Kirándulás a magyar Toszkánában: Őszi úti célunk a Tokaj-Hegyalja sokszínű vidéke

Természeti kincsek, történelmi emlékek, szőlősorok barázdálta dombok és kacskaringózó vízi utak. A százféle kalandra csábító Tokaj-Hegyalja minden tekintetben tökéletes őszi úti cél, ahova akár csak egy hétvégére, akár egy egész hétre látogatunk el, garantáltan egy percig sem fogunk unatkozni!

Gyalogtúra Tarcal és Tokaj között

A vulkáni és üledékes kőzetekből álló Kopasz-hegy lábánál fekvő Tarcal legszebb látnivalóit kínálja a durván 10 kilométer hosszú tarcali panorámaút. A faluból induló vonaltúra egy gyümölcsfákkal ritkásan beültetett domboldalon kanyarog az Árpád-kori település fölé magasodó, 8,5 méter magas, 50 tonna súlyú Áldó Krisztus-szoborhoz: oldalából fantasztikus kilátás nyílik az Alföld végtelen síkságába beolvadó szőlőtáblákra, Tarcal műemléképületeire (köztük a 15. századi római katolikus templomra, az Andrássy-kúriára és a Degenfeld-kastélyra) és a hegy oldalába vájt bányatóra.

A sétány elágazásához visszatérve folytassuk utunkat lefelé, hogy közelebbről is megcsodálhassuk a türkizkék vizű tó vadregényes környezetét. A tótól a Kopasz-hegyi TV-toronyhoz kapaszkodhatunk fel, majd a hegyen átvágva elérjük Tokaj városát, ahol a Finánc-dombi kilátóból letekintve a Tisza és a Bodrog összefolyásában gyönyörködhetünk.

Hétszőlő tanösvény

A Kopasz-hegy déli lejtőjén elnyúló történelmi szőlőbirtok fél évezredes múltra tekint vissza: 1502-ben a híres Garai család hét dűlőt vásárolt ezen a területen, innen a Hétszőlő elnevezés. A birtok tulajdonosai között felbukkan többek között Károlyi Gáspár, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és a Rákóczi család is, majd császári kézbe került, és abban is maradt egészen a monarchia bukásáig. A gyönyörű fekvésű szőlőhegyen kialakított 3,5 kilométeres tanösvény megismertet minket a jellemző szőlőfajtákkal, a különböző szőlőtermesztési munkákkal és egy korabeli történelmi birtok mindennapjaival is. Miután végeztünk a túrával, térjünk be a Szapolyai János királlyá jelölésének helyszínéül is szolgáló tokaji Rákóczi Pincébe, próbáljuk ki a szőlőbirtokon készült borokat, aztán látogassuk meg az Ízes Örömest Lekvárium manufaktúráját, ahol saját receptek alapján, tokaji borral, gyógynövényekkel és minőségi gyümölcsökkel készült házi lekvárokat, szörpöket és gyümölcssajtokat kóstolhatunk.

Két keréken a Bodrog mentén

Az 51 kilométer hosszú, 5-6 óra alatt teljesíthető bringatúra kiindulópontja Tokaj, ahonnan egy kis kitérőt teszünk Tarcal felé: választhatunk, hogy biciklinket a Könyves Kálmán utcában található parkolóban lerakva felmegyünk-e a korábban már tárgyalt Áldó Krisztus-szoborhoz, vagy egyenesen a Tarcal végében található Terézia-dűlő tetején magasodó Szent Teréz-kápolnáig tekerünk: a Gróf Degenfeld Szőlőbirtokhoz tartozó imaházat Gróf Grassalkovich Antal építtette Mária Terézia számára, a II. világháború után kifosztották, végül 2015-ben újították fel.

Innen négy kilométer után megérkezünk Bodrogkeresztúrra, ahol nemcsak a 40 centis kilátó vár minket, de a községház alatti pincerendszerben a Dereszla-domb lejtőin talált, 3200 éves arany ékszerek másolatai is. A csodarabbiként is ismert Reb Steiner Saje sírja szintén Bodrogkeresztúron található, de a falu 13. századi eredetű, gótikus temploma is megér egy misét. 14 kilométeres tekerést követően megérkezünk Olaszliszkára, utunk végső állomására: itt Samuel Tinon borászt keressük, aki nemcsak kinyitja nekünk a Nagyboldogasszony-templomot (melynek egykori őrtornyából pompás kilátás nyílik a vidékre), de szamorodnija is kiváló.

Szegitől Tokajig, az ártéri erdők árnyékában

A Szegiből induló vízitúra Bodrogkisfalud és Bodrogkeresztúr érintésével ér Tokajba: a lassú folyású, keskenyen kanyargó Bodrog kezdők számára is ideális terep, a 13 kilométeres távot pedig akár egy délután alatt teljesíthetjük. Szegiben sátor- és szálláshelyet, étkezési és főzési lehetőséget is kínál a turisztikai vízi bázis, de Kelet-Közép-Európa legnagyobb borospincéje is itt rejtőzik: az öt kilométernyi, kétszintes pincerendszer négy, több száz éves, föld alatti kőporbányát köt össze, és 5400 darab tölgyfahordónak, valamint egy bormúzeumnak szolgál otthonául. Mielőtt vízitúránk kezdetét veszi, érdemes kiváltani az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságán a Bodrogzug látogatásához szükséges engedélyeket: a nagy folyószabályozások előtti, természetes állapotát megőrző morotvás, mocsaras, ligeterdős élőhely az ország egyedülálló látványossága.

Tokaj ötször

Meghoztuk a kedved, hogy lábon, két keréken és vízen is feltérképezd a tokaji borvidék ezer élménnyel kecsegtető kincsesládáját? Akkor most mutatjuk az irányt kedvenc helybéli éttermünk, szállásunk, fesztiválunk, pincészetünk és természeti csodánk felé!

Az ország egyik legszebb zsinagógájával is büszkélkedő Mád határában, a zsidó temetőhöz közel találjuk a Szarka Pincészet referenciaéttermeként funkcionáló Szarkaláb Bisztrót. A hangsúly a helyi alapanyagokból készített, a tradicionális konyhát modern ízléssel vegyítő fogásokon, a pincészet saját borain van, melyek a megfelelő ételpárosítással még sajátosabb arcukat képesek megmutatni. A családias hangulatú lakásétterem bisztrómenüvel és ötfogásos degusztációs ételsorral teszi teljessé tokaji látogatásunkat, melyet a hozzá illő borszortimenttel megtámogatva egy igazán emlékezetes gasztronómiai élménnyel leszünk gazdagabbak.

3909 Mád, Magyar utca 65.

Bodrogolasziban, a Bodrog-partján várja vendégeit a 26 fős kapacitással működő, hagyományos falusi házakban kialakított túrabázis. A szálláshely főleg a vízitúrázók körében örvend nagy népszerűségnek, de a kulturális látnivalók iránt nyitott közönség is megtalálja számításait: a Szentháromság-templom az Árpád-kori egyházi építészet jellegzetes alkotása, az Ybl Miklós által tervezett Lónyay-kastély a romantikus építészet rajongóit fogja rabul ejteni, de a Bodrog-parti Athénként aposztrofált Sárospatak is csak egy kőhajításnyira van innen. A túrabázis jól felszerelt melegítőkonyhával, tűzrakóhellyel és kemencével rendelkezik, udvarán pedig akár 20 sátornak is akad hely. Az aktív pihenést 30 kölcsönözhető túrakenu és 24 bérelhető túrakerékpár szolgálja, míg a hajók vízre bocsátását saját stég és tágas partszakasz segíti.

3943 Bodrogolaszi, Brádafalva utca 31-33.

Három napra ismét fesztiválhelyszínekké avanzsálnak a Zempléni-hegység templomai, udvarai, kastélytermei, nemesi kúriái, dűlői és parasztházai. A szeptember 17. és 19. között megrendezésre kerülő tállyai Kerekdomb Fesztivál a zenerajongó borkedvelők legnagyobb nyárvégi örömünnepének ígérkezik, ahol a felhőtlen hangulatról a sokszínű programkínálat és a válogatott szőlőnedűk gondoskodnak. A háromnapos rendezvény fellépői között olyan előadók szerepelnek, mint a Parno Graszt, az Elefánt, Szabó Balázs Bandája és a Bohemian Betyars, de dűlőkirándulások, túrás, futó, e-bike és evezős programok – utóbbiakért ajándék jár az Aktív Magyarország standjánál –, valamint a falu zsidó örökségét bemutató séták is helyet kaptak a repertoárban.

3907 Tállya, Rákóczi u. 18.

A mádi székhelyű családi pincészet az Úrágya-, a Király- és a Kakas-dűlők organikusan termesztett, hagyományos és természetes módon feldolgozott szőlőiből erjesztett boraival hívja fel magára a figyelmet. A Demetervinhez tartozó nyolc hektárból hármon folyik bakművelésű termelés, aminek köszönhetően a 12 ezer palackos éves átlagnak ma is jelentős részét képezik az egyedi, limitált tételek. A birtokközpont története a 18. század derekáig nyúlik vissza, hatalmas pincerendszerét a 20. század jó részében egy kádárműhely hasznosította, ami a felújítások után hosszú évtizedek óta először újra borospinceként üzemel. A pincészet főépületében találjuk a Tokaji Borbarátnők Társaságának mintaboltját, emellett apartmanok, borkóstolók, gasztronómiai és élményprogramok sora áll a vendégek rendelkezésére.

3909 Mád, Rákóczi utca 57.

Megyer-hegyi tengerszem

A 2011-ben az ország legszebb természeti csodájának megválasztott Megyer-hegyi tengerszem minden kétség nélkül hazánk egyik leglátványosabb tava. A Sárospatak fölött magasodó Megyer-hegy kúpjába vájt bányató 1997 óta országos jelentőségű természetvédelmi területként van nyilvántartva, amelynek csillogó víztükrét csak néha-néha töri meg egy-egy béka vagy vízisikló. Habár fürdeni tilos benne, cserébe az óriási sziklafalakon szabad a via ferrátázás, és egészen a tó széléig elmerészkedhetünk az egykoron a malomkövek elszállítására faragott kanyonon át. A tengerszemet érdemes a Sárospatak belvárosából induló Malomkő tanösvényt végigjárva felfedezni, nem fogjuk megbánni a rászánt 4-5 órát.