A Balaton nemcsak nyáron, télen is legalább annyira izgalmas látnivalókkal és téli kikapcsolódáshoz alkalmas programokkal vár benneteket. Mutatjuk a legjobbakat, ha az északi part felé kalandoznátok.

Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár, Gyenesdiás

December 10-11-én hagyományos karácsonyváró rendezvénnyel és bensőséges hangulatú adventi vásárral vár bennünket Gyenesdiás, ahol helyi és környékbeli kézművesek, illatos sült gesztenye és adventi finomságok hívogatják a látogatókat. Családosok számára zenés gyerekparti, játszóház és kézműveskedés, a lelkes amatőr cukrászokat vasárnap sütisütő verseny várja. Az ünnep szellemében a rendezvényen adománygyűjtéssel segítik a rászoruló családokat.

Borbarangolás Badacsonyban

A Badacsonyi borvidék a hűvösebb hónapokban is ugyanolyan, ha nem még nagyobb, elánnal várja a borrajongókat a régióba, mint nyáron. Az izgalmas programok mellől természetesen nem hiányozhatnak egyetlen alkalommal sem a finomabbnál is finomabb helyi borok, melyeket a badacsonyi Borbarangolások alkalmával kóstolhattok meg. Az idén 14. alkalommal megrendezésre kerülő program keretében 22 szombaton át, 15 helyszínen több mint 100 kiváló badacsonyi bor megkóstolására lesz lehetőségetek.

Adventi Várakozás Tapolcán

Karácsonyfa, szabadtéri betlehem, állatsimogató és ünnepi fények teszik hangulatossá Tapolca belvárosát az Adventi Várakozás programsorozatának alkalmával. A város főterén advent első vasárnapjától kezdve feledkezhetünk bele a hangulatos programokba, melyek egészen az év utolsó napjáig hoznak örömöt a Malom-tó partjára. Adventtől vízkeresztig magunkhoz vehetjük a faházakból kínált forralt bort, puncsot, forró csokoládét, langallót és sült gesztenyét, december 30-án kolbásztöltő verseny várja az érdeklődőket, míg a bátrak vicces jelmezekben veselkedhetnek neki december 31-én az országosan népszerű Malom-tavi fürdőzésnek.

Téli élmények Tihanyban

Tihany télen is minden nap megunhatatlan panorámával, téli élményekkel, valamint még ebben az időszakban is levendulától illatozó programokkal és kikapcsolódással vár. Színvonalas gasztronómiáért nem kell a szomszédba mennünk, hiszen az Echo Étteremben az apátságra és a Balatonra nyíló káprázatos kilátás társaságában kóstolgathatunk mennyei, házias ételeket. Az édes ízek kedvelőit az apátság lábánál található Apátsági Rege Cukrászda várja télen is tárt ajtókkal, levendulás specialitásokkal, villás reggelivel és ikonikus süteményekkel. De nem kell jövő nyárig várni a mámoros levendulaillatért sem, hiszen a Lavender Tihany natúrkozmetikai termékeinek készítésével látványlaborukban ismerkedhettek meg.

Petrányi Pince és Borterasz, Csopak

Talán mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a balatoni táj télen is megunhatatlan. A nyári zsongás és pezsgés után elbűvöl, megnyugtat a csopaki táj és ugyanolyan kifogyhatatlan vendégszeretettel vár a Petrányi Pince és Borterasz. Kettesben, családi vagy baráti összejövetelekhez, borvacsorák és borkóstoló programok tökéletes helyszíne a csopaki Szitahegy oldalában pihenő vendéglátóhely, ahol tradicionális és zamatos borokkal karöltve, házias ételek színe-javát sorakoztatják fel az elbűvölő balatoni panoráma mellett. Szilveszterre ráadásul ünnepi menüvel, januárra disznótorral, havonta egyszer pedig Vacsoravendég esttel készülnek vendégeiknek. Az aktuális programokért érdemes figyelemmel kísérni Facebook-oldalukat.

8229 Csopak, Homokbánya u. 31. | Weboldal | Facebook

Szilveszteri vacsora a balatonszőlősi Casa Christában

Az egyedülálló présházakból valóságos, mesebeli toszkán életérzést és birtokot varázsoló balatonszőlősi Casa Christa az év utolsó napján sem hagy unatkozni bennünket. A nem is olyan rég az igazán rangos Michelin BIB Gourmand-díjjal kitüntetett Casa Christa szilveszter éjjelén is bepillantást enged remekbe szabott gasztronómiájába. Hétfogásos vacsora keretében ünnepelhetitek meg náluk az elmúlt évet és köszönthetitek az újabbat. Ha pedig kipihennétek nemcsak a vacsora, de az elmúlt év fáradalmait is, foglaljátok le saját használatú wellness-szel ellátott présházaik egyikét és adjátok át magatokat a zavartalan kikapcsolódásnak.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal | Facebook

Advent az Óváros Piacon, Veszprém

Az adventi várakozás jegyében karácsonyig minden vasárnapon 9 órától 15 óráig vásárral kedveskednek nektek Veszprémben, az Óváros téri piacon. A változatos termelői felhozatal mellett több, helyi kézműves árus is kitelepül a bódékhoz, így még ajándékvásárlásra is lesz lehetőségetek. Emellett számíthattok még isteni kürtőskalácsra, forralt borra és még sok más finom falatra, na meg izgalmas programokra is!

8200 Veszprém, Óváros tér | Weboldal | Facebook

Programok a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban

Az év utolsó napjaiban, december 27. és 30. között tárt ajtókkal és számtalan hangulatos programmal vár benneteket a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum. Ezen a négy napon meghitt koncertek, különleges esti tárlatvezetések, felejthetetlen gasztronómiai élmények várnak rátok, míg a kisgyerekkel érkezőket gyerekprogramok, kisvasút, játszóház és többek között bábszínház csábítja a Balaton ezen szegletébe. Ha a két ünnep között mindenképp aktív kikapcsolódásra vágytok, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumot ki ne hagyjátok!

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal | Facebook

Klassz Kultbisztró, Keszthely

A keszthelyi Klassz Kultbisztró egyszerre közösségi tér, kortárs kultúrközpont, tapasbár, borbár és kávézó. Keszthely belvárosának megkerülhetetlen pontja közel-keleti és mediterrán ihletésű ételekkel, különleges kávékkal, koktélokkal, balatoni borokkal és kézműves sörökkel hívogatja a klassz balatoni élményekre ácsingózókat. A város új közösségi kávézójába feltétlenül érdemes benéznetek a téli hónapok alkalmával, hiszen a gasztronómiai élmény mellett számos irodalmi és kulturális eseménnyel ajándékoz majd meg benneteket.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 41. | Facebook

Vörsi betlehem

Közép-Európa legnagyobb betlehemének története egészen 1948-ra nyúlik vissza, amikor egy falubeli kezdeményezés hatására lebontották a Jézus Szíve-oltárt a Szent Márton-templomon belül, és a helyébe egy kisebb betlehemet építettek. Az akkor még szerény, csak a környékbélieket megmozgató kezdeményezés hamar kinőtte magát, ma már egyre több látogatót vonz a Somogy-megyei községbe. Idén november 27. és január 22. között minden nap megcsodálhatjuk a több mint 60 négyzetméteren elterülő, gipszből és természetes anyagokból készült építményt. A betlehem minden évben más elrendezéssel, folyamatos újításokkal várja a látogatókat, így érdemes évről évre visszalátogatni.

8711 Vörs, Ady Endre utca 6. | Weboldal | Facebook

