Nyári programkavalkád Debrecenben: 5 izgalmas látnivaló idén nyáron

A kálvinista Rómaként is emlegetett Debrecen a főváros után az ország második legnagyobb és legnépesebb városa, ehhez mérten pedig látnivalókból és híres nevezetességekből sincs hiány. Idén nyáron is sokszínű és változatos programkavalkád várja az ide látogatókat, amelyben garantáltan mindenki talál neki tetszőt.

Békás-tó, Nagyerdő

A Nagyerdő alapból is jó választás, ha biciklire pattannátok, piknikeznétek, vagy csak sétálnátok egyet, a 2014-ben átadott Békás-tó és környéke pedig végképp izgalmas úti cél, ha a szabadban élveznétek ki a nyári napokat. A szépen felújított pihenőövezet alig tízpercnyi távolságra van a belvárostól, és számtalan szórakozási lehetőséggel, vendéglátóegységgel várja a pihenni vágyókat. Ha ráértek, érdemes akár egy egész napot is rászánni a város ezen felére, hiszen egy fedett mediterrán élményfürdő, állatkert és vidámpark is gondoskodik a maximális kikapcsolódásról.

4032 Debrecen, Nagyerdei Park

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem megkerülhetetlen látványossága a városnak, nemcsak ez az ország legrégebbi, folyamatosan működő felsőoktatási intézménye, hanem itt található a legszélesebb hazai képzési kínálat is. A kezdetben a Református Kollégiumban működő intézmény hamar kinőtte magát, és számos elismert volt hallgatóval büszkélkedhet, itt tanult többek között Móricz Zsigmond és Szabó Magda is. A kampusz maga is hozza a nívós színvonalat, éppen ezért érdemes egy séta erejéig felfedezni az 1920-as években épült főépületet, az előtte gyönyörűen rendben tartott kertet és a szintén a területen található modern templomot.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Idén sem kell szomorkodnia azoknak, akik az évad végével hiányolják a színházi előadásokat, hiszen a Nagyerdőben található szabadtéri színpadon egész nyáron át tartó programsorozat várja az érdeklődőket. A műsoron szerepel például a budapesti Játékszín, az Orlai Produkció, a József Attila Színház és a veszprémi Pannon Várszínház egy-egy darabja, illetve látható lesz az óriási népszerűségnek örvendő A Pál utcai fiúk c. előadás is a Csokonai Színház feldolgozásában. A színházi produkciókat hatalmas erdei fenyők árnyékában, egy meseszép parkban, a több mint 1000 fős nézőtéren élvezheti a közönség.

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 6.

A kortárs művészet rajongói és a szakma által is országszinten elismert Modern és Kortárs Művészeti Központban egész nyáron megtekinthető Lakner László, a magyarországi neoavantgárd egyik legfontosabb képviselőjének tárlata, ami a művész több mint 40 évet felölelő alkotói munkásságát mutatja be. Az egyedülálló kiállítás mellett, a MODEM belső kertjében megnyitja kapuit a belvárosi kertmozi is, ahol egy popcorn kíséretében tekinthetitek meg a kultfilmeket. A legkisebbek sem maradnak ki a jóból: a nyár során két művészeti táborban is megismerkedhetnek a kortárs művészettel, különböző játékokon és feladatokon keresztül.

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

A 23 éve működő, már-már klasszikusnak számító régiségvásárt idén nyáron négy alkalommal, július 10-én és 31-én, illetve augusztus 14-én és 28-án rendezik meg: a stadion parkolójában ezeken a napokon reggel 7-től délután 3-ig lehet kincsekre vadászni. A változatos és sokszínű kínálatban szerepelnek pénzérmék, medálok, bútorok, festmények és porcelán étkészletek, illetve több antikvárium is kitelepül erre a pár napra, így könyvekből sincs hiány. A nagy népszerűségre való tekintettel érdemes minél előbb érkezni, hogy még időben lecsaphassatok a legizgalmasabb portékákra!

4031 Debrecen, Nagyerdei park 12. Nagyerdei Stadion északi zárt parkolója