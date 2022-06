Árnyékoljon úgy, mint a profik!

Óraátállítás ide vagy oda, a tavaszi napforduló után egyre korábban kel fel a nap és egyre később sötétedik.

Persze, pont ezt szeretjük a nyárban, hogy végre nincs délután négykor olyan sötét, mintha késő éjszaka lenne, de ez olykor probléma is lehet. Például a kisgyermekes családoknál, ahol a gyermek összekötötte magában, hogy ha sötét van, akkor aludni kell. Ráadásul vannak olyan emberek (kicsik és nagyok egyaránt), akik világosban, de a már megszokottnál is kevésbé sötét körülmények között képtelenek aludni. Ezekre a helyzetekre (és még másra is) tökéletes megoldás lehet a redőny vagy roló felszerelése.

A hűvös lakásba hazatérni…

… egy hosszú, forró nap után kész felüdülés. Viszont az luxus, hogy a légkondi menjen az üres lakásban egész nap, hogy mire hazaér, kellemes hőmérséklet fogadja. Nem beszélve arról, hogy bár a légkondicionáló egyre népszerűbb, azért még mindig nincs minden háztartásban. Az ablaküvegen keresztül kintről még a legmodernebb eljárással készített üvegek esetében is rengeteg hő jut otthonába, ha nincs semmi, ami ezt megakadályozza. Ezért is érdemes valamilyen árnyékolót beszerezni, hiszen ezek használatával kellemesen hűvös maradhat az otthona. Az RS Ablak árnyékolók széles választékát kínálja, inspirálódjon weboldalukról.

A mindig divatos roló

A legtöbb roló egyszerűen kezelhető, felszerelése az ablakra nem igényel különösebb hozzáértést. Mindössze a megfelelő méretűre kell vágni a sötétítőt, és a letisztított, zsírtalanított felületre tépőzárral vagy ragasztóval feltenni. Előnye ebben az egyszerűségben rejlik, illetve abban, hogy rendkívül változatos anyagból és mintázatban elérhető. Aki a természetességet kedveli, választhatja a bambuszból készült modelleket, bár ezek inkább csak a kíváncsi tekintetek elől óvnak, sem a hőmérsékletet, sem a fényviszonyokat nem nagyon képesek befolyásolni. Hátránya is pont a könnyen kezelhetőségből adódik, hiszen az anyag fáradását követően előbb-utóbb le fog esni a helyéről.

Az alumínium rolók már egy jóval komolyabb kategóriát képviselnek, mind árnyékolás, mind hőszigetelés szempontjából. Éppen ezért a szerelése is szakembert kíván. Ha emellett dönt, akkor ne ezen spóroljon, ha valóban tartós megoldást szeretne.

Redőny

A redőnyök tökéletesen alkalmasak arra, hogy teljes egészében eltakarják az üvegfelületet, ezzel teljes sötétséget biztosítanak az adott helyiségben, és a meleget sem engedik beszökni. Ezzel a megoldással valóban el lehet érni akár 10 fokos különbséget is a kinti és a benti hőmérséklet között. Az üveg védelme nemcsak a tűző nap ellen jön jól, hanem viharokkal vagy jégesővel szemben is. A modernebbeket kérheti betörés elleni védelemmel ellátva, és akár távirányítóval működtethető változatban is. Alapanyag szerint készülhet fából, műanyagból vagy alumíniumból, de mindenképpen keressen szakembert a szerelési feladat elvégzésére.

