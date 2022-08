Jazz, Balaton, street food: Néhány nap múlva kezdődik az északi part kedvenc zenei fesztiválja

Augusztus 4-6. között 40 koncertet hallgathatnak meg a Paloznakra érkezők. A jubileumi Jazzpikniken a jazz és társműfajai mellett a gasztronómia oltára előtt is tiszteletüket tehetik a piknikezők, ahol válogatott street food kiállítók, pezsgők és balatoni borok várják a gourmet közönséget.

Street food a Paloznaki Jazzpikniken

A piknik menüjében a street foodé a főszerep, idén először a Culinarist is megtalálja a gourmet közönség fesztiválon, ott lesz a Smokey Monkies autentikus amerikai BBQ ételeivel, a Cheap-Cheap Csóka egyedi burritókkal, lepényekkel és burgerekkel, a Balkán Bisztró autentikus balkáni ízeivel, The Grilled Piggy grillezett szendvicseivel, a Nemo Fish & Chips & Salad Bar friss tengeri-, és édesvízi halas ételeivel, a Che Che spéci burgereivel, a Macesz Bistro ezúttal fesztiválkörnyezetben is kulináris kalandra csábítja vendégeit.

A gasztrokiállítók között szerepel még a Paneer vegetáriánus ételeivel, a Lili’s Truck 100% gluténmentes finomságaival és a Pizz’Burger, Magyarország első hibrid pizzaburger truckja.

A Nagyszínpadtól a faluba vezető úton lévő frissítőpont elengedhetetlen eleme a Tésztafeszítő házias lángos- és szalagosfánk-kínálata, hazai pályán pedig a Sáfránkert Vendéglő várja a piknikezőket a faluban.

A kávékülönlegességekről a nagymúltú Caffé Cagliari gondoskodik. Aki pedig valami édesre vágyna a paloznaki éjszakában, ott lesznek a Waffel Lland mennyei bubblegofrijai, a Lilipop Caffé süteményei és fagylaltjai, valamint a Happy Churros hamisíthatatlan spanyol fánkjai.

Folyékony örömök a Balatonnál

A házigazda Homola Pincészet idén egy dedikált tételt ajánl a piknikhangulathoz, a Homola borcsalád hordós erjesztésű, érlelésű borát, a Jazzpiknik Olaszrizlinget. A borászat figyelemre méltó pezsgői, natúrborai és a 100% borcsalád mellett számos italkülönlegesség vonul fel a Jazzpikniken.

A faluközpontban és immár a nagyszínpadnál is helyet kapó Taittinger Champagne Bar a csúcsminőségű champagne-ok mellé a Pezsgőteraszon a hazai jazz legjavával társul; fellép – többek között – az Ineffable, az Ocsovay Damján Trió, a Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo és a Solére.

Akinek a piknikhangulathoz inkább a koktél dukál, az az Aperol Spritz Bar és a Beefeater Bar – Yellow Cocktail Point standjainál enyhítheti szomját, de a Pop Fröccs pultját is megtaláljuk a fesztiválon. A Nobilis gyümölcsbe zárt pillanatokat ígér pálinkáival, aki pedig a kézműves sörök hódolója, az a Legenda Sörfőzdénél talál izgalmas ízeket.

Fenntartható fesztiválozás

Ahhoz, hogy a butikfesztivál évről évre újra visszatérhessen a dűlőbe, a szervezők kulcsfontosságúnak tartják a zöld törekvések és a fenntartható fesztiválmegoldások integrálását. A Jazzpiknik az első hazai rendezvények egyike, amely teljes egészében és kizárólag környezetbarát termékekkel dolgozik. A fesztivál teljes területén szelektíven gyűjtik a hulladékot és erre ösztönzik a vendégeket is.

A korábbi évek hagyományát folytatva, a szelektív hulladékgyűjtésben idén is a Zöldövezet Társulás lesz a Jazzpiknik partnere. A fesztiválon a teljes hulladékmenedzsment környezettudatos szervezése, újrahasznosítása, a környezetbarát termékek alkalmazása és a szemléletformálás az Egyesülettel közösen valósul meg.

A vendéglátópartnerek évek óta kizárólag lebomló, környezetbarát csomagolásokban szolgálják fel ételeiket, ebben a piknik kereskedelmi és szakmai partere a Doremi Today. A 2021-ben megrendezett Jazzpiknik teljes hulladékának közel 70%-a került újrahasznosításra, a hulladékmenedzsment miatt 3616 kg CO2-kibocsátást spórolt a fesztivál. A jubileumi fesztiválon a fenti intézkedésekkel ezt még nagyobbra szeretnék növelni.

A CupRevolutionnel együttműködve a Jazzpiknik 2021-ben teljes egészében átállt a repohár rendszerre, amit egy limitált szériában megjelenő design pohárral színesítenek idén is. A repohár missziója az, hogy a fesztiválozók körében is erősítse a környezettudatosságot, felhívja a figyelmet a fogyasztói társadalom túltermelésére. A zöldülés mellett a piknikezők természetesen – pohárletét ellenében – az elmúlt évek tradíciójához híven üvegpohárból is kortyolhatják kedvenc boraikat.

Idén is készpénzmentes a fesztivál – fontosnak tartva az érintésmentességet is –, a piknikezők bankkártyával és feltölthető HelloPay kártyával tudnak fizetni.

További információk: jazzpiknik.hu