5 remek kortárs magyar verseskötet április 11-re, a magyar költészet napjára

Az örök klasszikusok mellett, mint Petőfi Sándor vagy József Attila, a kortárs magyar irodalom is bővelkedik zseniális versekben, íróik pedig kétségkívül megérdemlik a figyelmet. A magyar költészet napjának alkalmából olyan kortárs versesköteteket gyűjtöttünk, melyeken keresztül megismerhetitek korunk legnagyszerűbb költőit.

Simon Márton: Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni

A kortárs magyar versekről sokaknak rögtön Simon Márton neve ugrik be, ami nem véletlen: a fiatal költőnek eddig öt önálló verseskötete jelent meg, amik egytől egyig óriási sikert arattak. Ez alól pedig a legújabb, 2021-ben megjelent Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni c. gyűjtemény sem kivétel. A kötet versei azokat az emlékeket idézik meg, amiket az elmúlt két évben, a pandémia miatt megannyi ember átélt, így jelenik meg a sorok között a bezártságérzet, a folyamatos bizonytalanság vagy a mindennapok monotonitása. A mindenki számára ismerős, univerzális érzéseket feldolgozó művek soraiban mindenki találhat olyan gondolatokat, melyekkel rezonálni tud.

Tisza Kata: A legjobb hely a városban te vagy – Terápiás versek

Tisza Kata verseskötete egy egészen új megközelítést alkalmaz: pszichológiai doktori kutatásait felhasználva egy mankót ad olvasóinak kezébe, hogy könnyebben feldolgozhassák a könyv fő témáját, a válást. Míg szinte már mindenki találkozott vele lépten-nyomon az élete során, még mindig nagy tabu övezi, kétes megítélése miatt pedig még nagyobb tehernek vannak kitéve azok, akik érintettek a témában. A sorok között a szerző profi szakértelemmel és mély emberséggel mutatja be a válás során felgyülemlő érzéseket és az egyes fázisokat, amik idővel elvezetnek oda, hogy az ember elengedje a fájdalmait és új célokat tűzzön ki.

Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt

Nádasdy Ádámot senkinek sem kell bemutatni, hiszen írásaival, műfordításaival, nyelvészeti kutatásaival és tanári munkásságával már évekkel ezelőtt kivívta magának az elismerést. A Jól láthatóan lógok itt c. kötet versei a legnagyobb természetességgel vonnak be a szerző életébe, gondolataiba és érzéseibe, ha pedig figyelmesen olvassuk őket, hamar önmagunkat is megtaláljuk a sorok között. A kötet egyik legkülönlegesebb vonása, hogy az olyan mély és nehéz témákat, mint az elmúlás vagy a lét összegzése, mindenféle költői kép vagy cizellálás nélkül, egyszerűen érthető, letisztult stílusban közvetíti. A káprázatos sorok mindenkihez szólnak, az általuk felvetett kérdések és gondolatok pedig valószínűleg a kötet letevése után is sokáig visszhangozni fognak az olvasó fejében.

Haász János: Apám óriás lesz

Mind a magyar, mind a világirodalom sok felnövésregénnyel büszkélkedhet, a költőként indult Haász János első prózakötete azonban egy plusz csavart tartalmaz: a népszerű műfaj megszokott felépítésével szemben, nem a gyerekkor emlékeiből próbálja megfejteni a felnőttkort, hanem inkább a felnőttkorban próbál utólagosan emlékeket előidézni. A történet az 1980-as évek magyarországi mindennapjaiba repíti vissza az olvasót, ahogyan a főszereplő igyekszik megválaszolni a történet elején feltett kérdést: lehet-e magunknak apát építeni emlékekből? A kötet ugyan mininovellákából áll, egybefüggő történetként is olvasható, és egy igazán egyedi olvasásélményt nyújt.

Krusovszky Dénes: Áttetsző viszonyok

A szerző első regénye, az Akik már nem leszünk sosem fantasztikus nyelvezetének és egyedülálló történetének köszönhetően hamar sok olvasó kedvenc könyvévé vált, ugyanezek a jellemvonások pedig visszaköszönnek a 2020-ban megjelent, Áttetsző viszonyok című verseskötetének soraiban is. A versek nagyon átgondolt sorrendben követik egymást, és míg egyesével magukban is megállják a helyüket, akadnak köztük kisebb-nagyobb összefüggések is. Témáikat tekintve a mindennapi élet -leginkább az elmúlt évek – kérdései jelennek meg: szó esik a járványról, a klímahelyzetről, és az ezek és más dolgok által kiváltott jövő iránti szorongásról is.