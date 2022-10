Pesti legek: 12 szenzációs vendéglátóhely a Duna bal partján

Gasztroválogatásunk hívószava ezúttal Pest, illetve annak legkiemelkedőbb éttermei és vendéglátóhelyei, melyek megédesítik, megszínesítik és megízesítik a fővárosban töltött mindennapokat.

Veranda Delikát

Immár 8 éve annak, hogy 2014-ben belopta magát Mátyásföld szívébe a Veranda Delikát. De nemcsak Mátyásföld, hanem a környéken élők, járók-kelők második otthona is lett a hely, melyet az itt dolgozók kedvessége, a helyben készített finomságok és a folyamatosan változó gourmet termékek széles választéka tesz emlékezetessé. Hiszen ide betérve házi krémek, frissen sült péksütemények, specialty kávék, ínycsiklandó tojásételek és mennyei reggelik vesznek körbe bennünket.

Sőt mi több, az ínyencségek mellett az ünnepek szezonális finomságait is megtaláljuk itt, nincs tehát olyan nap a héten, a hónapban és az évben, mikor ne lenne érdemes látogatást tenni a Veranda Delikátban. A Veranda cukrászműhelyében továbbá olyan pompás, minőségi alapanyagokban nem szűkölködő kézműves sütemények és desszertek készülnek, melyek egyike idén érdemessé vált a Budapest Desszertje cím elnyerésére.

1165 Budapest, Újszász utca 43. | Weboldal

Madhouse

Második születésnapját ünnepli október 15-én a belváros szívének megkerülhetetlen pontja, az Anker közbéli Madhouse. Születésnaphoz méltóan éppen ezért nem marad majd el az utcai fesztivált idéző hangulat sem. A vendégeket bor- és sörpremierek, illetve sörkóstolók várják, melyekhez a kiskertpiac vásári forgataga, sakkverseny, a megújult októberi étlap finomságai, jól ismert DJ-k szettjei és Piszkor Norbi zseniális grillételei társulnak. A naphosszat tartó programsorozat képvásárral válik teljessé, melynek bevételével a budaörsi állatmenhelyt támogathatjátok. A programról további információt a Facebook-eseménynél találtok.

1061 Budapest, Anker köz 1-3. | Weboldal

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje csak úgy olvasztja a szíveket, hiszen édes desszertjüket különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták meg. A csokit, szilva- és baracklekvárt rejtő aranyló kürtőskalácstésztát előbb faszénparázson sütik ropogóssá, amit aztán málna-, dió- és fahéjízesítéssel bolondíthatunk meg. A kürtőskalácsozás élményét októberben minden egyes nap, míg 14-e és 16-a között egy egész hétvégén át tartó Kürtősbon Fesztivál keretében emelhetjük magasabb szintre, és mi magunk is eldönthetjük, hogy a málnás csokibon, a fahéjas szilvabon vagy a diós barackbon bizonyul mind közül a legfinomabbnak.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Yamato Table Grill & Sushi Restaurant

A Yamatoban, ahol a hűvösebb, zordabb időben is folytathatjuk társasági életünket, modern formában, füst nélkül falatozhatunk igazi tűz körül ülve. A finom fogások itt egyet jelentenek a magunk grillezte pácolt vagy natúr húsokkal, halakkal és zöldségekkel, melyeket ízletes szószok, mártások és saláták tesznek teljessé. A koreai édenkert után a japán gasztronómia szerelmeseinek elképesztő sushiválaszték és nabemono áll rendelkezésére. A hangulatos enteriőrért, a háborítatlan különtermekért, az aprócska japánkertért és a cseresznyefák nyugalmáért pedig elég csak a Jókai utca felé venni az irányt.

1066 Budapest, Jókai u. 30. | Weboldal

à table!

Az à table! története egy sorsfordító találkozásnak köszönhetően, 2011 tavaszán kezdődött. Kínálatát kezdettől fogva az autentikus francia kenyerek, péksütemények, desszertek és fagylaltok alkotják, melyek mindegyike frissen az à table! budapesti pék- és cukrászműhelyében készül. A Retek utcában megnyílt első üzlet sikere nyomán a két alapító úgy döntött, újabb üzleteket nyit, ahol a francia vidék gasztronómiai értékei mellett az egész napos reggeliké a főszerep. A pesti oldalon a Madách téri üzlet mellett a Wesselényi utcában, a Corvin Plázában, az Arany János, a Balzac és a Klapka utcában, továbbá az Árkádban is megtalálhatók a francia finomságok.

13 helyszínen Budapesten | Weboldal

Pompás Budapest

Igazi három az egyben élmény a Pompás Cafe & Breakfast, Restaurant és Bár színfalai mögé lépni, és belekóstolni a reggeltől estig tartó gasztronómia pompás élményébe. A reggel frissen pörkölt prémium szemes kávé illatán át a kiadós bagelek, vitaminokkal teli smoothiek és croissant-ok hármasán túl már csak az ebéd és a vacsora gyönyörködteti jobban az ízlelőbimbókat. Tányérra varázsolt, vonalakra vigyázó sous vide szárnyasok, a legextrább burgerek és legvagányabb quesadillák csillapítják itt az étvágyat, estére pedig maradnak a legütősebb shotkóstolók és a legnemesebb borpárlatok az ínyenc ízek kedvelőinek.

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 52. | Weboldal

Sessions Étterem

A világhírű Hard Rock Hotel budapesti szállodájához tartozik a hotellánc népszerű étterme, a Sessions, mely különleges reggeli-, ebéd- és vacsoralehetőségeket kínál a látogatóknak. Az étterem vendégei nem csak beltéren, de a hangulatos kültéri, fedett passzázsban is élvezhetik Lipták Tamás és Sziszik István séfduó konyhaművészetét, amelynek egyaránt elemei a Hard Rock Hotel világát idéző nemzetközi fogások és ikonikus magyar ételek. A hotel lobbibárja, a Constant Grind egész nap nyitva tart, és tökéletes helyszín délelőtt egy frissen főzött kávé és házi péksütemény, vagy kora este egy izgalmas koktél vagy kézműves sör elfogyasztására. Az étterem és a hotel kutyabarát.

1065 Budapest, Nagymező utca 38. | Weboldal

Sophisto Champagne Bar

A belváros üde színfoltjaként nyílt meg a Szent István Bazilika árnyas szomszédságában a Sophisto Champagne Bar. A hangulatos bár több mint negyven tételt felvonultató buborékos kínálattal csábítja a pezsgő szerelmeseit, és főbb törekvései közé tartozik, hogy az itthoni közönséggel is megismertesse és megszerettesse az „all-day pezsgőzés” műfaját. A Sophisto széles alkoholkínálatát reggel 9 és délután 3 között isteni brunchmenüvel egészítik ki, esténként pedig izgalmas ízvilágú á la carte bármenüvel készülnek a vendégeknek, melynek minden falata tökéletes kiegészítője egy pohár italnak.

1051 Budapest, Szent István tér 2. | Weboldal

Madal

A Madal a specialtykávézó-forradalom egyik első élharcosaként, 2013-ban nyitotta meg kapuit, azóta pedig Pesten már három helyszínen élvezhetitek a minőségi kávézás utánozhatatlan élményét. A specialty kávékat 2014 óta minden héten maguk pörkölik egy, a főváros mellett található mikropörkölőben, Beyond Within és Beanlight néven, így tudják garantálni a legjobb minőséget vendégeik számára. Az élményhez egyaránt hozzájárul a kávézók letisztult és hívogató berendezése mellett az isteni és frissen készült süteményválaszték. Amennyiben pedig a kávéikat otthon is elkészítenétek, irány a webshop!

1054 Budapest Alkotmány utca 4.

1053 Budapest Ferenciek tere 3.

1136 Budapest Hollán Ernő utca 3. | Weboldal

Ottimo

Reggelire, ebédre vagy akár vacsorára is betérhetünk a The Ritz-Carlton, Budapest gyönyörűen berendezett éttermébe vagy, ha az ősz kegyes hozzánk, hangulatos teraszára, a nyüzsgő Váci utcától mindössze egy karnyújtásnyira. Az Ottimo (jelentése kiváló, nagyszerű) az olasz konyha legremekebb fogásait hozza el vendégeinek, melyeket nem pusztán családi receptek alapján, de a legjobb minőségű, válogatott alapanyagokból varázsol a tányérokra. A művészien tálalt ételek a híres olasz eleganciát tükrözik, ugyanakkor a családban, baráti társaságban eltöltött, nosztalgikus pillanatokat is felelevenítik.

1051 Budapest, Erzsébet tér 9-10. | Weboldal

Tölcsibe

A frappáns nevű Tölcsibe üzleteiben a saját recept alapján készülő, sós gofritölcsérbe töltött, ropogós panírba forgatott csibefalatkákat házi szószokkal és friss zöldségekkel csavarják megismételhetetlenné. A vegákat jackfruitfalatok, a húsimádókat a csak húsos Monster-változatok, az utánozhatatlan zamatokért ácsingózókat az amerikai ízekre hangolt kombinációk veszik le itt a lábukról. A hét, különböző ízkombinációból kiválasztott tölcsér mellé kérhettek sült burgonyát, szószokat, házi üdítőt vagy egy üveg kézműves sört. Már Pesten és Budán is megtaláljátok őket!

1077 Budapest, Wesselényi u. 23.

1111 Budapest, Budafoki út 16. | Weboldal

Axis Café & Lounge

A Westend Váci úti utcafrontjára néző Crowne Plaza hotelben a környék vibráló, nyüzsgő környezetébe tökéletesen illeszkedő, modern étteremre bukkanhatnak az erre járók. Az Axis Café & Lounge elérhető és egyszerre nemzetközi színvonalú kínálatáért Csuklich Viktor séf felel, aki hisz a jól bevált módszerekben, ugyanakkor nyitott a 21. század egészséges alapanyagaira. Az általa megálmodott ételek nemcsak egészségesek, de szezonálisak is, míg a hozzávalók nagy része helyi gazdaságokból érkezik. Az új, őszi étlapon olyan ellenállhatatlan fogásokat találunk, mint a kovászos kenyéren tálalt sült kacsamáj sült erdei gombával és szarvasgombás krémmel, vagy a magyar szürkemarhabélszín karamellizált cipollini hagymával és chimichurri mártással.

1062 Budapest, Váci út 1-3. | Facebook

