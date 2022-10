Éljétek át a pezsgő borkalandot november 5-én, Budafokon

Minden hónap első szombatján, legközelebb november 5-én indul útnak a Budafoki Pincejárat. Ezen a napon a BorGiorno (Szieszta Pont) elől induló ingyenes transzferbuszok olyan pincék előtt állnak meg, ahol valamilyen különleges program részesei lehettek. Persze, ha úgy tartja kedvetek nemcsak busszal, hanem autóval, tömegközlekedéssel vagy akár gyalog is felfedezhetitek Budapest Bornegyedét.

Varázslatos pinceséták bor- és pezsgőkóstolóval

Ha megismerkednétek a budafoki pincék és borászatok csodáival, sokszínű kínálatával, az alábbi programokat ajánljuk:

Pinceséta bor- és pezsgőkóstolóval a Záborszky Pince–Borvárosban

A történelmi hordósoron a különböző típusú hordókat és fafaragó művészek remekműveit, a Mesterségek Múzeumában a borszállításhoz és hordókészítéshez kapcsolódó egykori szakmák relikviáit, a Borutcán a magyarországi borvidékek építészettörténeti emlékeit, végül egy egykori Pestiskápolnát ismerhetnek meg a látogatók.

1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26.

Bemutatkozik a Promontorium Borlovagrend

Természetesen az idén 30 éves Promontorium Borlovagrend pódiumbeszélgetései sem maradnak el, Márkus Pállal a Soós István Borászati Szakközépiskola egykori igazgatójával az élen. A 18 órakor kezdődő beszélgetés az “Érdekességek a tanáriból” címet viseli, humorból és szórakoztató történetekből tehát nem lesz hiány. Márkus tanár urat Somogyi Ágnes, a szakközépiskola egykori tanára kérdezi majd. A ingyenes programon résztvevőknek egy pohár borral kedveskednek.

1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26. (a Záborszky Pince-Borváros bal oldali pinceága)

Helytörténet és borkóstoló Bitai Gergely sommelier-vel

Helytörténeti érdekességekkel megfűszerezett pincesétára, ültetett borkóstolóra invitál ezen a napon 15 órára Bitai Gergely. Az olívás kiflikarikák mellé hatféle mennyei bort kortyolgathattok, köztük a Birkás Pincészet, a Font Pincészet, a Várszegi Pincészet, a Nyakas Pincészet, Gere Zsolt és maga Bitai Gergely legfinomabb nedűivel. A program regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötött, regisztrálni november 4., 20 óráig lehetséges a gergo@sommelierservice.hu e-mail címen.

1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26. (Záborszky Pince-Borváros)

Pinceséta és pezsgőkóstoló a Törley Pezsgőmanufaktúrában

Pezsgőrajongóknak majdhogynem kötelező az a 10 órakor induló 2 órás vezetett séta, mely a Törley család és a hazai pezsgőgyártás történetébe és technológiájába enged bepillantást. A pinceséta során természetesen a pezsgőkóstolás sem marad el: az ajándékba kapott logózott pohár mellett 3 pohárnyi pezsgő adja meg a program kivételes hangulatát. Előzetesen regisztrálni a muzeum@torley.hu e-mail címen szükséges, a belépőjegyet a látogatás előtt lesz lehetőség megvásárolni.

1221 Budapest, Anna u. 7.

Pinceséta a Tangazdaságban

Kevesen tudják csak, hogy egyetlen főváros sem rendelkezik olyan nagyságú, működő, minőségi szőlőt termő szőlőfelülettel, mint az Európában is egyedülálló Tangazdaság. A program során nemcsak pinceséta által, de gyakorlati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a szőlőtermesztés, a szőlőfeldolgozás, a borkészítés és a palackozás technológiájával. A kétféle bor kóstolásával egybekötött kiscsoportos sétákra 14 és 20 óra között lesz lehetőség. A program részvételi díjhoz kötött.

1221 Budapest, Jósika u. 2-14.

Bemutatjuk a Bornegyedet – Borkóstoló a Közösségi Pincében

Aki bizonytalan abban, hogy a számos program közül melyiket válassza, nekik nyújt segítséget 15 órakor Kiss Patrik borász. A Közösségi Pincében megrendezésre kerülő öttételes borkóstoló a lehető legkiválóbb lehetőség mindazoknak, akik megismernék a helyi borászatokat és kiváló boraikat. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a kozossegipince.hu oldalon szükséges.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. (Magdolna Udvar)

A Bornegyed felfedezése előtt vagy után várnak még rátok Budafok felfedezni való kincsei:

Pincetúra a Sauska Pincészetben

60 perces pincetúrára és 4 pohár pezsgő kóstolására invitál ezen a novemberi napon a Sauska Pincészet is. A Villány és Tokaj után a Budafoki városrész vérkeringésébe is bekapcsolódó Sauska Pincészet bepillantást enged nemcsak a még alakuló pezsgőpincébe, de jövőbeni álmaikba és terveikbe is. A pincetúra 14 órakor veszi kezdetét, mely regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötött. Előzetesen regisztrálni a budapest@sauska.hu e-mail címen szükséges.

1222 Budapest, Nagytétényi út 36-40.

Borkaland a Katona Borházban

Balatoni ízek, finom falatok és felejthetetlen élmények várnak ezen a novemberi napon 15 és 22 óra között a Katona Borház családi pincészetében. A Fluffy Melange dallamait hallgatva kötetlenül borozgathattok, de aki vezetett pincesétára vágyik, azt is megteheti, részvételi díj ellenében 16 és 19 órakor. Regisztrálni és helyet foglalni a info@katonaborhaz.hu e-mail címen lehet.

1222 Budapest, Borkő u. 10. (bejárat a Villa utca és Borkő utca sarkán)

Bor- és gasztrokalandok

Zenés libavacsora a Seybold-Garab Pincében

Oti Voice & Bass zenéjével fűszerezett hangulatos, zenés libavacsorán ünnepelhetjük meg a Márton-napot a Seyhold-Garab Pincében, ahol a kemencében sült libacomb mellől sem a vörös káposzta, sem a hagymás törtburgonya, de még a máglyarakás sem marad majd el. Előzetesen regisztrálni november 3-ig lehetséges a 70/313-2978 telefonszámon vagy az orszagcimer@gmail.com email címen.

1221 Budapest, Péter Pál u. 39.

Borkóstoló, pinceséta és libás ínyencségek a Várszegi Pincészetben

Különleges hangulatú borkóstolón találkozhattok a Dél-Balatoni Borvidék ízeivel és nyerhettek betekintést a borospincék világába. A Várszegi Pincészetben a finom borok mellé ízletes, helyben készült különleges ételekkel, menüvel és a Seres Duó zenéjével várják az érdeklődőket. 15 és 16 órai kezdettel Várszegi Viktor vezetésével, borkóstoló keretében tehettek sétát a pincében. Asztalt foglalni és a borsétára jelentkezni a 30/215-6617 telefonszámon van lehetőség.

1222 Budapest, Nagytétényi út 70.

Prémium borkóstoló a borok őshazájából, Grúziából

A Magdolna Udvar Művészeti Galériája lesz otthona 20 órától, a grúz borokkal társult ínycsiklandó borvacsorának. Köszöntésképpen Marani fehér pezsgővel és Satrapezo 10 Kvevri száraz fehérrel indíthatjátok az estét. A további 5 grúz bortétel mellé pedig olyan finomságokat falatozhattok, mint a pirított bagettre halmozott marha carpaccio, fűszeres borjúsült pirított sajttal vagy csokoládé mousse karamellás szilvával. Asztalt foglalni előzetesen a 20/319-9669 vagy a daroczik@gmail.com e-mail címen tudtok.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24.

Művészet és kultúra

Pincejárat a Magdolna Udvarban

Két izgalmas programmal is vár a Magdolna Udvar. A nap folyamán tárlatvezetéssel és múzeumi játékkal betekintést nyerhettek Budafok-Tétény történetébe, valamint 15 órától Várhelyi Csilla festőművésszel, Szín-tér workshop keretében képet készíthettek aquarell és akrilfestési technikákkal.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24.

Ha lazább programokra vágysz

Majecsko kávézója

Vitathatatlan tény, hogy Majecsko kávézója minden napra készül valami finomsággal. November 5-én azonban extra ajánlattal is várja a betérőket. A finom kerületi sütik, kávék és a helyi borászok borai és pezsgői mellett, ezen a napon kedvezményes áron forralt borral, répatortával és tepertős kenyérrel veszik le a vendégeket a lábukról.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. (Magdolna Udvar)

Borkóstoló és forralt bor a BORgiornoban

A novemberi Pincejáraton 16 és 18 órakor egy különleges öttételes kóstolóval mutatja be a helyi pincészetek borait a BORgiorno. A borok mellé olyan borkorcsolyákat és sajtokat kóstolhattok, amik még inkább kihangsúlyozzák az italok karakterét. A télre készülve pedig a forralt bor sem marad le a borlap színes palettájáról. További információt a 30/821-4589 telefonszámon, vagy a szia@borgiorno.hu e-mail címen kérhettek.

1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.

Komolytalan borkóstoló a Közösségi Pincében – Vendég: Jekl Pince

19 órától komolytalan borkóstolón vehettek részt a Közösségi Pincében. Olyan csapatjátékra invitálnak benneteket, amit azok is garantáltan élveznek majd, akik nem értenek a borokhoz. A lényeg, hogy szeressétek meginni őket. A belépőjegy, a játékban való részvétel mellett 8 különböző bort és borkorcsolyatálat tartalmaz. A játékra regisztrálni a districtwine.hu oldalon tudtok.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. (Magdolna Udvar)

Vacsora és pincekvíz a Borköltők Társasága Éttermében

A legkülönfélébb feladványokkal, kvízkérdésekkel és hozzájuk tökéletesen passzoló kvízmenüvel várja 2-6 fős társaságok jelentkezését ezen az estén a Borköltők Társasága Étterem. A játékos pincekvíz 16 órakor veszi kezdetét, a játék után pedig sor kerül az ínycsiklandó vacsorára, köztük olyan fogásokkal, mint a libamájbrulée kompóttal és házi kaláccsal, omlós libamell vörösboros aszalt gyümölcsökkel és burgonyafánkkal, valamint vaníliasodóban úszó aranygaluskával. Regisztrálni november 3-ig lehet a borkoltokpince@gmail.com e-mail címen.

1223 Budapest, Jókai Mór u. 26.

További információt, részvételi díjakat és a programok részleteit ide kattintva találjátok.