Ezek a tünetek jelezhetnek prosztatagondokat

Mindenki jól tudja: a férfiakat nem egyszerű elrángatni az orvoshoz. Mindegy, hogy megfázásról, influenzáról, ízületi gondokról vagy prosztataproblémákról van szó, a rendelő meglátogatása számunkra általában az utolsó opció. Pedig hiába férfi a férfi, vannak olyan rendszeres szűrések, amelyeket nem szabad kihagyni, illetve jó néhány olyan tünet is jelentkezhet náluk, amelyeket nem ajánlott figyelmen kívül hagyni.

Az „erősebbik nem” esetében kiemelt jelentőséggel bír a prosztata egészsége, hiszen ez egy olyan érzékeny szerv, amire kiemelt figyelmet kell fordítani – főleg a kor előrehaladtával.

A prosztatagondok jellemző tünetei

Mielőtt adnánk néhány tanácsot a gondok megelőzésére, nézzük, milyen tünetek jelezhetik, hogy a prosztata egészsége már nem a régi! Ezekkel már húsz éves kortól érdemes foglalkozni, hiszen prosztatagyulladás már akár ilyen korban is felléphet. Ötven éves kor felett pedig a férfiak körében egyenesen kötelező a körültekintés, hiszen a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás az ő népbetegségüknek számít.

A legszélesebb körben ismert panasz a vizelést illeti: gyakrabban érzik az ingerét, de nehezen indul meg a folyamat, gyakran vékony sugárban történik és esetenként akadozhat is. Kicsit a felfázáshoz is hasonlít, hiszen a vizelés közben kevés mennyiség távozik, de az inger hamar újra jelentkezik – akár éjszaka is, megnehezítve a nyugodt alvást.

A prosztataproblémákkal küzdőknek emellett irritatív tünetekkel is szembe kell nézniük. Így például azzal, hogy gyakran hirtelen jelentkező, kínzó vizelési ingert éreznek, sőt, egyeseknél bizonyos szintű inkontinencia is fennáll, azaz képtelenek visszatartani a vizeletet.

És ez sajnos még nem minden: ha nem kezelik időben a prosztatagyulladást vagy -megnagyobbodást, akkor komolyabb szövődmények is kialakulhatnak. Az egyik a húgyhólyaggyulladás – ez azért jelentkezhet, mert a vizelet nem tud teljes mértékben kiürülni, így a baktériumok „feljebb juthatnak”. Ilyenkor a toalett használata még fájdalmassá is válhat. Ennél szélsőségesebb esetben veseelégtelenség és húgyhólyagkövek is jelentkezhetnek.

Ezek a jóindulatú prosztataproblémák tünetei, ám nem szabad elfelejtenünk, hogy egyes esetekben sajnos rosszindulatú elváltozás is lehet a háttérben. Hasonló jelzésekkel lép fel ugyanis a hólyaghurut és a prosztatarák is.

Hogyan kezeljük?

Jó hír, hogy ma már számos megoldás létezik a férfiak ilyen jellegű gondjaira. Az első lépés, hogy a tüneteket észlelve a férfi rávegye magát, és elmenjen egy kezelőorvoshoz. Itt elvégeznek majd néhány vizsgálatot, amely során kizárható válnak a komolyabb betegségek. Ha már egyértelmű, hogy jóindulatú elváltozásról van szó, jöhet a kezelés!

Az orvos is biztosan ajánl különböző gyógykészítményeket, széles körben ismert például a Prostamol Uno, ami a prosztata gyógyszereként emlegetett szabalpálma-kivonattal segíthet a páciensen. De a bíborlevelű kasvirág és a kisvirágú füzike is jellegzetesen ilyen alapanyag. Ha tehát proszatagyógyszert keres az ember, érdemes ezek után a természetes hatóanyagok után kutatni.

Ha megvan a leginkább megfelelő készítmény – legyen az a Prostamol Uno vagy bármely más, hasonló tulajdonságokkal bíró gyógyszer –, rendszeres szedés mellett hamarosan elmúlhatnak a tünetek. A beteg pedig így visszatérhet a gondtalan élethez: megszűnnek a fájdalmak, a kellemetlenségek, újra átaludhatja az éjszakát, ráadásul még a potencia is helyreállhat, ami a lelki békéhez is nagyban hozzájárul.