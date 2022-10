Őszi városnézés az Észak-Alföldön: 7 kihagyhatatlan látnivaló Nyíregyházán

A fővárosból csupán pár óra alatt megközelíthető alföldi városban minden megtalálható, ami egy hétvégi kiruccanáshoz kell: a történelmi jelentőségű épületek és múzeumok mellett bőven van lehetőség az ősszel igazán élvezetes természetjárásra is.

Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

A város egyik legemblematikusabb épülete a főtéren álló kéttornyú, román stílusú katolikus templom, amit 1904. augusztus 20-án szenteltek fel. A pontosan kidolgozott, gazdagon díszített külsőjével országosan egyedülálló épület belülről is lehengerlő látványt nyújt: a monumentális belső teret keresztboltozat díszíti, az oltár feletti körboltíven található fogadalmi kép pedig a híres üvegfestő és mozaikművész, Róth Miksa alkotása.

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.

Jósa András Múzeum

Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye az 1868-ban alapított városi múzeum, ami először régészeti- és néprajzi gyűjteménye miatt lett népszerű, az 1950-es évektől pedig megnyitotta a kapuit számos más ág számára is. Az állandó kiállítás keretében ezek mellett megtekinthető a múzeumalapító, Jósa András emlékszobája, a helyi születésű Benczúr Gyula festőművész munkásságát bemutató tárlat, illetve a helyi aranykincseket feltáró trezorterem is. Az időszaki kiállítás Nyíregyháza történetét dolgozza fel a középkortól egészen a 20. századig, amit egy virtuális várostörténeti kiállítás kísér.

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. | Weboldal

Sóstói-erdő

A város tüdőjének is nevezett, 371 hektár területű parkerdő minden évszakban tökéletes helyszín nagy sétákhoz és a természetben való feltöltődéshez, a gyönyörű színekben pompázó fák látványa pedig ősszel még varázslatosabbá teszi. A számos sétaút mellett akár a betonozott kerékpárutakon is felfedezhetitek az erdőt, ha pedig még jobban átmozgatnátok magatokat, az erdei tornapályán és a kondiparkban is sportolhattok. A legkisebbekről a háromszintes játszóvár és egy játszótér gondoskodik, a napsütéses napokon pedig szalonnasütésre is van lehetőség. Az erdő egyik különlegessége a Kneipp-féle hidroterápián alapuló, 2,5 km-es sétány, ami mezítláb is járható.

Tuzson János Botanikus Kert

A Tuzson János Botanikus Kert a Sóstói-erdő szomszédságában, a Nyíregyházi Egyetem különböző karainak ölelésében helyezkedik el. A kert ötlete már 1962-ben megfogalmazódott, de végül csak 1973-ban kezdték el kialakítani. Az 5,6 hektáros botanikus kert természetvédelmi területnek számít, hiszen számtalan őshonos növényfajt megtalálhatunk itt. Az elmúlt években több átalakításon is keresztülment a kert, így a látogatók már egy labirintust, egy sziklakertet és egy rózsakertet is körbejárhatnak. Érdemes az év különböző szakaszaiban ellátogatnotok ide, hiszen minden alkalommal más arcát mutatja meg a természet.

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

Nyíregyházi Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark országszinten is nagy népszerűségnek örvend: a “legek állatkertjének” is nevezett, 30 hektáros területen 500 faj 5000 egyede él, akik sokszor csak egy száraz- vagy vizesárokkal vannak elválasztva a látogatóktól. A tölgyerdő fái alatt sétálva számos ritkaság számba menő állattal találkozhattok, mint például a szumátriai tigris vagy az indiai orrszarvú. Az állatpark fő attrakciói közé tartozik az Ócenárium a cápás alagútjával, az ázsiai dzsungel az óriás vízeséssel, illetve a rengeteg nézőt a lelátókra vonzó fókashow. Idén ősszel különösen érdemes ellátogatni, mert az elmúlt időszakban több új lakó is született, többek között bővült a törpevíziló- és a puma család, a szezon legnagyobb sztárja pedig kétségtelenül a kis afrikai elefántborjú.

4431 Sóstófürdő, Sóstói út | Weboldal

Sóstó

Míg a 9,5 hektáron elterülő Sóstó északi része a nyári szezonban csónakázótóként funkcionál, déli része a fürdőzőktől hangos, ősszel pedig meseszép úti célja lehet a testileg-lelkileg feltöltő sétákhoz. A gyönyörű színekben pompázó természetben körbesétálhatjátok a gyógyhatásúnak tulajdonított tavat, az úton található padokra leülve pedig a lehető legnagyobb csendben csodálhatjátok a lenyűgöző látványt.

Sóstói Múzeumfalu (október 31-ig)

A tótól egy kőhajításnyira találhatjátok a környék egyik legnépszerűbb szabadtéri néprajzi értékét, ami 1979 óta mutatja be Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népi építészetének legszebb darabjait. Mindezt a skanzenként működő utcákon, berendezett lakóépületeken, iskolán, kocsmán és szatócsbolton keresztül fedezhetitek fel, az állandó kiállításon kívül pedig különböző programokkal színesítik az itt töltött időt. A Múzeumfalu csak október 31-ig látogatható.

4431 Nyíregyháza, Tölgyes utca 1. | Weboldal

