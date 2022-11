1100 forintért mozizhatunk a Cinema City Filmünnepen

A Cinema City november 3. és 6. között ismét megrendezi a mozirajongók kedvenc eseménysorozatát, a Filmünnepet, amelyen több mint 40 film közül válogathatnak a mozizni vágyók a normál jegyárnál sokkal kedvezőbb áron.

A négy nap során minden fővárosi és vidéki moziban a 2D előadásokra 1100 forintba kerül a mozijegy, a 3D és az IMAX 3D vetítésekre pedig 1300 forintért válthatunk majd belépőt (plusz szemüveg). Sőt, még a prémium formátumokban, a ScreenX (1660 Ft), a 4DX (2100 Ft) és a VIP termekben is kedvező áron mozizhatnak a nézők.

Idén műfajokban és programokban is gazdag lesz november első hétvégéje. Összesen több mint 40 különféle film közül választhatnak a nézők, de emellett filmklubok, kerekasztal-beszélgetések és közönségtalálkozók várják a látogatókat.

A 2022-es Cinema City Filmünnep programjai

A kedvezményes jegyárak mellett a Nemzeti Filmintézet támogatásával létrejött Blokád, Hétköznapi kudarcok, Veszélyes lehet a fagyi és Játszma alkotóival is találkozhat a közönség.

A Cinema City premieren mutatja be többek között A Tölgy című dokumentumfilmet valamint A sellő és a Napkirály kosztümös filmet. Az Ennio Morricone életművét feldolgozó nagyszabású alkotás is november első hétvégéjén debütál a mozikban, ennek kapcsán Balázs Ádám filmzeneszerzővel lesz kerekasztal-beszélgetés. A dán thrillert, a Semmit, a Szimpla Manus című magyar vígjátékot és a Stasi – Állambiztonsági komisztérium német romantikus drámai vígjátékot is a Filmünnep alatt láthatják először a mozirajongók.

A Magasságok és mélységek film kapcsán Ördög Nóra, Nánási Pál, Kollár Lajos, Horváth Lajos Ottó és Lukoviczki Réka ”RobotGirl” beszélgetnek. A Jóreménység-sziget vetítésén szintén egy különleges beszélgetés részesei lehetnek a nézők Ljasuk Dimitryvel, a film író, rendező, operatőr, vágó, főszereplőjével. Emellett Réz András két filmklubot tart majd.

