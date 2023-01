6+1 különleges delikátesz a Balatonnál, ami télen is teli polcokkal és tárt ajtókkal vár

Nemcsak nyáron, télen is felfedezésre vár a Balaton és környéke, összegyűjtöttünk hát féltucatnyi delikáteszt, mely a téli hónapokban is tárt ajtókkal, teli polcokkal és helyi, termelői finomságokkal vár benneteket.

Pekedli Szatócsbolt, Veszprém

A város szívében található Pekedli Szatócsbolt polcain Veszprém megye legfinomabb portékái sorakoznak. A helyi tájszólásban is ételtárolót jelentő Pekedliben szezonális kincseket, termelői tej- és húsárut, lekvárokat, szörpöket, mézet, fűszereket és ezzel együtt natúrkozmetikai és természettudatos tisztítószereket is találtok. Ellenben akkor is érdemes a Pekedlit választanotok, ha reggel friss, ropogós kovászos péktermékkel örvendeztetnétek meg a családot.

8200 Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 1. | Weboldal | Facebook

Bazaltcsepp, Badacsony

A badacsonyi Bazaltcsepp delikáteszüzlete olyan, akárcsak egy borospohár, mely összegyűjti az őt körbeölelő borvidék legkiválóbb nedűit. A tanúhegyek legjobb fajtái mellett testes vörösborok is szép szerivel sorakoznak a polcokon és egyre csak bővülnek a Káli-medence és a Somló kincseivel is. A borok mellett feltankolhattok náluk ginből és buborékos italokból, borokat kiegészítő magokból egyaránt, továbbá lekvárból, ecetekből és olajokból, dekorációs termékekből is válogathattok kedvetekre.

8261 Badacsony, Park utca 14. | Weboldal | Facebook

Nagyi Kamrája Reggeliző és Delikát, Balatonalmádi

Akárcsak a nagyinál, a Balatonalmádi Nagyi Kamrájában is egymást érik a finomabbnál is finomabb, polcokon és pultokban sorakozó ínyencségek. Egyszerűen beszerezhetitek náluk a reggelihez, vacsorához valót, a ropogós péktermékektől, a friss sajtokon, felvágottakon és a dínom-dánomot követő nasikon át. De ha úgy adódik, hogy nincs kedvetek bajlódni a reggelivel, be is ülhettek hozzájuk egy kiadós napindítóra.

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 63. | Facebook

Karolina SPEIZ, Balatonfüred

Az országszerte híres, balatonfüredi Karolina Cukrászda mitől lehetne még teljesebb, ha nem a teli polcokkal hívogató delikáteszüzletétől? Ha emlékszünk milyen érzés a nagymama háta mögül belesni a spájzba és vele együtt a csokoládéspolcra, nem lesz ismeretlen belépni a Karolina SPEIZ-ba. A péktermékeken, friss zöldségeken, házi kolbászokon túl számtalan finomságra és portékára bukkanhattok itt. A ráadás pedig, hogy mennyei édességekért elég a szomszédba átsétálni.

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 4. | Weboldal | Facebook

Pörc – Bisztró és Delikát, Balatonkenese

Manapság igazi kuriózum egy család ötödik generációjával találkozni, aki örökíti tovább a hentesmesterség rá maradt hagyományát. A balatonkenesei Pörc esetében természetesen egy ilyen történet részesei lehetünk, melynek delirészében a Kocsis-család saját húsüzemében készült termékeit vásárolhatjuk meg, számos más, a térségből származó termelői kinccsel karöltve. Ha pedig biztosra mennétek, a bisztróban lehetőségetek nyílik e finomságok megkóstolására is.

8174 Balatonkenese, Széchenyi út 1. | Weboldal | Facebook

BL Delikát, Balatonlelle

A balatoni régió legfinomabb portékáit gyűjti egy tető alá a balatonlellei BL Delikát is. Az egész évben nyitva tartó, ebédidőben naponta változó menüvel csábítgató delikátba a helyi portékák mellett többek között egy finom kávéra és sütire is érdemes benézni. A gazdag választékban mindent megtaláltok, amiből a nyaralás alatt vagy onnan hazaérve egy felejthetetlen reggelit vagy vacsorát csaphattok.

8638 Balatonlelle, Köztársaság út 36/a | Facebook

Kovászvirág pékműhely és termelői bolt, Siófok

A kezdetekben a balatoni piacokat meghódító Kovászvirág 2021-ben nyitotta meg első pékségét Siófok Fő utcáján. A megannyi változásra rugalmasan reagálva jelenleg pénteki és szombati napokon nyitva tartó pékműhelyben válogatott termelői sajtok, felvágottak, hidegen sajtolt olajok és kamrákba kívánkozó finomságok várnak rátok. Hogy a mennyei kovászos kenyerekről, vajas péksüteményekről és Somogy megye legfinomabb termelői kínálatáról ne is beszéljünk.

8600 Siófok, Fő utca 111. | Facebook

+1 Kisbolt – Szigliget

Téli álmát alussza még a Kisbolt Szigligeten, de alig néhány hónap és újra belefeledkezhetünk a friss portékák közötti nézelődésbe. Balatoni borok, helyi ihletésű termékek, szeretettel készített kamrába valók várnak itt rátok, ha sikerül elszakadni a teknőkben sorakozó frissen sült, ropogós kenyerek és kiflik igéző látványától. A választást nem könnyíti meg a széles választék, akárcsak a szinte még langyos rétesek bennünket kísérő mámorító illata.

8264 Szigliget, Aranykagyló út 52. | Facebook

