Milyen hatással lehet a kialvatlanság az arcbőrünkre?

Ha nem alszunk jól, egész nap érezzük a böjtjét: fáradtak vagyunk, türelmetlenek, levertek és alig várjuk a nap végét. A kialvatlanságnak azonban nemcsak érezhető, hanem látható jelei is vannak, mégpedig az arcunkon! Mindenki ismeri a szem alatt megjelenő táskákat, de az alvás hiánya korántsem csak ezekben mutatkozik meg.

Hogyan hat ránk az alvás?

Alvásra minden élőlénynek szüksége van. Azontúl, hogy pihentet és frissé tesz, javítja a memóriánkat és az anyagcserénket, szabályozza a hormonháztartást, és még a hajunk minőségét is javítja! Fontos szerepe van a stressz kezelésében, hiszen kipihenten sokkal könnyebben kezeljük a napi problémákat. Ha elegendő időt és jól alszunk, kedvünk is jobb lesz, nem is beszélve a bőrünkről!

A kialvatlanság és az arcbőr

Arcunk számos információt elárul rólunk. Aki jól megfigyeli, felismerheti az aktuális érzelmeinket, hangulatunkat és akár általános egészségi állapotunkról is lehet fogalma. Nem véletlen, hogy arcunk arról is árulkodik, ha nem alusszuk ki magunkat, ám legtöbb következményei csak hosszú évek után lesznek láthatóak. Kiegyensúlyozott alvás közben azonban számos, pozitív jelenség történik arcbőrünkkel.

Regenerálódás

Alváskor nemcsak szerveink, hanem a bőrünk is megújul. Ennek oka, hogy a melatonin nevű hormon kizárólag sötétben tud termelődni. Amellett, hogy szabályozza testünk napi ritmusát, segítségével a sérült sejtek is regenerálódnak, melynek hiánya látható az arcunkon.

Feszes bőr

Alvás közben termelődik a kollagén is, ami a bőr feszességéért felelős. Hátránya, hogy csakis akkor jön létre, ha alvásunk nyugodt, így ha gyakran felébredünk, a kollagéntermelés is csökken, ezáltal idővel arcbőrünk is enged feszességéből, és idejekorán megjelennek az első ráncok. Ehhez hozzájárul az is, hogy a kevés alvás által több stresszhormont termel a szervezetünk, ami csökkenti a kollagén szintjét. Ez ellen C-vitamin szérummal vehetjük fel a harcot, ami segít a megfelelő mennyiségű kollagén termelésében, így feszesen tartva arcbőrünket.

Sebgyógyulás

Ahogy esetenként reggelre a semmiből megjelenik egy-egy pattanás, úgy akár el is tűnhet egy már meglévő. Ennek oka, hogy éjszaka termelődik az adenozin-trifoszfát, ami megújítja sejtjeinket. Éjszaka a bőrünk sem azzal van elfoglalva, hogy bennünket védjen, így a sejtek sokasodhatnak és védekezhetnek, ezáltal gyógyítva a sebeket is. Egy-egy pattanás okozta seb gyógyulását C-vitamin szérummal is segíthetjük, hiszen egy csepp is elegendő az érintett területen ahhoz, hogy hatékony legyen.

Élénk bőrszín

Alvás közben anyagcserénk is felgyorsul, és ezzel együtt az oxigénellátás és a vérkeringés is. Ezek híján a bőrünk fakó lesz, így ha sápadtak vagyunk, sok

esetben az alváshiány okozza. Ilyenkor a pattanások is gyakrabban megjelennek, ám a C-vitamin szérumtól arcbőrünk élénkebb lesz, és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően a piros foltok is hamarabb elmúlnak. Testmozgással is tehetünk az élénkebb bőrszínért, hiszen mozgás során a vérerek kitágulnak, így élénkebb színeket kölcsönözve arcunknak.

Hogyan ügyeljünk bőrünkre alvás közben?

Ha általános jelenség, hogy nem alszunk jól, akkor is tehetünk azért, hogy bőrünkön minél kevésbé legyen látható ez. Mossuk gyakran az ágyneműt, így garantálva, hogy bőrünk tiszta anyaggal találkozik, ezáltal a pattanások és mitesszerek számát is csökkenthetjük. Minden esetben tisztítsuk meg arcunkat lefekvés előtt, hogy alvás közben bőrünk tudjon lélegezni, és ne akadályozzák a nap közben lerakódott szennyeződések a természetes folyamatokban.

Jószerivel arcunk az első, mely alapján véleményt alakítanak ki rólunk, így rendkívül fontos, hogy amikor csak lehet, frissen és kipihenten jelenjünk meg, bárhová is megyünk. Ha időt szánunk rá, hogy jól és jót aludjunk, arcunk is meg fogja hálálni.