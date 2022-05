Szevasz tapas! – 7 tapasbár Budapesten, ahol autentikus spanyol ízekre bukkanhatunk

A spanyolok jellemzően késő este ejtenek sort a vacsorázásra, ezért kisebb adagokat, úgynevezett tapasokat fogyasztanak el a bárokban, néhány szeszes ital társaságában. Az apró agyagtálkákban szervírozott mediterrán ételek hazánkban is nagy népszerűségnek örvendenek, mi pedig összegyűjtöttük nektek, hogy hol kóstolhattok igazán autentikus ízeket a fővárosban.

A VIII. kerület eldugottabb utcáiban bújik meg a Padron tapasbár, ami évek óta családi vállalkozásként üzemel, ez a családiasság pedig az étterem hangulatán is érzékelhető. Nevét egy közepesen erős spanyol paprikafajtáról kapta, ezzel is utalva arra, hogy az étlapon igazi spanyol ízekre számíthatunk. A szezonálisan változó kínálatban minimum 20 féle tapas közül válogathatunk, ezek mindegyike gazdag ízvilággal készül, és barna agyagtálkákban érkezik. Az alapanyagok jelentős része egyenesen Spanyolországból származik, ahogy az itt kapható borok is a mediterrán országban készültek, tökéletes kísérőjeként az ételeknek. A finom ízek mellett a laza, mégis bensőséges hangulat garantált, de érkezés előtt mindenképp foglaljatok asztalt!

1085 Budapest, Horánszky utca 10.

Budapesten immáron két helyen is elkaphat a spanyol életérzés, hiszen a Frankel Leó úton és a Kálvin téren is vár benneteket a Pata Negra Tapas Bár. A tulajdonosok több éves spanyolországi tartózkodásuk után nyitották meg 2004-ben a Kálvin téri Pata Negrát, így lett Budapest első és egyben legrégebbi tapasbárja. A két étterem minden részletükben a hamisíthatatlan mediterrán hangulatot idézik, kezdve a színes csempéktől, a szalvétákon át a spanyol ételekig és italokig. A kínálatban több mint 40 féle tapas közül válogathatunk, nem is beszélve az elképesztő sajt- és sonkaválasztékról. Az ízélményt már csak az italválaszték tudja tetézni; házi szörpök, spanyol sörök és likőrborok, na meg az utánozhatatlan sangria is a kínálat részét képezi.

1023 Budapest, Frankel Leó út 55.

1091 Budapest, Kálvin tér 8.

Az Andrássy út menti Tapagria Budapest nem csupán egy újabb tapasbár a fővárosban. Az étterem ugyanis elhozza nekünk az Ibériai-félsziget legjellegzetesebb ételeit, a paelláktól kezdve a churroson át a katalánkrémig. Az alapanyagok és receptek mindegyike Spanyolország különböző régióiból érkezik, így ténylegesen olyan ízekre számíthatunk, mintha éppen a mediterrán ország egyik városában kortyolgatnánk a sangriát, vacsoraidőben. Az étlapon több mint 30 féle hideg és meleg tapast kínálnak nektek, ráadásként pedig még néhány magyar fogás is helyet kapott a spanyol ételek társaságában, ezért ne lepődjetek meg, ha esetleg marhapörköltet vagy töltött káposztát szolgálnak fel a másik asztalnál.

1065 Budapest, Andrássy út 28.

A VIII. kerület apró, de annál kedvesebb nevű tapasbárja a Vas Manci, amelyet a tulajdonos hatéves valenciai tartózkodása során szerzett gasztronómiai élményeiből és tapasztalataiból inspirálódva nyitott meg. A spanyol fogások és tapasok mellett simán megférnek más országok különlegességei is, így betekintést nyerhettek a görög, a török, az izraeli és a tunéziai konyha remekeibe. Emellett elérhetőek különböző krémek és mártogatósok is, amiket frissen sült, kovászos kenyérrel a legfinomabb elfogyasztani. A lényeg, hogy itt mindenkire gondolnak, hiszen egyaránt választhattok glutén- és laktózmentes, valamint vegetáriánus és vegán opciókat.

1088 Budapest, Vas utca 3.

A Gozsdu udvar egyik üde színfoltja a Dob utcai kijárathoz közel eső Vicky Barcelona. Talán nem mindenki számára egyértelmű, hogy az esti tematikus, spanyol és latin zenés bulik előtt a hely tapasbárként is üzemel, ahol megkóstolhatjátok a hispán konyha remekeit. Akár ételről, akár italról beszélünk, mindkettő esetében igaz, hogy az alapanyagok a mediterrán térségből érkeznek, így garantálva a legjobb minőséget és az autentikus élményt. A vacsora mellé elengedhetetlenek a háttérben szóló spanyol dallamok, ezért miután jól laktatok, érdemes ott maradni a bulira is, hiszen az utánozhatatlan hangulat garantált, és hajnali 4-ig tart a mulatság.

1072 Budapest, Dob utca 16.

A spanyol gasztronómia újbudai képviselőjeként, egy spanyol-magyar házaspár vállalkozásaként nyitotta meg kapuit a La Nube, aminek jelentése felhő. A Móricz Zsigmond tér és a Gárdonyi tér között félúton található spanyol étterem a tapasbárok megszokott koncepciójával szakítva inkább a tapas és kávé duójára helyezi a hangsúlyt, így akár napindító reggelizőhelynek sem utolsó. Azért a kézműves sörök és spanyol borok rajongóit sem hagyják cserben, ami különösen jól csúszik néhány tál tapas társaságában. A spanyol finomságokat kérhetitek tál vagy szendvics verzióban is.

1114 Budapest, Bartók Béla út 41.

A Tapassio tulajdonosait a spanyol tapasok iránti szenvedélyük vezérelte az étterem megnyitásában. Csavartak azonban egyet az eredeti koncepción, így a hely különlegessége az lett, hogy a spanyol tapasokra jellemző porciókban tálalják nem csak a hispán, hanem az olasz, magyar és más mediterrán konyhák fogásait is. Így lényegében egy kóstolónyi adagban szervírozzák őket, aminek köszönhetően többféle tradicionális ételt is megkóstolhatunk. Az ételeket az asztal közepére helyezve szervírozzák, melyeket közösen, családias hangulatban fogyaszthattok el. Hiszen az ételmegosztás az egyik legjobb módja a beszélgetések felpezsdítésének.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 13.

Amennyiben Latin-Amerika ízeire is kíváncsiak vagytok, szemezgessetek korábbi válogatásunkból: