Kedvezményes ajándékkártyával készül az új évadra a Margitszigeti Színház

A Margitszigeti Színház az ünnep alkalmával indította el jegyértékesítését a 2023-as nyári évadra. A színház gazdag műfaji kínálattal készül, melyből válogatva a nyári csillagfényes színházi esték élményét adhatják ajándékba szeretteiknek a nézők. Musical-, operett- és balettbemutatók, klasszikus zene, opera, táncprodukciók, látványos showműsorok és sok más meglepetés várja a közönséget a Margitszigeten.

A Margitszigeti Színház vezetése a játszóhely egyedi adottságainak köszönhetően mindig kiemelt figyelemmel állítja össze hazánk egyik leggazdagabb kínálatával rendelkező szabadtéri színházának programját. Az utóbbi évek látványos bemutatóinak, a külföldi és hazai sztárfellépők közreműködésének köszönhetően, valamint a közönség elismerése által övezve készül a színház vezetése a 2023-as nyári évadra. Napjaink kihívásaira is válaszolva, a színház különleges és speciális előadásokat tervez és állít színpadra.

Az egyedi műsorstruktúra mellett a Margitszigeti Színház az adventi időszakban 33%-os kedvezményt magába foglaló ajándékkártyát is kínál, mely valójában egy ALL IN ONE szolgáltatáscsomag.

Jegyeket és a 33%-os kedvezményt magába foglaló adventi ajándékkártyát a margitszigetiszinhaz.hu weboldalon, valamint a színház Nagymező utcai jegypénztárában lehet megvásárolni. Emellett a kiemelt előadásai jegyvásárlását is megnyitotta a színház. A jegyek SZÉP-kártyával is megvásárolhatók – minden zsebből – online, illetve személyesen a jegyirodában is.

Kikkel találkozhatunk a Margitszigeti Színházban 2023 nyarán?

Érkezik majd a nemzetközi hírű virtuóz, Daniel Lozakovich hegedűművész, aki a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral lép színpadra a nyitókoncerten, operagálát ad a két fiatal szoprán, Pretty Yende és Nadine Sierra, akiket a világ vezető operaházaiban ünnepel a közönség. Hatalmas showt varázsol majd a színpadra a hagyományos georgiai és más klasszikus táncokat ötvöző fergeteges Sukhishvili társulat és megcsodálhatjuk a Maribori Szlovén Balett karizmatikus táncosait is a Rómeó és Júlia előadásban.

A nyár egyik legnagyobb élményét ígéri az Astor Piazzolla, a “tangó királyának” műveiből összeállított zenés-táncos est, melyet izgalmasan látványossá tesznek majd a televízióshowkból ismert, nemzetközi versenyeken kimagasló eredményeket elérő versenytáncosok. Együtt énekelhetjük, hogy „Bamboleo” a Chico and the Gypsies zenekarral és Frank Sinatra legnagyobb slágereit is eldúdolhatjuk a Cotton Club Singers énekeseivel, valamint Dolhai Attila estje, a Best of Dolhai is felejthetetlen kikapcsolódást ígér. A látványos színházi produkciókról sem kell lemondanunk a nyáron, hiszen számos musical, operett, operaelőadás várja majd a közönséget. Ilyen, a fergeteges sodrású előadás, a Báthory Erzsébet musical is.

A további programok folyamatosan kerülnek fel a www.margitszigetiszinhaz.hu weboldalra.

A színes programkínálat mellett a színház speciális adottságával, természeti és épített környezetével kínál komplex színházi élményt. A nagy produkciók sora kiegészül a zöld lombkoronák fölé emelkedő műemlék kilátóval és víztoronyban megrendezésre kerülő kiállításokkal és színes családi programokkal. A sokszínű repertoár összeállításával a 2023-as nyári évad épít a fiatalok, a felnőttek, az idősebb korosztály és a családok látogatására is.

