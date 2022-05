Az igazi Downton Abbey, vagyis a Highclere Castle rejtélyes története

A Downton Abbey rajongók nagy örömére, április 25-én debütált a Downton Abbey: A New Era Londonban, és azóta már az itthoni mozikban is vetítik a filmet. A sorozat és a film középpontjában azonban nemcsak a Crawley család áll, hanem maga a kastély is, ami még ma is teljes pompájában tündököl Hampshire megyének vidékén.

Bár a mozivásznon képzelet szőtte cselekményszálakat láthatunk, az igazi kastély, Highclere Castle falain belül egy teljesen más történet játszódott a történelem során. A több száz szoba, a hatalmas könyvtárak, a kristálypoharak, az ezüst étkészletetek, a fényűző vacsorák, a díszes, lágyan libbenő báli ruhák mögött rejlő valódi Highclere Castle-sztorinak jártunk utána.

A Highclere Castle első évszázadai

A Highclere Castle a Londontól 105 km-re található Hampshire megye büszkesége, amely nem kevesebb, mint 1273 évnyi történelmet tudhat már maga mögött. A birtok első írásos feljegyzése 749-ből származik, amikor is egy angolszász király Winchester püspökeinek adományozta a földet. Majd az egyik püspöknek, Wykehami Vilmosnak köszönhetően egy gyönyörű középkori palotával gazdagodott a terület.

A birtok közel 800 évig a püspökök irányítása alatt maradt, és végül az ingatlant 1679-ben vásárolta meg Carnarvon grófjának egyik közvetlen őse, Sir Robert Sawyer. Sir Robert a palotát Highclere Castle House néven építtette át, mi több, sétányokkal, kocsifelhajtókkal és díszkertekkel tette még ékesebbé.

A kastély 1769-ben került Carnarvon gróf kezébe, majd az örökös nagyobb változtatásokat hajtott végre a birtokon. Kezdetként a szomszédos falu egészét elköltöztette, hogy a legendás tájépítész, Lancelot Capability Brown minél szebbé, természetközelibbé tudja varázsolni a Highclere-tájat.

Az 1700-as években a birtok kertje a növények mellett újabb épületekkel lett gazdagabb, ennek köszönhetően maradt ránk a Diana-templom, a korinthoszi oszlopok és a Mennyország kapuja is. Az átalakítások sora azonban itt nem állt meg, a 19. században Sir Charles Berry-t, a londoni parlament tervezőjét bízták meg a kastély átépítésével.

A 6000 hektáron elterülő kastély Berry tervei által nyerte el a ma is ismert Highclere Castle formáját, 250-300 szobájával, reneszánsz és gótikus építészeti jegyeivel, karcsú, szögletes tornyokkal, boltíves mennyezettel, valamint fényárban úszó átriumával.

Zárt ajtók mögött rejtőző történetek

Az 1890-es években számos, a csőd szélén álló angol úriember próbálta bebiztosítani jólétét azáltal, hogy feleségül veszi egy gazdag amerikai iparos lányát. Akkoriban nem volt ezzel másképp a Carnarvon család ötödik grófja sem, neki is kezdett kicsúszni a föld a lába alól. A gróf 150 000 fontnyi adósságban szenvedett, így egy gazdaságilag kedvező házasságot kötött egy zsidó bankár lányával, akire az apja ráruházta vagyonát. Így lépett be Highclere életébe Almina, aki teljesen felforgatta a kastély mindennapjait.

A kastély akkoriban megrogyott a karbantartások súlya alatt, azonban ezt a problémát az ifjú feleség vagyona egy csettintéssel megoldotta. Ezek után sokan hihetik, hogy a gróf és Almina házasságát szenvedély hiányában csak a feleség vagyona tartotta egyben, ám ez nem feltétlenül biztos. Lord Carnarvon nővérének egykori leveléből kiderül, hogy Almina őrülten szerelmes volt a kastély grófjába, annak ellenére is, hogy a személyiségük annyira eltért egymástól, akár tűz és víz.

Lord Carnarvont, a csendesebb félt, az autók és a régészeti ásatások éltették, míg a felesége az akkori társadalom királynőjeként tündökölt az estélyeken. Almina azonban nem csupán az arisztokrácia krémjének ékessége, férjének pénzládája volt, hanem ezeknél jóval fontosabb szerepet töltött be a kastély életében.

Almina az I. világháború évei alatt egy lábadozó otthonná alakíttatta át Highclere-t. A felépülő katonák későbbi leveleikben megköszönték az itt kapott ellátást és vendégszeretet. Majd a II. világháborúban a kastély a légitámadások elől, Londonból evakuált gyermekek számára szolgált menedékül.

Tutanhamon kincsei a Highclere Castle-ben

A Lady Almina személyéhez fűződő történetek a világháborús tevékenységeivel nem érnek végett, hiszen vagyonának köszönhetően valósítottak meg egy 14 évig tartó régészeti ásatást is. Lord Carnarvon élt-halt a régészeti feltárásokért, így az 1920-as évek elején Howard Carterrel együtt tört be Tutanhamon sírjába, ezzel forradalmasítva az egyiptológia tudományát.

A sír felfedezése után Lord Carnarvon számos eredeti műtárgyat hozott haza, viszont ezeket eladták a New York-i Metropolitan Museum of Artnak. A kastély örökösei sok-sok éven keresztül hitték azt, hogy a kastélyban csupán a kincsek másolatai maradtak meg, mígnem az 1980-as években egy komornyik rá nem talált az eredeti régészeti leletekre. A rég elfeledett egyiptomi kincsek rejtett szekrényekben bujkáltak, amire egy nagy leltár során derült fény.

Nem mindennapi vendégek a kastélyban

A 19. század közepén Sir John A. Macdonald, Kanada későbbi első elnöke látogatta meg Carnarvon IV. grófját, akiről akkor még csak nem is sejthették, hogy egy jövőbeli elnököt látnak vendégül. Sir John és Lord Carnarvon Highclere falain belül tárgyalták meg a brit észak-amerikai törvényt, amelyet később bemutattak a parlamentben is, majd pár hónappal később megalapították a mai Kanadát. Tehát az első kanadai elnök látogatása mellett Kanada születésének története is a kastélyhoz köthető.

Sir Johntól eltérően II. Erzsébet királynőt sokkal személyesebb szálak fűzték a kastélyhoz, illetve annak hetedik grófjához. Lord Porchester, akit sokak csak Porchey-ként emlegettek, szoros kapcsolatban állt a királynővel, így Erzsébet többször is átlépte Highclere küszöbét. Bár a népszerű Crown sorozatban kettejük kapcsolatát romantikus viszonyként ábrázolják, azonban ez a való életben egyáltalán nem így volt. Nem volt se több, se kevesebb közöttük egy mély, régi gyerekkori barátságnál, amit közös szenvedélyük, a lovak iránti szeretetük táplált.

Lord Carnarvon a hatvanas években segített a királynőnek megújítani a tenyésztési stratégiáját, majd tíz évvel később a versenymenedzserévé vált. Highclere Castle hetedik grófja egy wyomingi származású lányt vett feleségül, és az első gyermeküknek, a kastély jelenlegi grófjának a keresztanyja nem más, mint II. Erzsébet királynő.

Napjaink kastélya

Jelenleg a Carnarvon család nyolcadik grófja, George Herbert és felesége Fiona, valamint fiuk birtokában van a kastély. Egészen mesebeli lenne, ha ők is ott élnének, akárcsak a sorozatbeli Crawley család, viszont Highclere örököseinek élete nagyban eltér Downtonétól. Lord és Lady Carnarvon egy kisebb villában laknak Highclere Castle mögött, míg a kastélyt inkább csak a vendégek fogadására, különböző események helyszínéül használják.

A kastély egész évben különböző rendezvényekkel várja azokat, akik szeretnének megmártózni a régi világ pompájában. Az egyiptomi kiállítás mellett a vendégek a tavaszi kerteket is felfedezhetik akár egy pezsgőpiknikkel vagy egy délutáni teával megkoronázva. A kerteket legelőször a 13. században alakítottak ki, így a látogatók megtekinthetik az eredeti szerzetesek kertjét, a Jóakarat erdejét, a rózsás lugast, a vadvirágos rétet, valamint a gyógyfüves kertet is.

Ám a látogatók nemcsak Highclere festményszerű vidékén barangolhatnak, hanem a kastély belső tereit is felfedezhetik. Lehetőségük van részt venni a Real Live & Film Sets, illetve a Varázslatos filmek túrán is, amely az 1920-as évek jelmezeit és vintage koktéljait mutatja be.

Az érdeklődő tekintetek pedig olyan nagy becsben tartott részleteken is megakadhatnak, mint például a szalonban a 17. századi spanyol bőr faburkolatok, a zeneszoba falain a 16. századi olasz hímzések, egy autóméretű csillár vagy épp Napóleon íróasztala.

A Highclere Castle mint turisztikai attrakció

Bár sokan csak a Downton Abbey sorozatból ismerik a Highclere Castle-t, a kastélynak nem ez volt az első és egyetlen szereplése a filmvásznon. Legelőször 1982-ben A misszionárius című filmben láthattuk, majd ezt követően az 1987-es Titkok kertjében és az 1999-es Tágra nyílt szemekben is szerepelt; sőt John Legend Heaven című videoklipjében is feltűnik.

Highclere kapui 1988 óta nyitottak a kíváncsi szemek előtt, ám ezek a filmek nem tudtak igazi hírnevet szerezni neki.

Majd berobbant a Downton Abbey, és megnégyszerezte a látogatók számát, és igazi turisztikai látványossággá tette Highclere-t. A sorozat 2010-es megjelenése, és ezzel együtt a kastély iránti egyre nagyobb érdeklődés éppen kapóra is jött a családnak, hiszen akkor már 12 millió fontnyi javítási számlával kellett megbirkózniuk.

A rohamos tempóban növekvő jegyeladásoknak köszönhetően a családnak lehetősége nyílt egy épületjavítási projekt finanszírozására, így megőrizve Highclere-t a következő generációk számára is.