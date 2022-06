Csodálatos vízi világ tárul a szemünk elé az ország legnagyobb szigetén

A Győri-medencében elterülő Szigetköz hazánk egyik legszebb, az aktív kikapcsolódást keresők számára pedig kétségtelenül a legtöbb kalanddal kecsegtető vidéke, ahol nem csak a vízitúrázók, de a kulturális élvezetekért és a természeti kincsekért lelkesedők is felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak.

Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna által közrefogott kistáj Magyarország legnagyobb szigete, majdnem 120 négyzetkilométert ráverve a második helyezett Csepel-szigetre. A hegyvidékről hirtelen sík terepre érő és ott lelassuló Duna számtalan apró ága által kisebb-nagyobb darabokra szabdalt csodálatos vízi világ a rómaiak idejében a birodalom északi határát védte a barbár betolakodóktól, akik évszázadokon át távol is maradtak az ingoványos mocsaraktól. A Szigetköz első állandó lakói aztán a magyarok lettek, akik a folyó árjától némi biztonságot nyújtó hordalékdombokra húzták fel házaikat, és javarészt halászattal, úszva legeltetéssel, teknővájással foglalkoztak.

Habár a 19. század végi folyamszabályozás nagymértékben átírta mind a táj vízrajzát, mind a helyi emberek évszázadok óta változatlan életstílusát, ma is több helyen átélhetjük az érintetlen őstáj vadregényes varázsát: láperdők, mocsárrétek és keményfaligetek tarkítják az ártéri területet, épp úgy, ahogy jó kétezer évvel ezelőtt is tették. Kiemelkedő jelentőségű vízi élőhelyről van szó, ahol a hazai halfajok 80%-a megtalálható, de kétéltű- és madárfajok is szép számban képviselik magukat, ahogyan szarvassal, nyuszttal, hóddal és vidrával is találkozhatunk.

Flórán innen, faunán túl, a Szigetközben megbúvó történelmi emlékek közül mindenképpen érdemes kiemelni a 15. századi eredetű Khuen-Héderváry-kastélyt és a 13. századi Boldogasszony-kápolnát, a szomszédos, kb. 700 éves Árpád-tölgyet, a román stílusú lébényi Szent Jakab-plébániatemplomot, valamint a Nemzeti Várprogram keretében tavaly felújított mosonmagyaróvári várat, melynek legkorábbi részletei az 1300-as évek derekáról származnak.

Túratippek az Aktív Magyarország ajánlásával

7 km-es gyalogtúránk a lipóti termálfürdő parkolójából indul: a Morotva-tó partján kialakított ötállomásos tanösvény a hajdanán pákászoknak, aranyászoknak és molnároknak is megélhetési forrás gyanánt szolgáló egykori Duna-meder mellett vezet, felfűzve és bemutatva a nyílt víztől egyre távolabb fekvő élőhelyeket és a természet csodáit.

Először a tó partján felállított kilátót hódítjuk meg, ahonnan lenyűgöző látvány nyílik a lábunk alatt elterülő tájra. Ha jókor vagyunk jó helyen, a fiókáit vezető vízityúk is keresztezheti utunkat, máskülönben meg kell elégednünk a különböző orchideafajták, éneklő békák és édesvízi medúzák látványával. A könnyű terepen végighaladva kissé talán fáradtan, de élményekkel feltöltekezve érkezünk vissza a parkolóba.

Kezdők és gyermekek számára is ideális a Szigetköz nyugodtabb szakaszán vezető, ötórás vízitúra, amely a Cikolai-mellékágrendszer zátonyai, szigetei és ligeterdei között kanyarog. A Kisvesszősi kemping melletti kikötőben szállunk csónakba, majd a Madári-, a Felsőjakab-, a Barkási- és a Jakabi-ágon átevezve csapásról csapásra tárul szemünk elé a hullámtér minden kincse.

Barangolhatunk széles, nyílt vízfelületen, szűkös, faágakkal tarkított vadregényes szorosokban, vagy akár nádasokon keresztülvágva. Érdemes útba ejteni a denkpáli hallépcsőt, ahol megtudhatjuk, pontosan mire és hogyan is használják a halak. Ha van kedvünk, egy csendesebb öbölben meg is mártózhatunk a Duna mellékágában.

Az uszkve 40 km-es, kényelmes tempóban és minden látnivaló megtekintésével együtt nagyjából négy óra alatt teljesíthető biciklis túra Dunakiliti központjában veszi kezdetét. A települést a Kossuth úton tekerve Feketeerdő irányába hagyjuk el, az Eurovelo 6-os kerékpáros útvonalon Mosonmagyaróvárig tekerve.

A Szent István király által alapított vár és a barokk belváros felfedezése után Máriakálnok felé vesszük az irányt, ahol a Sarlós Boldogasszony-kegykápolna képében a térség egyik leghíresebb búcsújáróhelye vár minket, benne a csodatévő kálnoki Szűz Mária szobrával. A települést elhagyva két kilométer után az útelágazásnál balra fordulunk: először Halászi, majd a Dunaszigeti Tájközpont, végül pedig Tejfalusziget következik. A túrát Dunakiliti központjában zárjuk, de csak miután megnéztük a dunakiliti duzzasztóművet.

A Szigetköz ötször

Sikerült meghoznunk a kedveteket egy nyári hosszú hétvégéhez a vizek birodalmába? Akkor hadd ajánljuk figyelmetekbe kedvenc úti céljainkat a térségből!

A mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa medencéit tápláló, 2000 méteres mélységből 74 fokon feltörő gyógyvizére 1963-ban találtak rá, az évtized végére pedig meg is nyitott a ma már európai hírű, azóta jóval modernebb köntösbe bújtatott fürdőkomplexum. A kontinens egyik legjobb hatásfokú gyógyvízével rendelkező létesítmény felkeresését főleg a mozgás- és légzőszervi panaszokkal, illetve gyomor betegségekkel küzdő olvasóinknak ajánljuk, de a testi-lelki felfrissülés egészségi állapotra való tekintet nélkül mindenkinek jár: többek között szaunavilág, három különböző élménymedence, a kisebbek számára kialakított interaktív játékpark, gyermek- és babamedence, valamint hatalmas zöld területek garantálják az élményteli kikapcsolódást.

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai utca 10.

Egynapos családi kirándulásnak is tökéletes választás az UNESCO Világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés Főapátság erődítmény szerű épületegyüttese: a Győrtől fél órányi autóútra található, egy sziklaszirt tetején magasodó monostort még Géza fejedelem alapította 996-ban, az azóta eltelt ezer év pedig rengeteg formában rajta hagyta nyomát az épületeken. Az apátság eredeti funkciójának megfelelően ma is az oktatás és vallásos elmélyülés helyszíne, de az itt élő szerzetesközösség felel a páratlan gyógynövénykert, az arborétum, a borászat és újabban a sörfőzde fenntartásáért, valamint kultúrprogramokat is rendszeresen szerveznek, mint például a június 17-26. közötti Pannonhalmi Levendulanapok rendezvénysorozatot.

9090 Pannonhalma, Vár 1.

A Szigetköz szívében fekvő Ásványráró éke tradicionális receptek alapján, hagyományos konyhatechnológiák segítségével készült, minőségi fogásokat kínál, mindezt egy a mai kor igényeinek megfelelően átalakított majorság épületeiben. A hortobágyi palacsinta ízletes és laktató, a szigetközi halászlé mennyei, a barnamártással, csipkebogyólekvárral, szalonnás kelbimbóval és tobozburgonyával körített szarvas pedig egyenesen kihagyhatatlan!

A szigetközi bringaúttól csupán egy kőhajításnyira található A Majorban nem csak enni, de lenni is jó: árnyas terasz, tágas füves terület, kedves kiszolgálás, homokozó, míg az épületen belül játszószoba biztosítják a felhőtlen időtöltést minden korosztálynak.

9177 Ásványráró, Hédervári út 10.

Az ásványrárói Utca végi házikó a természet méregtelenítő csendjével és a vidéki levegő mindent megszépítő nyugalmával csábítja a vendégeket. A maximum négyfős kapacitású, kisállatbarát hétvégi ház egy sütögetős-iszogatós, szolid baráti összejövetelre ugyanúgy megfelel, mint ahogyan remek kiindulópontként szolgál a mozgás szerelmesei számára is: számos szigetközi kirándulóhely érhető el az otthonosan berendezett házikótól, emellett a vízitúrákhoz elengedhetetlen kajakok és kenuk bérlésében is segítségetekre lesznek. Vegyétek be magatokat a bújósarokba egy jó könyv, vagy egymás társaságában, pihenjetek meg a függőágyban, fedezzétek fel a vízi járatok szövevényét, majd koronázzátok meg a napot egy bagolykoncertes szalonna sütögetéssel!

9177 Ásványráró, Ponty utca 2.

A krónikák szerint a falu névadó várát a 12. században építtette Héder (Hedrych) lovag: ez az épület minden valószínűség szerint fából volt, a mai kastély őse csak a tatárjárást követően született meg. A gótikus stílusú erősséget később először reneszánsz, majd barokk ízlés szerint alakították át a ma is ismert formájára. A háromtornyú épület udvarában mindhárom építészeti stílus megmutatkozik, míg a szomszédos kerti ház már a neogótika jegyében fogant. Habár egy évek óta húzódó jogi hercehurcának hála a kastély maga nem látogatható, az azt körülvevő, az 1790-es években Bernard Petri által kialakított angolpark látványa kárpótol érte: van itt pataktól kezdve szigeten és ligeteken át román kori templomig minden, mire szentimentális érzületű ember vágyhat!

9178 Hédervár