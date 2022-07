6 hangulatos úszóház, ahol megszállhattok a nyári hőségben

Sokszor nehéz olyan szállást találni a nyári kánikulában, ahol maximális kényelemben hűsölhettek a vízparton: az úszóházak pedig amellett, hogy tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak, elképesztő kilátást is kínálnak, amit akár az ágyatokból is élvezhettek.

A beszédes nevet viselő úszóház ideális úti cél azoknak, akik kicsit kiszakadnának a pörgős hétköznapokból, és a természetben töltődnének fel, hiszen az egyedülálló szálláshely még izgalmasabbá teszi ezt az élményt. A lakóhajó maximális kényelmet biztosít, a gyönyörű táj pedig gondoskodik a felejthetetlen kikapcsolódásról.

Az úszóház Tiszafüreden várja a pihenni vágyókat, a jól felszerelt, négy fő elszállásolására alkalmas szálláshely ablakaiból pedig közvetlen kilátás nyílik a vízre. Az egyik legizgalmasabb védjegye az épülethez tartozó kis terasz, ahonnan minden este meg lehet csodálni a naplementét, illetve horgászásra is van lehetőség.

A nappaliból nyíló teraszról elképesztő kilátás nyílik a Tisza-tavi tájra, illetve a vízimadarak életébe is betekintést nyerhettek. A vendégek a kikötő szolgáltatásait is igénybe vehetik, így lehetőségük van részt venni csónakkiránduláson, kölcsönözhetnek kenut, vagy bográcsozhatnak is.

Az úszóapartman Újlőrincfalván, a Neptun kikötőben várja a vendégeket, ahonnan elképesztő panoráma nyílik a Tisza-tó vadregényes birodalmára. Az összkomfortos szálláshelyen pihenők akár kerékpáron, vagy csónakból is felfedezhetik a mesébe illő környéket, illetve akár horgászhatunk is a ház saját teraszáról.

A nádasban eldugott kunyhó nyugalmát maximum a vízimadarak lubickolása zavarhatja meg, a bűbájos szálláshely távol a város zajától várja a pihenésre vágyókat. A vízkunyhó vontatható, így egyedi kérésre áthelyezhető a Tisza vagy a közeli ártér másik hangulatos pontjára is.

Az Algyőn található igényes úszóház szemkápráztató környezetben helyezkedik el, benne pedig minden megtalálható, ami elengedhetetlen egy pár napos kikapcsolódáshoz. A nagy ablakokból gyönyörű kilátás nyílik az érintetlen tájra, így minden biztosított a zavartalan pihenéshez.