Parkoló helyén alakítottak ki modern közparkot Újlipótvárosban

Egy parkolóként használt területen épült meg Újlipótváros legújabb parkja, a sűrűn beépített városrész lakóinak nagy örömére. A vadiúj Thurzó park már látogatható.

A Thurzó utca, a Visegrádi utca, az Ipoly utca és a Hegedűs Gyula utca által határolt területen alakították ki Újlipótváros új, 5000 négyzetméteres zöldterületét, a Thurzó parkot.

A parkban 77 fát ültettek, köztük olyan különleges fajokat is, mint a tulipánfa, a szamócafa és a liliomfa, míg a több ezer növény között találunk fügét, gránátalmát, rododendront és kivit is. A kert madár- és rovatbarát, így madáritatókat, -etetőket, odúkat és illatos, lepkevonzó növényeket is láthatunk.

A parkba látogatók kényelmét függőágyak, napozóágyak, piknikasztalok, padok, székek, ivókút és párásító sziklák biztosítják. A gyerekek hamar birtokba veszik majd a rajzfalat, a csocsóasztalt és az óriáshintát, de kerékpártámaszok és szervizpont is helyet kaptak a területen.

Férfi, női és mozgáskorlátozott illemhely is található a Thurzó parkban, valamint egy pelenkázót is kialakítottak. Hamarosan pedig ingyenes WiFi is elérhetővé válik.

Újlipótváros gyönyörű rózsakertjét is érdemes felkeresni: