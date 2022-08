12 nagyszerű szüreti program szeptemberre az ország legmesésebb helyszínein

Szeptemberben jobbnál jobb borfesztiválokat tartanak országszerte, és őszintén szólva nem könnyű választani közülük. A tanácstalanság eloszlatása érdekében öt kiváló programot válogattunk össze nektek.

Szent György-hegy Matiné (2022. szeptember 3.)

A „Szent György-hegy hajnalig” napközben tartandó kistestvére első alkalommal kerül megrendezésre a szüreti időszakban, szeptember 3-án. A páratlan környezet egész napos, laza programsorozatnak ad otthont 10 helyszínen, aminek részeként az érdeklődők megismerhetik a hegy vendéglátóit, borászatait.

Szüreti Szőlőkapkodó, Zalakaros (2022. szeptember 3-4.)

Szeptember 3-án és 4-én kétnapos hagyományőrző rendezvény állítja középpontba a minőségi balatoni borokat Zalakaroson. Amire számítani lehet: borkóstolók, szüreti felvonulás hagyományőrző ruházatban, néptáncbemutatók, népzenei előadások, kirakodóvásár, gyermekprogramok és éjszakába nyúló szüreti mulatozások.

Badacsonyi Szüret (2022. szeptember 10-11.)

Badacsony legszebb hagyományaihoz tartozik az évente megrendezett, kulturális programokkal kísért szüreti felvonulás. Az őszi rendezvény szeptember 10-11. között ünnepli a helyi borosgazdák karakteres borait, miközben néptáncegyüttesek, fúvószenekarok és tűzzsonglőrök szórakoztatják a közönséget.

Szüreti Mulatság Reziben (2022. szeptember 11.)

Szeptember 11-én kulturális bemutatókkal és zenés-táncos mulatsággal készül a szüret megünneplésére Rezi. A színes programpaletta részeként helyi tehetségek és környékbeli csoportok mutatkoznak be a Zala megyei településen, és az odalátogatóknak lehetősége adódik ízletes ételek megkóstolására is.

Bor tér, Szeged (2022. szeptember 14-18.)

Csongrád-Csanád megye egyik leghangulatosabb települése, Szeged több szempontból ideális kirándulási célpont. Kisvárosias bája, érdekes történelme, különleges kiállításai és országszerte ismert látnivalói mellett gasztronómiájával (például a híres szegedi halászlével) vonzza a látogatókat. A mindig pezsgő belváros szeptember 14-18. között sem pihen, akkor a Dóm térre költöző bormustra, illetve az azt kísérő zenés és kulturális programok miatt alakul ki színes forgatag. A minőségi borokat logózott üvegpoharakba töltik, hogy az esemény emlékét kézzel fogható formában is őrizhessék a résztvevők.

Bolyki Funky Jam, Eger (2022. szeptember 16-17.)

Az egri Bolyki Szőlőbirtok ősszel bemutatkozó csúcsborának tiszteletére ötcsillagos fesztivált szerveznek szeptember 16. és 17. között a funk, a soul és a jazz nemzetközileg elismert és hazai sztárjaival. A rendezvény első napján egy különleges, gourmet borvacsora keretében mutatkozik be hivatalosan a pincészet csúcsbora, a Bolyki Öreghegy Grand Superior Egri Bikavér 2020. A borfókuszú menü összeállítására az Anyukám Mondta étterem és a Macok Bisztró csapatát kérték fel. A vacsora után elindul a fesztivál, a műsort pedig mindkét napon DJ Jazzkovács László jazzy-funky partija zárja.

Szüreti Napok Tihanyban (2022. szeptember 16-18.)

Nem telhet el szeptember a szőlőtermesztés és a kiváló borok megünneplése nélkül Tihanyban. Szeptember 16-tól 18-ig több helyszínen várják pazar programokkal (néptáncbemutató, szüreti menet, nosztalgiadiszkó) a látogatókat, akik megismerkedhetnek a helyi borászatokkal és finom nedűket kóstolgathatnak.

Kerekdomb Fesztivál, Tállya (2022. szeptember 16-18.)

Szinte minden a borokról fog szólni szeptember 16-18. között Tállyán, amikor a Kerekdomb Fesztivál keretében felnőtteket és gyerekeket egyaránt megcélzó programoktól pezsdül fel a vidék élete. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található község dűlőkirándulásra, vakkóstolásra és borvásárra csábítja mindazokat, akik a mennyei italok élvezete mellett bepillantanának a kulisszák mögé. Tállya látogatói elismert hazai borkészítők vezetésével ismerkedhetnek meg egy-egy szőlőtermő terület adottságaival, továbbá különböző korcsoportokat megcélzó koncerteken, előadásokon és szervezett sétákon vehetnek részt.

Mátrai Szüreti Napok (2022. szeptember 16-18.)

Szeptember 16-tól 18-ig történelmi környezetben, Gyöngyös Fő terén rendezik meg a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivált. A borkedvelőket a Mátrai Borvidék illatos, könnyed boraival várják a pavilonsoron, és természetesen színvonalas programokról is gondoskodnak a szervezők. A nedűk ízlelgetése közben a vendégek nem fognak unatkozni: ha éppen nem a Fő téri fák alatt üldögélnek, nézelődhetnek a kézműves kirakodóvásáron, megkóstolhatják a gulyás- és pörköltfőző versenyre nevezett finomságokat, vagy kulturális programokon vehetnek részt. A minőségi borok mellett must és szőlő is kapható.

Paloznaki Falunapok (2022. szeptember 23-25.)

Felpezsdül az élet a Tájház, a Faluház és a Fő tér körül szeptember 23. és 25. között Paloznakon. A Hild-díjas Veszprém megyei település falunappal egybekötött szüreti felvonulást szervez, még egy okot adva arra, hogy a kirándulni vágyók a lenyűgöző Balaton-felvidék felé vegyék az irányt szeptemberben.

Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok (2022. szeptember 30. – október 2.)

Ami a minőségi borok lelőhelyeinek feltérképezését illeti, a híres Tokaj-hegyaljai Borvidéket mondhatni kötelező kipipálni a képzeletbeli bakancslistán. A Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok ideje alatt, szeptember 30. és október 2. között több helyszínen, változatos programokkal (köztük koncertekkel, pincelátogatással és szürethez köthető elfoglaltságokkal) várják az érdeklődőket. A helyi borkiválóságok köré szerveződő rendezvényeken kívül a különleges helyszín miatt is érdemes ellátogatni Tokajba, hiszen a környék nem csupán egy laza borozgatásra, látnivalókban gazdag kirándulásra is tökéletes.

Villányi Vörösbor Fesztivál (2022. szeptember 30. – október 2.)

Október első hétvégéjén a vörösbort ünnepli Villány. A szeptember 30. és október 2. között, három napon át tartó őszköszöntő eseménysorozat a Villányi Vörösbor Fesztivál nevet viseli, és gasztronómiai, hagyományőrző és művészeti programokkal hívogat a bor városába. A 34. alkalommal megrendezésre kerülő fesztiválon remek zenekarok (Bohemian Brass Band, Neoton Família, Bagossy Brothers Company, Apacuka Zenekar és sok más) váltják egymást a színpadon, de lesz szüreti bál, borakadémia, borásztréning, illetve operett- és balettelőadás is. A kétnapos belépőjegy mellé logózott kristálypohár jár.

