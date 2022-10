Az október 7-én rajtoló Liszt Ünnep könnyűzenei programkínálata igazi üdítő színfoltja a 16 napos fesztiválnak: az izgalmas külföldi produkciók mellett a legkedveltebb hazai zenekarok, és színvonalas szakmai programok is várják a műfaj rajongóit a város frekventált helyszínein.

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár – 2022. október 13-16. – Nemzeti Táncszínház

Irodalom és zene – tökéletes párosítás. Nem meglepő tehát, hogy a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár idén már új helyszínen, a Nemzeti Táncszínházban várja a rajongókat, mégpedig a legnépszerűbb hazai zenekarokkal is.

Magashegyi Underground – 2022. október 13.

Egy év pihenő után megújult energiákkal tér vissza a színpadra a Magashegyi Underground. Bocskor Bíborkáéktól sosem állt távol a költészet világa, így nem meglepő, hogy a mostani koncert gerincét is versfeldolgozások adják majd, de elhangoznak az együttes legismertebb dalai is.

Henri Gonzo és a Papírsárkányok – 2022. október 14.

A Fran Palermo dalszerző-énekese, Henri Gonzo új projektje, a Papírsárkányok dalaihoz a kortárs magyar irodalomból merített ihletet, amelynek eredményét október 14-én hallhatja a közönség.

Platon Karataev – 2022. október 15.

Nem titok, hogy a Platon Karataev egy Lev Tolsztoj karaktertől kölcsönözte a nevét, így szinte adja magát, hogy az ország első számú irodalmi fesztiválján adjanak koncertet.

Isolation Budapest – 2022. október 15. – Akvárium Klub

Napjaink legizgalmasabb hazai és külföldi előadóit gyűjti egy helyre az Isolation Budapest. Az Akvárium Klub előadótereiben többek közt a Black Country, New Road, Westerman, Michelle Gurevich, az Efterklang és a Night Beats koncertjei várják a zenei kalandokra vágyókat.

Hiatus Kaiyote – 2022. október 16. – Akvárium Klub

A fesztivál egyik legextravagánsabb koncertjének címét már most odaítélhetjük a Hiatus Kaiyote-nak. A műfajilag szinte bekategorizálhatatlan, a neosoul és a funk-jazz határmezsgyéjén mozgó zenekar 6 év kihagyás után tavaly jelentkezett új albummal, amihez a színpadon elementáris erőket megmozgatni képes énekesnőjük, Nai Palm életéből merítettek ihletet. A visszatérés pedig olyannyira jól sikerült, hogy rögtön be is gyűjtöttek vele egy újabb Grammy-jelölést. Magyarországon először október 16-án az Akvárium közönsége előtt játszanak majd.

Budapest Showcase Hub – 2022. október 19-21. – több helyszínen

Idén a Liszt Ünnep keretében zajlik majd a hetedik Budapest Showcase Hub, vagyis a BUSH. A régió zeneiparának képviselőit és a zeneszeretőket összehozó sorozaton tizenkét ország előadói töltik meg zenével Budapest klubjait, a szakmai konferenciára pedig – melynek bázisa ismét a Fészek Klub lesz – a nemzetközi és a hazai szcéna legjobb szakemberei érkeznek.

Vincent Peirani – 2022. október 21. – Opus Jazz Club

Nem kell a szomszédba mennie egy kis vagányságért a francia harmonikás Vincent Peiraninak sem, aki legutóbbi albumán olyan slágereket jazzesített, mint Marilyn Manson This Is The New Shit című dala, a Nine Inch Nailstől a Copy of A vagy épp Bishop Briggs River című slágere, ami legutóbb TikTokon futott be karriert. Ígérjük, hogy popos hangzású dalait még azok is könnyedén megszeretik, akiktől a jazz világa kissé távolabb áll.

