7 nagyszerű szobanövénybolt Budapesten, ha vágott virág helyett élő növényt ajándékoznál

Ha az idei nőnap alkalmából újítanátok egy keveset, vágott virág helyett lepjétek meg magatokat vagy szeretteiteket egy-egy üde zöld, otthont frissítő szoba- vagy virágzó cserepes növénnyel!

Pilea Projekt

A Rákóczi téri vásárcsarnok környéke az elmúlt években számtalan kiváló kezdeményezésnek és új üzletnek köszönhetően valósággal virágzásnak indult. A Víg utcai Pilea Projektnek hála szó szerint is, hiszen szeretnivaló, minimalista növényboltjuk frissességet és egy talpalatnyi béke szigetét hoz a Rákóczit tér környékére. Ha örömöt szereznétek egy-egy kivételes alkalommal, vagy épp otthonotokat örvendeztetnétek meg egy új lakóval, üzletük ajtaja tárva-nyitva áll. De ne feledjétek, hogy rendszeresen szerveznek szobanövényvásárt a Lumenben is.

1084 Budapest, Víg utca 22. | Facebook

Lam Sơn life

A Tabánból egyenesen a Gellérthegy utcán sétálva, aprócska üzlet bújik meg telis-tele szobanövényekkel és azonnal beleszeretős vietnámi kiegészítőkkel. Merthogy a Lam Sơn life nem más, mint a Dél-Vietnámból származó Nguyen testvérek szerelemprojektje, mely tárgyakkal és apróságokkal idézi meg a Vietnámban töltött gyermekkort és mindennapokat. A szeretetteljes hangulatért önmagában is érdemes hozzájuk betérni, hogy a csüngő szégyenlősvirágról, a neon szobafutókáról, a kókusztálakról és vietnámi kávéról ne is beszéljünk.

1016 Budapest, Gellérthegy utca 29. | Facebook

Moai Jungle

A Moai Jungle üzletében üde zöld filodendronok, buja levelű futónövények és bólogató monsterák széles választéka éri lépten-nyomon egymást és köszön vissza a polcokról és raklapasztalokról egyaránt. Az egzotikus hangulatot magasan képviselő zöldüzletben valóságos utazás pusztán nézelődni is a legkülönfélébb cserépben csücsülő növények között. Nem kérdés tehát, hogy ha szívesen az otthonotokba csempésznétek ezt a zöld hangulatot, érdemes őket minél többször meglátogatnotok.

1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a | Weboldal | Facebook

Urban Plants

Hobbiból és szerelemprojektből nőtte ki magát egyéni vállalkozássá, majd pedig szobanövényektől és floráriumoktól roskadozó minioázissá magát az Urban Plants. Betti, az Urban Plants megálmodója mezőgazdasági mérnökként kanyarodott a dísznövények világába és hívta életre 2019-ben belvárosi floráriumkánaánját. Ha hozzájuk betértek, kétségünk sincs afelől, hogy egy minimonstera vagy póklábpáfrány mellett elfér majd egy-egy konyakos- vagy borospohárba, villanykörtébe zárt florárium vagy színektől friss mohakert is.

1094 Budapest, Tompa utca 10. | Weboldal | Facebook

Kvitka –

Parányi II. kerületi üzletében annál nagyobb szeretettel és szenvedéllyel kínálja szobanövényeit és növénykompozícióit a Kvitka -. Az aprócska növényparadicsomban és webshopjukban is számtalan növény közül válogathattok kedvetekre: pálmákkal, páfrányokkal és szobanövények számtalanjával csalhattok mosolyt az arcokra. Újonnan szárazvirág-kompozíciókkal is kedveskednek vendégeiknek, így ha egy-egy cserepes mellé mindenképp zsákmányolnátok még valamit, úgy őket is ajánljuk.

1027 Budapest, Bem József utca 8. | Weboldal | Facebook

Plante Budapest

A növényrajongók immár megkerülhetetlen origója a Budapest belvárosában, a Madách téren található Plante Budapest. A belvárosi rengeteg slow növényboltjába egy-egy növénygondozási tanácsért is érdemes beugrani, azonban jó, ha tudjátok, hogy üres kézzel képtelenség tőlük távozni. A számtalanféle és -fajta cserepes, otthonzöldítő és nem kevés örömöt szerző, bájos növényen túl minden kapcsolódó kiegészítőt, kaspót, makramét, tápoldatot és könyvet is megtaláltok náluk.

1075 Budapest, Madách Imre út 8. | Weboldal | Facebook

Tropical Home

A Tropical Home története mindössze egyetlen vitorlásvirággal kezdődött. A vitorlásvirágot heteken belül újabb növénypajtások követték, mígnem a sok-sok gondoskodást meghálálva kinőtték az online tér adta kereteket. A szobanövény webáruházként debütáló Tropical Home ugyanis hamarosan egy újabb szobanövény-mennyországgal gazdagítja a főváros és vele együtt a Keleti pályaudvar környékét, ahol bátran magatokhoz vehettek egy-egy szobafutókát, pletykát, philodendront vagy bármit, amivel örömet szerezhettek magatoknak vagy szeretteiteknek.

1076 Budapest, Thököly út 26. | Weboldal | Facebook

