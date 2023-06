Vár a nyár! – Magyarország 13 legszebb kastélya és vára színes programokkal készül idén

Vége a sulinak, berobban a nyár, kezdődik a turisztikai szezon! Az idei év újdonsága, hogy Magyarország legszebb kastélyai és várai színes programkínálattal, turisztikai attrakciókkal várják a hazai és a nemzetközi látogatóközönséget, összesen 13 helyszínen.

Mikor, ha nem most? Élvezd felhőtlenül a nyarat, hozd ki belőle a maximumot! Nyáresti koncertek, kiállítások, szabadtéri események, kertmozik, gyermekprogramok, állatsimogatók, lovasbemutatók, élő történelmi játékok és megannyi más – válogass kedved szerint!

Ha időjárástól független kikapcsolódást keresel, ha tartalmasan töltenéd el a szabadidődet és megfizethető élményre vágysz, akkor az egyik legjobb választás, ha ellátogatsz egy már felújított kastély vagy vár kültéri vagy beltéri programjára.

Nyári programkavalkád az egész család számára

A legkisebbeket állatsimogatók, madárpark, kisvasút, lovasbemutató, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozások hívogatják. Természetesen a helyszínek mindegyike csatlakozott a kisiskolásoknak szóló Kajla programhoz is, így pecsétek is gyűjthetők szép számban.

A fiatalokat könnyűzenei koncertek, kertmozivetítések, a kiállítóterekben különböző interaktív eszközök, csábító szelfipontok, a kastélykertekben árnyas piknikhelyek és könnyed sportolásra alkalmas pázsit várja.

De gondoltak a műkedvelő közönségre is, akiknek jazz- és klasszikus zenei koncertekkel, színházi előadásokkal, illetve rendhagyó tárlatvezetésekkel készülnek. A kastélykertek többsége a kulturális, közösségi és sportolási élményre vágyók mellett nyitva áll a felelős kutyatartók számára is.

Kastély- és várlátogatás hazánk csodaszép tájain

Mivel a Balaton a hazai turisztikai szezon kiemelt központja, így érdemes a magyar tengerhez közel eső várakat és kastélyokat körbelátogatni a környező településeken, mint például Dégen, Keszthelyen, Nádasdladányban, Somogyváron, vagy épp Sümegen. Így, ha hosszabb időt töltesz a Balaton partján, akár több egynapos programot is meg tudsz tölteni kulturális élményekkel és felhőtlen szórakozással!

Jó hírünk van azoknak is, akik Budapesten töltik az idei nyarat, hiszen sok műemlékünk könnyen, gyorsan elérhető akár autóval, akár tömegközlekedéssel. Számos kastély és vár egyszerűen megközelíthető kétkeréken is, és nagy büszkeségünk, hogy 2023-ban az Év Kerékpárútja a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz vezet, amely idén elnyerte a Business Traveller Hungary „Legjobb új piaci szereplő” kategória közönségdíját is.

Különböző kedvezményes jegykombinációval várnak a hazai várak és kastélyok az ország 13 pontján! A nyári turisztikai szezonban nyitva tartó helyszínek: Bajna, Dég, Füzérradvány, Keszthely, Majk, Nádasdladány, Ozora, Pécs, Sirok, Somogyvár, Sümeg, Szabadkígyós, Tata.

Folyamatosan frissülő aktuális programajánlatok: www.nof.hu/programok

A cikk a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. támogatásával készült.