Egyedülálló családbarát fesztivált rendeznek hétvégén a Budapest Music Centerben

A Danubia Zenekar március 4-én a Budapest Music Centerbe gyűjti a legjobb, legviccesebb és legszerethetőbb előadásokat, amelyek mind egy célt szolgálnak: szórakoztatva közel hozni a klasszikus zenét a gyerekekhez.

Az európai szinten is egyedülálló Kalandra Fül Fesztivál egy fiatal korosztályt célzó zenei esemény, ahol az elmúlt években már gyermekek ezreinek mutatta meg a Danubia Zenekar, hogy a klasszikus zene mennyire menő tud lenni.

A Kalandra Fül Fesztivál előadásain ebben az évben Beethoven, Schubert és Britten zenéjével ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok. A fesztivál ideje alatt ingyenes kísérőprogramok, élő zeneautomaták, kreatív alkotóműhely és az Art Classic Harangegyüttes koncertje is várja a résztvevőket.

Március 4-én az alábbi programokkal vár az egyedülálló fesztivál:

Roll over Beethoven

Mint tudjuk, Beethoven a zene Mozartja. Magyarul: minden klasszikus zenészek alfája és omegája, a legnagyobb lázadó, a legvagányabb rocker, aki a zenét a sarkaiból fordította ki, aki a sorssal is dacolt. Ezt a szuperhőst hozza el szűk egy órában Szemenyei János színész és Hámori Máté házigazda-karmester, bemutatva a zenekar segítségével, hogy hogyan is lehet egy kétszáz éves zene ma is kemény, feszes, forradalmi, pörgős és megdöbbentően érzékeny egyszerre. Lesz zongorázás, zenekari lárma, siketség-szimulátor és sok minden más.

A legnagyobb Franz – Schubert

Félénk, szemüveges, dundi figura, aki titokban, egy apró szoba mélyén a valaha írt legszebb dallamokat találta ki. Mit tud elmondani egy dal? Hogyan lehet két hangszerrel párbajozni? Na, és szerelmet vallani egy hegedűvel és egy csellóval? Mindez kiderül, amikor megismerjük a legnagyobb franc, Franz Schubert gyönyörű zenéit.

Rímes bál a zenekarban

Rímekbe szedett interaktív hangszerbemutató Benjamin Britten műve nyomán. Milyen sokféle hangszer csücsül egy nagyzenekarban, és mindegyik egészen mást csinál… Hogyan lesz ebből összhang, és miben különböznek egymástól a hangszerek? Melyik tud csiripelni, és melyiknek „acélosan brutál” a hangja? Melyik nagytestű hangszer rejt érzékeny szívű játékost, és mire való egyáltalán a karmester? Erre a sok kérdésre ad szórakoztató választ a koncert, ahol rímekbe szedve mutatja be a házigazda, Hámori Máté a zenekar hangszereit és műhelytitkait. Ráadásul egy szerencsés hallgató karmesterként is kipróbálhatja magát a zenekar előtt.

