunk akupunktúrás pontjait különféle szemcséjű, állagú anyagokból burkolt gyalogösvényen mezítláb járva pezsdíthetjük fel. Ezt egészítik ki a kihelyezett relaxációs hangszerek (hangtálak, csengők, gong stb.), valamint a pihenőpagodában a kóstoló. A helyszínen legalább másfél órás séta javasolt, ez körülbelül 5-8 kör megtételét jelenti.

8900 Zalaegerszeg, Táncoslapi utca | Facebook

Tabajdi mezítlábas park

A Tabajdi mezítlábas parkban összesen 21 féle járófelületen tapasztalhatjuk meg a talpi érzékelés különböző módjait, egy tematikus útvonalon végig sétálva. Az ingyenesen megtehető séta közben alkalmunk lesz megfigyelni, hogyan változik testtartásunk a különböző felületeken, a kezdeti bizonytalanság ellenére pedig az út végén már magabiztosan közlekedhetünk. A sétány körülbelül 800 méter hosszan vezeti a látogatókat, amely 20-30 perc alatt teljesíthető. Az út végén a legkisebbeket játszótér, a felnőtteket pedig piknikezésre alkalmas tűzrakóhelyek várják.

8088 Tabajd, Petőfi Sándor utca 2. | Weboldal

Szent László tanösvény, Mogyoród

A Szent László tanösvényen tett látogatásunk során érdemes kipróbálni a területen kialakított Mezítlábas ösvényt is, amely hazai viszonylatban a legtöbb fajta felülettel rendelkezik. Így a 150 méteres út során többek között olyan felületeken is kipróbálhatjuk a sétálást, mint a fenyőtoboz, folyami kavics, agyag, homok, és így tovább. A Szent László tanösvény és így a Mezítlábas ösvény is egész évben ingyenesen látogatható, a nyári szezonban szerdától vasárnapig 10 órától 18 óráig.

2146 Mogyoród Dózsa György út 25. | Weboldal

Szent Miklós Gyógyfüves Ház és Kneipp Kert, Ölbő

Különleges, zöldellő növényekkel nyugalom szigetet rejt a Vas vármegyei Ölbő községe. A Szent Miklós Gyógyfüves Ház és Kneipp Kert 2012-ben kelt életre, azért, hogy a látogatók az itt kialakított gyógynövénykertben gyönyörködve különböző felületeken járva dolgoztathassák meg talpaikat. A kertet egy vizesárok öleli körbe, amelyen egy kedves kis fahíd vezet a másik oldalra. Ha pedig már kellőképpen nyugalmi állapotba kerültünk, a házban várnak bennünket a bio módszerekkel előállított finomságok. A hely hétköznaponként 8:30 és 15:30 között látogatható.

9621 Ölbő, Dózsa György utca 72. | Facebook

