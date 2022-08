4+1 remek színházi és táncelőadás Budapesten szeptemberre

Kiváló előadásokkal és ígéretes bemutatókkal kezdik meg 2022/23-as évadukat Budapest színházai, stúdiói, melyek közül szeptembertől ismét kedvére válogathat a kultúrarajongó közönség.

12 dühös ember (Átrium)

Az amerikai Reginald Rose 1954-es tévéjátékán alapuló 12 dühös ember című drámát már jó pár éve nagy sikerrel játsszák a budapesti Átriumban. Idén szeptemberben két időpontban is tanúja lehet a közönség annak, hogyan próbálja eldönteni a tizenkét tagú esküdtszék egy emberről, hogy bűnös vagy sem. Az esküdtszéki tárgyalás középpontjában a befolyásolhatóság, az előítéletek és az indulatkezelés áll. Az előadás főbb szerepeiben Mucsi Zoltánt, Gyabronka Józsefet és Brasch Bencét láthatjuk.

2022. szeptember 7., 8. 19:30 | Weboldal

Emberek (Trafó)

Mi teszi az embert? Az Emberek c. előadás energiái a marokkói taskiwine és regadda regionális táncaiból, a Gnawa hagyomány miszticizmusából fakadnak. Időtlen idők megszállott hangjai mentén feszül a ritmusra a hét táncos közösségének ereje, a nagyvárosi hip-hop és az ősi rituálék fúzióin át repítve fel a közönséget egy egyszerre szakrális és profán szeánszba, mely az emberek zsigeri mozgatóit, evolúcióját és gyökereit kutatja.

2022. szeptember 15., 16. 20:00 | Weboldal

MINDEN (is) – (Artus Stúdió)

Ha két állítás ellentétes, akkor csak az egyik lehet igaz vagy helyes? Vagy – vagy? Sokszor úgy érzem, egyszerre vagyok nyitott és zárkózott, magabiztos és bizonytalan, konzervatív és progresszív. Egyszerre megyek fel és le, jövök és megyek, mozdulok és mozdulatlan vagyok. Jól is vagyok meg nem is. Vagyok is meg nem is. Is – is. Minden is. (Goda Gábor) Két alkalommal, limitált nézőszámmal.

2022. szeptember 24., 25. 20:00 | Weboldal

A hegy (Trafó)

A hegy c. előadás az igazság mítoszát vizsgálja. A Mount Everestre induló első expedíció kérdéses sikerét vegyíti Orson Welles pánikkeltő Világok harca nevű rádióműsorával, Vlagyimir Putyin bizalomról szóló lelkes szónoklataival, egy fake news honlappal, baseballt játszó tollaslabdázókkal, rengeteg hóval, és egy, a közönséget pásztázó drónnal. Történetek, képek, cselekvések és koncepciók hálózatában, váratlan kapcsolódások nyomán, térkép nélkül keresi a választ a kérdésre: létezik egyáltalán igazság?

2022. szeptember 29. 20:00 | Weboldal

Legyünk jelen – az Örkényben!

A színházat a jelen idő sodrában kell tartani – vallja az Örkény Színház, ezért nyolc új bemutatóra, köztük hat ősbemutatóra készül a társulat a 2022/2023-as évadban. Szeptemberben és októberben újra műsoron Pogány Judit gyermekelőadása, A Sötétben Látó Tündér, de az előző évad nagysikerű produkcióit, Az ajtót és A nemzet özvegyét is láthatják az érdeklődők. Az évad első premierjét a stúdióban október 6-án (Henrik Ibsen: Solness, rendező: Gáspár Ildikó), a nagyszínpadon pedig október 7-én (Molnár Ferenc: Liliom, rendező: Kovács D. Dániel) tartják.

Az Örkény Színház részletes műsoráért kattints IDE!