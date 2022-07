Vadregényes kirándulás a Tisza-tó ember alkotta paradicsomában

A tavaly az ország kedvenc bringaútjának megválasztott, Poroszlót és Tiszafüredet összekötő kerékpárút a Tisza-tó-kör egyik legszebb része, kerékpáros hídjain az elmúlt évben több mint 130 ezer biciklista kerekezett át. Fedezd fel te is!

A Tisza-tó Budapestről legkönnyebben a Keleti pályaudvarról induló Tisza-tó Expresszel érhető el, amelynek nagy befogadóképességű kerékpárkocsija akár 32 biciklivel is elbír. A Tisza-tó-kör mindenki számára rengeteg élményt rejteget: nyüzsgő strandok, horgászterületek, páratlan természeti kincsek és egyedülálló látványosságok sorát gyúrja össze egy emlékezetes, egész napos programmá.

Biciklivel a Tisza-tó körül

Zavartalan kerékpárút vezet végig a vízpart mentén, csupa izgalmas látnivalókkal és aktivitásokkal! A Tisza-tó két biciklis körre osztható. A kisebbik végig aszfaltozott gáton halad a tó mellett. Tiszafüred és Poroszló között pedig erre a célra épült kétsávos kerékpárút vezet, melyeken négy kerékpáros híd is található.

A nagykör tulajdonképpen a kiskör bővített, Tiszavalki-medencét is megkerülő változata, kompátkelővel Tiszadorogmánál. Poroszló és Tiszavalk között a bicikliút nem aszfaltozott. A kiskörei kitérő bepillantást enged a vízlépcső alatti alvíz és az ősi Tisza-meder szakaszára, ahol a Mesehídon keresztezhetjük a szőke folyót. Könnyű terepre, erős napsütésre, napnyugtakor pedig szúnyogokra számíthatunk.

A biciklisek kényelmét számos szervízpont és kerékpáros pihenők szolgálják a bringakör mentén.

Vizes kalandok a Tisza-tónál

A vonatról Tiszafüreden leszállva, némi tekerés után egy valódi strandparadicsomot találunk: rögtön a szárazföldi és vízi sportolási lehetőségekben gazdag szabadstrand mellett található a kutyabarát Mancsos Pancsoló, míg a gyógyvizek rajongóinak a Thermal Strand- és Gyógyfürdő fedett és nyitott medencéi ígérnek kellemes felüdülést.

A vízi sportok szerelmesei a tó déli része felé vegyék az irányt, itt ugyanis engedélyezett többek között a jet-ski, a motorcsónak és a vitorlás hajók használata is.

A tó középső szakasza kedvelt horgászcélpont, hála legendás halbőségének: a pecások közel ötvenféle halfaj, köztük keszegfélék, compó, ponty, kárász, törpeharcsa, csuka, sügér és naphal horogra akadásáért izgulhatnak.

Vadregényes vízitúra a Tisza-tavon

Aki nem feltétlenül egy bottal a kezében szeretne közelebbi ismeretséget kötni a helyi flórával és faunával, annak egy röpke 5 óra alatt teljesíthető vízitúrát ajánljunk a figyelmébe.

A tiszafüredi Albatrosz kikötőből elindulva evezzünk ki jobbra, majd a Morotva kerékpáros pihenőpark mellett lapátoljunk el a Füredi-holtágba. A nádasból kiérve a szemközti átjáróba evezünk be. Először egy zsilipen megyünk át, majd egy vasúti és egy közúti híd alatt is átkelünk.

A vadregényes X. öblítőcsatornán átevezve kijutunk az Élő-Tiszára, itt a közúti híd után balra vesszük az irányt, a zsilipnél pedig egy újabb holtágba jutunk. A Füredi-csatornán tovább haladva, a nádast elhagyva kiérünk az Örvényi-morotvára, melynek szárítkozó kormoránok övezte széles vízfelületét kiszáradt fák, nádasok és ártéri erdők teszik egyedülállóan hangulatossá.

Evezzünk tovább a VII. öblítőcsatorna, majd a Kormorán kikötő felé. Tiszaörvénynél maradjunk végig a gát mellett, észak felé haladva nézzük ki valamelyik szimpatikus halsütőt vagy vízparti szórakozóhelyet, aztán ha már Tiszafüreden leadtuk bérelt felszerelésünket, bátran gyalogoljunk vissza a kerékpárút töltésén.

A Tisza-tó egyik különleges értékéről, a sulyomról is ejtenünk kell néhány szót: a védett vízinövény gesztenyeízű terméséből Szabó István készít bombasztikusan finom bonbonokat Egy csepp Tisza-tó néven, amiket az abádszalóki Vitorlás Vendégházban mi is lemeózhatunk.

További túratippek: aktivmagyarorszag.hu

A Tisza-tó ötször

A Tisza-tó hazánk második legnagyobb, egyben egyik legfiatalabb állóvize: 2018-ban ünnepelte létrejöttének 40. évfordulóját. Zsenge kora ellenére érett ökoszisztémája és változatos, szigetek, holtágak, csatornák és nádasok szabdalta vízrajza van. Tartsatok velünk, és fedezzük fel együtt a tündérek tavát!

Vízi kilátók

A Poroszlói-medence tavaly két, csakis vízen megközelíthető kilátóval gazdagodott: mind a Ravasz-háton kialakított Bölömbika, mind pedig a Csapói Holt-Tiszán található Fattyúszerkő kilátó olyan madárfajokról lett elnevezve, melyek közvetlen környezetükben gyakran előfordulnak. A 9 méteres magasságba szökő tornyokat Komáromi Tas építészmérnök álmodta meg, akinek célja olyan építmények tervezése volt, amelyek modernek, mégis jól illeszkednek saját környezetükbe. A térség harmadik, Küszvágó csér nevet viselő kilátója most júniusban került átadásra, és az előzőeknél is szebb panorámával várja a vízitúrázókat.

Poroszlón találjuk a 2012-ben megnyílt Tisza-tavi Ökocentrumot, melynek 735 000 literes össztérfogatú édesvízi akváriumrendszere egyedülálló Európában. A látogatóközpontból, szabadidőparkból és skanzenből álló élménypark egész napos elfoglaltságot ígér minden korosztálynak. Az ökocentrum leglátványosabb eleme az óriásakvárium, melynek falai között beléphetünk a Tisza-tó különleges világába, és testközelből ismerhetjük meg a Kárpát-medence őshonos élőlényeit, de körpanorámás kilátótornya is említést érdemel, ahonnan a Mátra és a Bükk vonulatai is látszanak, valamint az ökocentrum kikötőjéből induló vízitúrák és kishajós kirándulások is.

Tiszavirág és Pákász tanösvény, Göbe-tó

A tiszaörvényi Szabics kikötőből révészi segítséggel elérhető belső Göbe-tavat két egymásba fonódó tanösvényen fedezhetjük fel. A Tiszavirág ártéri sétaút során megismerkedhetünk az ártéri erdők lakóival, és számos érdekességet tudhatunk meg a kosárfonás vagy a teknővájás hagyományáról. A sétaútról ágazik le az Öreg pákász tanösvény: felfedezéséhez először is csónakba kell szállnunk, és kötéllel áthúznunk magunkat a szemközti zsombékra, ami után betekintést nyerhetünk a pákászok életébe. Az út végénél átküzdjük magunkat a túlpartra, ahonnan már nincs messze a sziget belső tava, ahol közelről is megcsodálhatjuk a tündérrózsákat, mielőtt visszaindulnánk túránk kezdőpontjához.

Kisköre

A Tisza-tó délnyugati csücskében, a Köre kikötőben magasodik a csónakformájú Lábasház-kilátó: a két hatalmas, egymásnak fordított csónakot formázó kilátótorony nevét a körülötte felhúzott épületekről kapta, melyek színükkel a négy őselemet szimbolizálják. Tetejéről belátni az egész Abádszalóki-medencét és a Tisza-tó szívének is nevezett Kiskörei Vízlépcsőt: a műtárgy nem csak áramot termel, hanem szabályozza a tó vízszintjét, és biztosítja a hajózhatóságot. Nem messze tőle húzódik a régió legnagyobb ökológiai folyosója: a vízesésekkel teli kiskörei hallépcsőt 2014-ben adták át, és 1371 méter hosszan segíti a halak vándorlását a Tisza-tó és a Tisza-folyó között.

Tisza-tavi Madárrezervátum, Poroszló

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó 3400 hektáros Tisza-tavi Madárrezervátum európai viszonylatban is egyedülálló madárvilággal rendelkezik, ahol kis kárókatonák, kanalasgémek, kormoránok, kis kócsagok, bakcsók és kerecsensólymok élnek és költenek nagy számban. A sekélyvizek, hínárosok és holtágak mozaikjából álló, 1999 óta UNESCO Világörökségi területnek minősülő, szigorúan védett élőhelyet csak vízi úton, a korlátozások betartásával lehet megközelíteni, elsősorban a tiszavalki, sarudi, poroszlói, tiszafüredi kikötőkből induló vezetett túrák keretében.

További információ: hnp.hu

A cikket az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és az aktivmagyarorszag.hu támogatta.