12 hangulatos gyógyfürdő hazánkban, ami a téli időszakban is tárt karokkal vár

Fontos, hogy télen se feledkezzünk meg a kikapcsolódásról, hiszen a korai sötétedés és a hideg időjárás következtében fáradékonyabbak lehetünk. Itt az ideje tehát útra kelni és felfedezni hazánk csodálatos fürdőit, amelyek még télen is nyitva tartanak. Indulás előtt mindenképp tájékozódjatok a pontos nyitvatartásról a honlapokon!

Rudas Gyógyfürdő

Wellnessrészleg, szaunavilág, gőzkamra, termálmedence, török fürdő – csak néhány a számos lehetőség közül, amit a Rudasban a lehető legmagasabb színvonalon élvezhetünk. A tetőtéri panorámamedencét esti fürdőzés keretében érdemes kipróbálni: itt garantáltan emlékezetes élmény lesz a kivilágított Budapest látványa.

1013 Budapest, Döbrentei tér 9. | Weboldal

Szent Lukács Gyógyfürdő

A Szent Lukács Gyógyfürdő termál részlegén három különböző hőfokú gyógymedence várja gyógyulásra és lazításra váró vendégeket. Emellett a kültéri élménymedence is nyitva tart télen is, amely a fürdő talán legismertebb medencéje. A medencében működő pezsgőágyak, nyakzuhanyok, hátmasszírozók és a sodrófolyosó teszik teljessé a fürdőzés élményét. Nem is beszélve a többféle szaunázási lehetőségről, amelyek teljessé teszik az élményt.

1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. | Weboldal

Széchenyi Fürdő

Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma nem véletlenül lett a városba érkező turisták kedvelt úti célja, hiszen a gyógy- és wellness részleg egész évben nyitva áll. Ezt a különleges helyet azonban nem csak minden Budapestre látogató turistának, hanem minden helyinek is legalább egyszer látnia kell. Fontos tudnivaló azonban, hogy műszaki okok miatt a vulkánszauna, a gőzosztályon található oktogon medence, valamint a II-es szauna merülőmedencéje nem üzemel.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11. | Weboldal

Gödi Termálfürdő

Göd Budapesttől mindössze 24 km-re található, a Duna baloldalán. A település termálvizű strandja egész évben nyitva tart, így télen is kellemes kikapcsolódási és fürdőzési lehetőséget ígér a látogatók számára. A meleg vízes medence 34-36 oC, mi az úszómedence 26-28 fokos. Hétfőnként a fürdő zárva tart.

2132 Göd, Összekötő út | Weboldal

Hévízi Tófürdő

A 4,44 hektáros kiterjedésű Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógyvize, amely egész évben alkalmas a fürdőzésre. A forró víz egy 38 méter mély karsztbarlangból tör fel a felszínre, míg a viszonylag gyors vízfolyásnak köszönhetően a tó vize 72 óránként cserélődik. Reumás megbetegedések mellett a gyógyvíz gerinc-, ízületi-, bőr-, és nőgyógyászati betegségekre is jó, illetve elősegíti a mozgásszervi rehabilitációs folyamatot.

8380 Hévíz, Dr. Schulhoff Vilmos stny. | Weboldal

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő

A Keszthelytől alig több mint 20 kilométerre fekvő Kehidakustány névre hallgató, apró községben található a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő. A létesítmény 2400 m2 vízfelülettel, 13 medencével, bel- és kültéri csúszdákkal, 34-36 °C fokos gyógymedencékkel, sodró- és gyerekmedencékkel várja vendégeit egész évben.

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62. | Weboldal

Leányfalui Termálfürdő

A Duna partján, lenyűgöző környezetben kialakított közkedvelt Leányfalui termálfürdő gyógyító hatása a föld mélyéről feltörő gyógyvíznek köszönhető. A kikapcsolódásról és a fürdőzés pozitív hatásairól a téli hónapokban sem kell lemondanunk, hiszen fűthető öltözők, vizesblokkok, valamint fűtött járdával készülnek, így közelíthető meg a két meleg vizes medence.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142. | Weboldal

Zalakarosi Gyógyfürdő

A Zalakarosi Gyógyfürdő 96 fokos gyógyvize 2500 méter mélyről tör fel. A komplexum részét képezi egy fedett fürdő, egy gyógycentrum és egy fürdőhotel. Hogy a vendégek igazán átadhassák magukat a fürdőélménynek, különleges szolgáltatások is rendelkezésükre állnak, ilyenek például a szaunaszeánszok, a masszázsok, az aquafitness és a szolárium.

8749 Zalakaros, Termál út 4. | Weboldal

Igali Gyógyfürdő

A gyógyfürdőben 13 különböző medence és négy szauna található, illetve olyan kiegészítő szolgáltatások vehetők igénybe, mint a masszázs és szépségszalon. Az Igali Gyógyfürdő többek között víz alatti masszázzsal, parafangó kezeléssel és terápiás masszázzsal várja vendégeit, a Balatontól mindössze 40 kilométerre.

7275 Igal, Rákóczi tér 30. | Facebook

Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő

A Ceglédi Gyógyfürdő medencéit a több mint 1000 méteres mélységből feltörő 54°C-os termálvíz szolgáltatja, amit 2004-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. A Gyógy- és Strandfürdőben összesen tizenegy medence élmény- és gyógymedence, hullámmedence és úszómedence várja a vizek szerelmeseit. Fontos tudnivaló, hogy a fürdő nyitvatartása megváltozott, így hétfőn és kedden zárva tart, de a hét többi napján zavartalanul hódolhatunk a wellness-élményeknek.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. | Weboldal

Nagykátai Gyógyfürdő

A Nagykátai Gyógyfürdő és Strand fedett része egész évben várja a pihenni vágyókat. Az 1300 négyzetméteres fürdő területén egy gyermek-, egy meleg vizes és egy kiúszós élménymedence áll rendelkezésünkre. Az emeleten gőzkabin, infraszauna, szárazgőz, aromakabin, merülőmedence és masszírozó-helyiségek garantálják a kikapcsolódást.

2760 Nagykáta, Jászberényi út 88. | Weboldal

Aqua Land, Ráckeve

A ráckevei Aqua Land komplexuma közel öt hektáros területen, beltéren és kültéren egyaránt biztosítja a termálvíz és a gyógyvíz adta élményeket vendégei számára. A teljes kikapcsolódást egész évben garantálja a 38 °C-os termálvizes ülőmedence, a négyféle szauna, a tepidárium, a gőzkabin, az infrakabin, a só kabin és a hideg vizes csobbanó medence.

2300 Ráckeve, Strand utca 4. | Weboldal

A fürdőzést kössétek össze egy téli kirándulással: