Bőrünk épsége a törölköző minőségén is múlhat

Bőrünk védelme fontos szerepet kell, hogy játsszon mindennapjainkban, hiszen amellett, hogy fiatalos megjelenésünk nagy arányban függ tőle, számos fontos funkciót is ellát, ami a hosszú és egészséges élethez elengedhetetlen. Jelentős szerepet játszik többek között testünk hőszabályozásában, megvéd minket a sérülésektől, fertőzésektől és a nap káros hatásaitól, így már fiatal kortól különös figyelmet kell fordítanunk ápolására.

Mi mindenre figyeljünk?

Bőrünk számos különböző hatásnak van kitéve a mindennapi élet során. Van közöttük néhány olyan is, melyet nem tudunk befolyásolni, azonban folyamatos odafigyeléssel megtehetünk minden tőlünk telhetőt a károk megelőzéséért.

A nap az egyik legbefolyásolóbb környezeti hatás a bőrünkre nézve, hiszen folyamatos UV-kibocsátása roncsolja annak összetételét, ezzel pedig maradandó károkat okoz. Emellett a szennyezett levegő és a folyamatos hőmérsékletváltozás is negatívan érinti bőrünket, így a rendszeres hidratálást, a fényvédőkrémek használatát és a környezet káros hatásai elleni védekezést is be kell építenünk a napi rutinunkba.

Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen kozmetikumokat használunk. A fent említett környezeti hatások kivédésére számos készítmény készül, azonban ezek közül nem mindegyik felel meg a bőrtípusunknak, így körültekintően kell választanunk. Emellett a tisztálkodási szerek és a sminktermékek beszerzésénél is érdemes elolvasnunk a címkét és a bőrápoláshoz tökéletes termékeket kell választanunk. Végül, de nem utolsó sorban pedig azt is meg kell fontolnunk, milyen törölközővel érintkezik a külső védelmi rétegünk nap mint nap.

A törölköző minősége is kulcsfontosságú

A bőrünkkel több különböző textília is közvetlenül érintkezik a hétköznapok során, így ezek minősége sem hagyható figyelmen kívül. Amellett, hogy érdemes olyan ruhadarabokat választanunk, melyek nem irritálják a bőrt és nem tartalmaznak káros anyagokat, az ágynemű, valamint a törölköző kiválasztásánál sem szabad elfeledkeznünk ezekről a szempontokról.

Hogyan válasszunk törölközőt?

Habár a fürdőszobai design látványos elemei a törölközők fő céljuk mégis az, hogy felszívják a nedvességet a bőrünkről, így a legfontosabb szempont a kiválasztásánál a nedvszívóképesség. A jó minőségű, tiszta szálakból készült pamut törölközők ilyen téren jó választásnak bizonyulnak. A vásárlás során szem előtt kell tartanunk emellett azt is, hogy kellemes érzés legyen az anyaggal való érintkezés.

A könnyű tisztíthatóság sem elhanyagolható szempont, hiszen a rendszeres mosást könnyebb megoldani mosógéppel, mint kézi mosással. Emellett a törölközők súlya is sokat számít, hiszen a 400 és 550 gramm közötti, sűrű szálú törölközők, mint például a pamut törölközők, puhábbak és tartósabbak a többinél. A törölközők élettartama átlagosan 1-2 év, így érdemes ez idő tájt megfigyelnünk, hogy megfelelnek-e még a fenti szempontoknak, és ha nem, akkor ideje lecserélnünk őket.

Miért válasszunk pamut törölközőt?

A minőségi pamut törölközők a fent említett szempontok mindegyikének eleget tesznek, hiszen sűrű szövésüknek, hosszú szálaiknak és megfelelő súlyuknak köszönhetően tökéletes nedvszívó képességgel rendelkeznek. Emellett pihe-puhák, így nem irritálják a bőrt és mosógépben is könnyedén tisztíthatók.

Sokan döntenek a mikroszálas törölközők mellett, hiszen vékonyabb kialakításuknak köszönhetően kevesebb helyet foglalnak és olcsóbbak is, ám ez nem túl nagy előny a bőrünk épségével szemben. Ezek a törölközők gyakran irritálóak a bőrnek, emellett pedig, habár jó a nedvszívó képességük, a használat során akár át is ázhatnak, így csak folyamatos dörzsölés mellett száradhatunk meg teljesen, ami nem tesz jót a felső hámrétegnek.

Hogyan használjuk megfelelően a törölközőnket?

Ha megtaláltuk a tökéletes kialakítású törölközőt, már csak néhány dologra kell odafigyelnünk ahhoz, hogy bőrünket se károsítsuk vele. Akármilyen puha anyagú törölközőt is választunk, fontos például, hogy ne dörzsöljük vele a testünket, hanem itassuk le róla a vizet.

A dörzsölés rendkívül irritáló lehet a bőr számára, kipirosodhat és újabb károk keletkezhetnek szerkezetében. Különösen igaz ez az arcbőrünkre, hiszen folyamatos törölgetésével érzékenyebbé tehetjük az érintett bőrfelületet, így fogékonyabb lesz a fertőzésekre és hamarabb ráncosodik majd. Emellett dörzsöléssel a természetes olajokat is eltávolítjuk a bőrünkről, így a szervezetünk száraznak érzékeli majd a felületet és zsírosodást idéz elő.

Nem szabad elfeledkeznünk a törölközők folyamatos tisztításáról sem. A textíliák a rendszeres használat során a vízzel együtt a különböző baktériumokat is magukba szívják, melyek a párás közegnek köszönhetően elszaporodhatnak. Amikor hosszú távú használat után újra áttöröljük a testünket ezzel a kórokozótanyával, a baktériumok egyenesen a bőrünkbe juthatnak, így többet árthatunk védőrétegeinknek, mint gondolnánk. A testünk szárításához használt törölközőt maximum hetente egyszer érdemes kimosnunk ennek elkerülése érdekében. Az arc vagy a kéz törléséhez használt kisebb darabokat pedig 1-2 naponta cseréljük le, hiszen ezek gyakoribb használatban vannak.

A megfelelő bőrápoláshoz tehát elengedhetetlen a folyamatos odafigyelés már fiatal kortól. Bőrünk helyzetén már néhány apró újítással, rutinmódosítással is javíthatunk, hiszen sok kicsi sokra megy!