Ezeket kell tudnunk, ha diákmunkát keresünk a nyárra

Ha nyár, akkor Balaton! Vagy inkább diákmunka? A szünidő sokaknak nem a pihenésről szól, hiszen ebben az időszakban számtalan remek lehetőség nyílik arra, hogy az ember fia vagy lánya egy kis extra zsebpénzre tegyen szert. Sőt: ma már nem is olyan kicsi ez a zsebpénz, hiszen egyre több helyen kiemelkedő fizetéssel várják a diákokat. Nem is beszélve arról, hogy a nyári hónapokban könnyen le lehet csapni egy-egy izgalmas fesztiválos munkára vagy egy olyan lehetőségre, ami a későbbiekben még jól jöhet a nagybetűs életben.

Az alábbiakban beszélünk a diákmunka előnyeiről, de felsoroljuk azt is, hogy mi mindenre kell odafigyelünk, ha idén elvállalnák egy ilyen állást.

Miért éppen nyári diákmunka?

A fentiekben már ejtettünk pár szót a diákmunka előnyeiről, de nézzünk néhány konkrétumot! Először is, egy ilyen pozícióban szerezhetünk egy kis magabiztosságot, ami a munka világát illeti. Ha okosan választunk és van egy kis szerencsénk, akkor tapasztalatot szerezhetünk egy olyan pozícióban, ami később jól mutat majd az önéletrajzunkban. De ha nem sikerül egy ilyet elcsípni, akkor sincs semmi baj: a nyári munka arra is tökéletes, hogy megnézzük, mi az, ami nekünk bejön, és mi az, amivel a későbbiekben nem szeretnénk foglalkozni.

Egy ilyen pozícióban emellett sokat tanulhatunk magunkról, fejleszthetjük a kommunikációs készségünket, önállóbbá válhatunk és még a látókörünk is kiszélesedhet. Megtanulhatjuk, hogy milyen pénzt keresni és gazdálkodni azzal. Emellett a kapcsolatépítési lehetőségeket sem érdemes lebecsülni, bármilyen munkáról is legyen szó.

Ezt érdemes tudni, ha diákmunkát vállalnánk

Most, hogy mindenki kedvet kapott a lángossütéshez és a karszalagozáshoz, nézzük, mi mindent érdemes átgondolni a keresgélés közben!

Milyen nyárra vágyunk?

Mielőtt eldöntenénk, hogy melyik állás mellett tesszük le a voksunkat, nem árt átgondolni, hogyan képzeltük el a nyarunkat. Ugyanis egészen más lehet egy fesztiválon való kisegítő munka, mint árut pakolni egy tóparti áruházban. Nézzük meg alaposan a lehetséges beosztásokat, munkaóra-számokat, ha terveztünk valamilyen fesztivált vagy nyaralást, kalkuláljunk azzal is!

Gondolkozzunk mihamarabb!

Talán nem érhet senkit meglepetésként, hogy a legjobb helyek bizony igen hamar betelnek. Éppen ezért a legjobb egy kicsit előregondolkodni, és az iskolatársainkat megelőzve lecsapni a legizgalmasabbnak – vagy leghasznosabbnak – ígérkező pozíciókra. A helyek száma általában véges, hiszen a befogadó szervezetek is elsősorban átmenetileg, csak nyárra keresnek, a már meglévő dolgozóik mellé.

Alapos kutatómunka

Ha találtunk olyan helyet, ami szimpatikus, akkor érdemes egy kicsit jobban körbejárni. Nézzünk róla értékeléseket a közösségi felületeken, az ismeretségi körünket is kérdezzük ki, esetleg a család barátai között vannak olyanok, akiknek van tapasztalatunk az adott hely kapcsán. Érdemes észben tartani, hogy nem minden arany, ami fénylik! Ha pedig behúznak egy rossz munkahelyre, és köt a munkaviszony-szerződés, akkor akár életünk legrosszabb nyarát is átélhetjük.

Iskolakompatibilitás

Ha már megvan az álomhely, akkor nem árt átgondolni azt, hogy van-e valamilyen iskolai elfoglaltság, ami keresztülhúzhatja a munkaügyi számításainkat. Általában ez nem szokott probléma lenni, hiszen a fogadó helyek is diákokkal terveznek, de azért jobb félni, mint megijedni. De amikor ezt felméred a munkaadónál, akkor tapintatosan azt is kiderítheted, mennyire rugalmasak az adott helyen.

Munkaviszony-kérdés

Sajnos ma még mindig előfordulhat, hogy valakit nem megfelelően – vagy a munkavállaló számára előnyösen – jelentenek be egy nyári munkára. Ez pedig kockázatos lehet. Tegyük fel, hogy nem „rendes” munkaviszonnyal vesznek fel, hanem minden nap bejelentenek mint alkalmi munkavállaló. Ez igen rizikós, mivel bármelyik nap azt mondhatják, hogy köszönik, holnaptól nem kell menni. Így máris odalesznek a nagy nyári terveink.

Ezért is fontos a munkaviszony munkaszerződésben való rögzítése. Figyeljünk rá, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a munkabér összegét, a munkavégzés helyét, a pontos munkakört, a napi munkaidőt és persze a munkaviszony időtartamát is. Ez mind a munkaadót, mind a -vállalót védi. Legyünk éberek!

Nyárra fel!

Ha a fent felsoroltakat egytől egyig számításba vesszük és ezeknek megfelelően járunk el, akkor egy biztos: emlékezetes nyarunk lesz! Szeptemberben magunk mögött tudhatunk majd egy eseményekkel teli, izgalmas nyarat, telis-tele leszünk új tapasztalatokkal – nem is beszélve az extra pénzről, ami arra vár majd a bankszámlánkon, hogy elköltsük!