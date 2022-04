6 egyedülálló látványosság Budapesten, aminek nincsen párja Európában

Fővárosunk több olyan attrakcióval büszkélkedik, ami Európában elsőként nálunk valósult meg. Arra is akad példa, hogy valamiből a Budapesten található a legnagyobb. Ha már ilyen szerencsések vagyunk, miért ne fedeznénk fel mindet? Akár esik az eső, akár hét ágra süt a nap, a kontinens legjeit bármikor célba lehet venni.

Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja: Magyar Vasúttörténeti Park

Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja egy álom megvalósítását kínálja azoknak, akik gyermekkorukban vasutasnak készültek. A látogatók keddtől vasárnapig különböző mozdonytípusokat vehetnek közelebbről szemügyre, emellett interaktív programokon vehetnek részt. A 2000 forintos felnőtt belépő megváltásán felül – hétvégenként és különleges alkalmakon – 1200 forintért lehetőség adódik egy nosztalgia-dízelmozdony vezetőállomásán utazni, ami után az utasok (egyszerre maximum 4) tiszteletbeli mozdonyvezetői oklevéllel távozhatnak. A helyszínen kipróbálható a kézi hajtányozás, azaz emberi erővel működő járművek hajtása, és szintén nagy élményt jelent az IVG 902-es pályaszámú igazgatósági személy-vágánykocsin, avagy a Csajka-sínautón utazni.

1142 Budapest, Tatai út 95.

Az első Houdini-múzeum Európában: Houdini Ház

A magyar származású illuzionista és szabadulóművész, Harry Houdini nevét az egész világ ismeri. Trükkjeivel, amelyekkel gyakran kockára tette az életét, mindenkit levett a lábáról, és páratlan előadási stílusa miatt a közönség minden mozdulatát feszülten figyelte. A kontinens első, Houdininek emléket állító múzeuma 2016-ban Budapesten nyitott meg, és valódi ritkaságokat (Houdini bilincsei, személyes levelezése stb.) tár a látogatók elé, elvégre a Houdini Ház a világ egyetlen, bizonyítottan eredeti Houdini-gyűjteményének ad otthont. Időutazásra hív, miközben egy hihetetlenül érdekes ember életének titkaiba enged bepillantást. Egy apró színpadot is találni ott, hogy a látogatókat rövid előadásokkal (például bűvésztrükkökkel) szórakoztathassák.

1014 Budapest, Dísz tér 11.

A legnagyobb, folyamatosan működő interaktív múzeum Európában: Flippermúzeum

A hazánkba látogató külföldi turisták egyik első számú kedvence a Radnóti Miklós utcai Flippermúzeum, ami valójában játékterem, hiszen a kiállított gépek közül 130-at ki lehet próbálni. A legnagyobb, folyamatosan működő európai interaktív múzeum 2014-ben nyitott meg, és a XIX. század flipperelődeitől a modern flipperekig minden időszak játékgépeit felvonultatja, közel 400 négyzetméteren. Az élmény legérdekesebb része az, hogy bár múzeumnak nevezi magát a hely, az elmúlt évtizedek tökéletes állapotban lévő relikviáit nem veszik körül kordonok, a gépeket bátran megérinthetjük, kipróbálhatjuk. Néhány óra észrevétlenül eltelik, hiszen a jó szórakozás garantált, és a büfé finomságaiból az energiaraktárakat is fel lehet tölteni. Hétfőn és kedden zárva!

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18.

Európa első interaktív szelfimúzeuma: Museum of Sweets and Selfies

Az utóbbi években gombamód ütötték fel fejüket a különféle, szelfizéssel kapcsolatos interaktív tárlatok szerte a világban, és mi, magyarok elmondhatjuk magunkról, hogy élen jártunk az őrület megteremtésében. 2018-ban Budapesten nyitott meg az akkor még egyedülállónak számító Museum of Sweets & Selfies, amit 2019-ben egy másik édesség- és szelfimúzeum, a Bubbles létrehozása követett. A színes, vidám installációk előbbi esetében 2 emeleten, összesen 400 négyzetméteren kerültek kihelyezésre. Mivel a mutatós édességek is nagy szerephez jutottak a koncepció kialakításakor, szinte természetes, hogy a hely élménycukrászdával lett teljes. A 90 percre váltott diákjegyért 2500 forintot kérnek el, míg a felnőttek 3500 forintért léphetnek be a szelfiparadicsomba.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 43.

Európa első földalatti vasútvonala: Földalatti Vasúti Múzeum

Az 1896-ban átadott, a Vörösmarty tér és a Mexikói út között közlekedő 1-es metróról köztudott, hogy Európa első földalatti vasútvonala, 2002 óta a világörökség része. Történetében fontos mérföldkő 1973, amikor a korábbi szokásokkal szemben jobb oldali irányúvá állt át a földalatti vasút közlekedése. A változás miatt szükség volt a forgalomirányító és biztonsági rendszerek átépítésére, és az aktuális korszerűsítési munkálatokat is elvégezték.

A kontinens első földalattijának, továbbá a budapesti metrónak emléket állító Földalatti Vasúti Múzeum 1975-ben nyitott meg, és a tárlata része három földalatti vasúti kocsi, tárgyi emlékek, fényképek, valamint vasútmodellek. Jegyek: 280 és 500 forint között. Az aktuális nyitvatartást megtaláljátok a múzeum weboldalán.

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró

Európa legnagyobb zsinagógája: Dohány utcai Zsinagóga

A VII. kerületi zsinagógáról sokan tudják, hogy európai viszonylatban a legnagyobb, sőt, méretét tekintve a világ zsinagógái között is dobogós: a jeruzsálemi után rögtön a második. A 3000 fő befogadására alkalmas épület mór stílusban épült 1859-ben, belső tere 1200 négyzetméter, tornyai 44 méter magasak. A látvány kívül-belül lélegzetelállító. Ugyan a felnőtt belépő ára (7000 forint) elsőre húzósnak tűnhet, de a jegy magában foglalja az idegenvezetést, illetve a Dohány utcai épület mellett a zsidó kultúrát és vallást bemutató tárlatok (ideiglenes kiállítások a pincében, Magyar Zsidó Múzeum, Raoul Wallenberg Emlékpark, kőtár, sírkert) meglátogatására is feljogosít. Fontos: a belépés feltételei megtalálhatók a zsinagóga weboldalán.

1074 Budapest, Dohány utca 2.