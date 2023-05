Szabadulószoba a szabadban: Oldj meg egy komplex rejtélyt a városi nyomozós játékon!

A végtelenül izgalmas és fordulatokkal teli Landventure nyomozós játék garantáltan beszippantja azokat, akik rajonganak a rejtélyek megoldásáért, ugyanakkor sikert arat azoknál is, akik szívesen felfedeznék a város szegleteit egy teljesen új szemszögből.

Mi is az a Landventure?

A Landventure egy városi nyomozós játék, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadulószoba a szabadban, melynek keretében izgalmas küldetéseken vehetünk részt, ehhez pedig semmi másra nincs szükség, mint egy mobiltelefonra. A különböző tematikákra és történetekre épülő küldetések nemcsak felejthetetlen szórakozást biztosítanak, de számos hasznos információt is tartalmaznak azokról az utcákról, amerre éppen a nyomozás folyik, így a várost egy teljesen új szemszögből ismerhetjük meg.

A játékhoz csupán egy mobiltelefonra és mobilnetre van szükség, hiszen az egyes feladatokat a böngészőből lehet megnyitni és csak pár kattintás után neki is lehet vágni a kalandnak. A kifejezetten felhasználóbarát, figyelemfelkeltő grafikákkal színesített felületen az adott feladatokon kívül egy térkép is mutatja az utat, illetve három segítségkérésre is van lehetőség.

Játék bárhol, bármikor

Annak köszönhetően, hogy a nyomozás nem időhöz kötött, a nap 24 órájában bármikor útnak indulhattok, illetve már több vidéki nagyvárosban is játszhattok, így Budapest mellett nyomozhattok Szegeden, Pécsen, Balatonfüreden és Esztergomban is, ha arra jártok.

A fővárosban nyolc nyomozós játékból választhattok, amelyek témában, nehézségben, hosszúságban, illetve a megtett távolságban is különböznek, így érdemes ezek alapján választanotok. Nem utolsó szempont a helyszín sem, a küldetések gyakorlatilag lefedik az egész várost, így a Normafán, a Parlament és Bazilika környékén, a Budai Várban, a Bulinegyedben vagy akár a Margitszigeten is nyomozhattok.

Ryan Finch nyomában

A mi választásunk a Kém-lelés névvel illetett küldetésre esett, amely során a Bazilikát és környékét jártuk be hárman, egy már igazán nyárinak mondható májusi délelőttön. A feladatunk Ryan Finch ügynök megmentése volt, ehhez pedig az ikonikus épület előtti téren kezdtük a felfedezést a legelső feladatokkal, majd térképünk szerint továbbhaladtunk.

Ugyan az elején egy kis időbe telt, amíg ráéreztünk a játék menetére és az online felület kezelésére, hamar úgy beszippantott minket a nyomozás, hogy szünet nélkül, kevesebb, mint 1,5 óra alatt a végére értünk.

Anélkül, hogy bármit is spoilereznénk, azt elmondhatjuk, hogy 15, egymástól eltérő feladatot kellett megoldanunk, amelyek során hol a már eléggé beporosodott matektudásunkra, hol a tűpontos megfigyelőképességünkre, hol pedig a fülünkre kellett hagyatkoznunk (kétségkívül utóbbi volt a kedvencünk).

Egy felejthetetlen kaland

A játék annyira magával ragadott minket, hogy a kezdetben zavarónak tűnő turistatömeg sem tűnt már fel a nyomokat keresve, és a helyszínekhez kapcsolódó információknak hála pedig rengeteget tanultunk és számos apró részletet megfigyeltünk azokon az utcákon, amelyeken mindennap elsétálunk.

Az is fokozta a sikerélményt, hogy az egyes küldetések után a telefonunkon láttuk, hogy a korábbi játékosoknál hány százalékkal teljesítettük jobban az adott feladatot, hiszen így mindig még nagyobb elánnal csaptunk a következőbe.

Az utolsó megmérettetés egy kifejezetten ötletes feladat volt, melynek végén azon kaptuk magunkat, hogy már el is repült a játékidő, pedig még szívesen folytatnánk a nyomozást, akár így páran, akár egy nagyobb csapattal.

Ha van kedvetek egy kis nyomozós városfelfedezéshez, és ti is szívesen kipróbálnátok az egyik küldetést, a Landventure oldalán tudtok tájékozódni. Mi még biztosan visszatérünk!

