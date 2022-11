Díjnyertes sci-fi társasjátékok karácsonyra

Közelednek az ünnepek, és te tanácstalan vagy, mit is vegyél szeretteidnek? Egy társasjátékkal nem lőhetsz mellé, ezek közül is a díjnyertesek a legjobbak. Mi most bemutatjuk a három legmenőbb játékot, amelyet igazi sci-fi-rajongóknak, fantasy-imádóknak ajánlunk. Lesz köztük elég meglepő is, figyelj!

A társasjátékok mindig is nagy népszerűségnek örvendtek, de karácsony tájékán megnő a kereslet irántuk. Ha egy helyről szeretnél beszerezni párodnak egy menő társast, a gyerekednek egy készségfejlesztő játékot vagy egy minőségi kirakót, akkor a Compaya társasjátékbolt kínálatában nézz szét, itt mindig vannak újdonságok!

Senkiföldje kártyajáték – A Legjobb 2 személyes játék díja

Rögtön kezdjük is az ismertetést az egyik legizgalmasabb darabbal! A Senkiföldje egy kétszemélyes kártyajáték, szigorúan 14 éven felülieknek.

A feladat ugyanis nem más, mint elpusztítani az ellenséges klán egyedeit. A játékosok egy posztapokaliptikus jövőben küzdenek egymással az erőforrásokért, azaz a vízért, a cél a túlélés. Okosan kell kezelni a kártyákat, hiszen csak vad és kíméletlen harcok árán lehet itt győzni.

Bár a történet alapján elég rémisztőnek tűnik ez a játék, a fantasy-rajongók odáig lesznek érte. A kártyák kivitelezése ugyanis gyönyörű – a maga nemében -, így nem csoda, hogy Golden Geek Awards díjára is jelölték a Senkiföldjét a Legjobb grafika/prezentáció kategóriában. Ezt végül ugyan nem, de a Legjobb kétszemélyes játék díjat elnyerte 2021-ben.

Könnyen tanulható kártyajáték ez, ideje rövid, csak 20-40 perc.

The Crew – Küldetés a 9. bolygóhoz kártyajáték – Az Év gémerjátéka

Az izgalmakat kedvelőknek hoztunk egy másik kártyát is, ezt azonban már többen is játszhatják, akár 5 fő is. Egy kooperatív társasjátékról van szó, ahol a résztvevők asztronautákat alakítanak és együtt vágnak neki az ismeretlenbe vezető űrkalandnak.

Itt különleges küldetésekben kell részt venni, hogy elérjétek a titokzatos 9. bolygót. Ahhoz azonban, hogy a csapat együttesen célba érjen, egyéni vizsgák is szükségesek. Segíteni lehet a másiknak, de hogyan tudtok kommunikálni egymással az űrben?

A The Crew – Küldetés a 9. bolygóhoz kártyajáték 2019-ben lett az Év gémerjátéka, de emellett több más elismerést is bezsebelt.

10 éven felülieknek ajánljuk ezt a remek stratégiai társast, melynek játékideje mindössze 20 perc – bár egyesek azt állítják, nem árt egy kis szünetet tartani a nehéz küldetések között. Ki tudja? Próbáljátok ki!

Harry Potter – Roxforti csata társasjáték – Mensa HungarIQa díj

Végezetül bemutatunk még egy izgalmas, magyar díjat is elnyert fantasy társast, ami bizonyára sokaknak ismerős. A Harry Potter – Roxforti csata társasjátékban négy diák (Harry, Ron, Hermione és Neville) áll ki a gonosz támadók ellen, hogy megvédjék iskolájukat. Vannak itt varázslatok, bűbájok, no, meg persze a sötét erő támadásai, amiket összefogással le lehet győzni.

A Roxforti csatával akár órákon át is játszhat a család, 10 éven felülieknek ajánljuk. Karácsonyra szép ajándék lehet.