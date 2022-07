Ingyenes koncertek várnak a Balaton több pontján felbukkanó úszószínpadán

Ingyenes koncertek és minifesztivál varázsolja színpaddá a Balaton vizét idén nyáron: júliusban és augusztusban több helyszínen élvezhetjük a Balaton közelségével együtt a fülbemászó dallamokat.

Több balatoni helyszínt hódít meg idén nyáron a BalatONkoncert ingyenes programsorozata, ahol hagyományos helyett egy vízen ringatózó úszószínpadra invitálják a zenekarokat. Balatonkenese és Balatonfüred után Zamárdi és Balatonföldvár szolgál majd helyszínéül a koncerteknek.

Egy-egy városban 4-5 napon át, naponta több ingyenes koncertbe hallgathatunk bele, a Balaton közelségének köszönhetően van ahol arra is lesz lehetőség, hogy a vízben hűtve magunkat élvezhessük a nyáresti dallamokat.

A változatos programokkal minden zenekedvelőt igyekeznek megkínálni, legyen szó popról, rockról, jazzről, bluesról, klasszikus vagy partyzenéről, akárcsak gyerekműsorokról.

A koncertek alkalmával olyan előadók is az úszószínpadra állnak, mint a The Biebers, a The Carbonfools, a Hősök, a Honeybeast vagy a Magashegyi Underground.

A fellépőkről, a helyszínekről és a tervezett programokról ezen a linken találtok bővebb információt.