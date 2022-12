12 nagyszerű ünnepi koncert Budapesten 2022 decemberében

A következő adventi, karácsonyi és szilveszteri koncertek segítenek abban, hogy igazán élvezetes legyen a december. Válogassatok kedvetekre!

Hétfői orgonakoncertek a Bazilikában (2022. december 5., 12., 19., 26.)

A hétfői „Cathedral Organ Concerts” az egyetlen hangversenysorozat a Szent István Bazilikában, amelyen a bazilika világhírű, Budapest legnagyobb és legszebb hangú műemlék koncertorgonáját hallhatják a hangversenyek látogatói. Az előadások a hétfői napokon 17 órakor kezdődnek.

Karácsonyváró acappella (2022. december 10.)

A modern acappella szerelmeseit szeretettel várja december 10-i karácsonyi koncertjére az ország első számú jazz-acapella együttese, a Jazzation. A Magyar Zene Házában megrendezésre kerülő esemény középpontjában a közös zenélés öröme áll majd, amit közös játék követ a zenekar tagjaival.

Klasszikusok könnyedén (2022. december 11.)

Az Advent a Várkert Bazárban programsorozat részeként ismét közös karácsonyi koncertet ad Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra december 11-én. Ezúttal a Danubia Zenekar zenészeivel, Miklósa Erikával, Rab Gyulával és Duka Lacival közösen visznek fényt az adventi készülődés olykor rohanó napjaiba.

Nyári Károly: Legyen ünnep – adventi koncert (2022. december 15.)

Nyári Károly otthonában megszokott jelenség, hogy családja és vendégei körbeülik a zongoránál és úgy hallgatják.

Magyarország legismertebb énekes zongoristája nagyszabású koncertjei mellett, most ezt az intim zenei élményt hozza el Legyen ünnep című Adventi koncertje alkalmával a hallgatóság részére. Az estnek Budapest új zenei helyszíne, a Café Liszt ad otthont, amely a New York-i Library Hotel Collection-höz tartozó Aria Hotelben található. Hazánk egyetlen zenei hotelje a jazz-, klasszikus-, opera- és popzenének hódolva egyszerre nagyon budapesti és nagyon kozmopolita, melyet a világ leghíresebb művészei – köztük Sting, Plácido Domingo, Gregory Porter, Lenny Kravitz – is rendszeresen nagy örömmel látogatnak. A koncert meghívott fellépője Nyári Aliz, akivel gyönyörű duettdalok hangzanak el.

Nyári Károly estje a világvárosi klubokba repíti el a hallgatókat klasszikus dalokkal és jazz sztenderdekkel, személyes emlékekkel, humorral és szeretettel fűszerezve.

A béke karácsonya (2022. december 20.)

Hamisítatlan ünnepi hangulattal készül december 20-i karácsonyi hangversenyére a többszörösen kitüntetett Angelica Leánykar. A várva várt koncertnek, amelyen a szeretet ünnepéhez kapcsolódó, magyar és nemzetközi zenei különlegességek csendülnek fel, a Zeneakadémia ad otthont.

Ingyenes karácsonyi koncert a Bazilikában (2022. december 21.)

Ingyenes zenei eseménynek ad otthont december 21-én Budapest ikonikus épülete, a Szent István Bazilika. A Forráspont Band az idei évtől hagyományt kíván teremteni egy karácsonyi dicsőítő koncert megvalósításával. Az est egyik zenei meglepetése, hogy a bazilika orgonája is felcsendül majd.

Lumen Christi Gospel Kórus (2022. december 21.)

A fekete gospel egyetlen hazai képviselőjeként számontartott Lumen Christi Gospel Kórus karácsonyi koncertjén felcsendülnek majd a kihagyhatatlan ünnepi slágerek, filmzenék és örökzöld gospeldalok egyaránt. A varázslatos adventi programra december 21-én kerül sor a MOMkultban.

Klasszikus karácsony (2022. december 22.)

December 22-én, csütörtökön kerül sor a Danubia Zenekar idei évadának legjobban várt koncertjére, a legnépszerűbb ünnepi zenéket magába foglaló Klasszikus karácsony nevű eseményre. A közkedvelt koncerten ezúttal fellép a Modern Art Orchestra és Létay Kiss Gabriella szoprán is.

Igazából karácsony – szimfonikus koncertshow (2022. december 28.)

A Budafoki Dohnányi Zenekar 2018 decemberében indította útjára hagyományteremtő célzattal egyedülálló műfajú és színvonalú szimfonikus koncertshow-ját. 2022 decemberében új helyszínre, az újonnan épült MVM Dome rendezvényhelyszínre költöztetik zenei karácsonyi ünneplésüket.

Filmzenei koncert (2022. december 29.)

Fergeteges filmzenei koncerttel várják az érdeklődőket a Budapest Kongresszusi Központba december 29-én, csütörtökön. Az év végi eseményen a Szent István Filmharmonikusok lehengerlő előadásában csendülnek fel olyan zenei remekek, mint a Titanic vagy az Indiana Jones világhírű dallamai.

100 Tagú Cigányzenekar (2022. december 30.)

December 30-án nagyszabású gálakoncertet ad a világon egyedülálló 100 Tagú Cigányzenekar a Budapest Kongresszusi Központban. Az est különlegessége, hogy a vendégek négyfogásos vacsora kíséretében, vagy sósfalatok és bor mellett élvezhetik a zenekar páratlan, lebilincselő előadását.

Budapest Bár újévi koncert (2022. december 31.)

Új lendülettel és részben megújult repertoárral köszönti az új esztendőt január elsejei nagykoncertjén a Budapest Bár zenekar és meghívott vendégei. A muzsikával és energiával egyaránt feltöltő programon a Várkert Bazár színpadára lép többek között Frenk, Mező Misi és Németh Juci.

