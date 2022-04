8 mesés tanösvény országszerte, ha felfedeznéd hazánk természeti kincseit

Magyarország területén számos kiépített sétaútvonal várja a látogatókat, hogy segítségükkel megismerhessük az egyes régiók természeti értékeit, növény- és állatvilágát, illetve számos új információval gazdagodjunk velük kapcsolatban.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található Búbos vöcsök tanösvény a környék egyik leglátogatottabb útvonala, a 15 állomásos, kb. 1-1,5 óra alatt teljesíthető út kifejezetten a Kis-Balaton madárvilágának bemutatására törekszik. Az állomásokat jelölő táblák mindegyike egy-egy madárcsoportot ismertet, így tudhattok meg mindent többek között a parti madarakról, az énekesekről és a ragadozókról is. Gyakran megmutatkozik a névadó is: a környék jelképeként is szolgáló búbos vöcsök madarat is kiszúrhatjátok.

A Hollókői-patak völgyében húzódó 6 állomásos útvonalat 2015-ben adták át, egykor a helyiek mosásra és kenderáztatásra használták a medret. Éppen ezért, a tanösvényt végigjárva nemcsak az élővilágba nyerhettek betekintést, hanem a patak életét, a kender termesztését, feldolgozását és a régi mosás praktikáit is megismerhetitek. Mindemellett a gazdálkodás fontos helyszínéül is szolgált, a könnyed túra során így a szemfülesek kiszúrhatják a patakmenti gyümölcskerteket is. Az útvonalat táblák jelzik, ahonnan az adott állomásokról minden információt megtudhattok.

A Hortobágyi Nemzeti Park egyik ékköve a Hortobágyi-halastavak tanösvény, ami egy könnyen bejárható sétaútvonalon keresztül enged betekintést az Alföld ezen részébe. A Hortobágy jelentős része küzdött a szárazsággal és a szikes talajjal, a halastavak kialakításával pedig jelentősen orvosolták ezt a problémát. A tanösvény kialakítása után 2006-ban átadtak egy ökoturisztikai célú, a terület bemutatására szolgáló kisvasutat is, amivel szintén fel lehet fedezni a környéket. A festői tájat csodálva mindent megtudhattok Közép-Európa legfontosabb vízimadár élőhelyéről és személyesen is megnézhetitek a veszélyeztetett vízimadárfajokat.

Székesfehérvár belvárosától nem messze helyezkedik el a 218 hektáros Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, ami betekintést nyújt a környék élővilágába. Az egész évben látogatható tanösvényen a számos védett és fokozottan védett növény-és állatfaj mellett megismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével, a természetvédelmi problémákkal és a természetvédelemmel kapcsolatban is kaphattok hasznos információkat.

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba. A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is.

Ha egy egészen különleges élményre vágytok, látogassatok el a Tisza-tavi tanösvényre, ahol egy 1,5 km hosszú pallóúton sétálva nyerhettek betekintést a helyi növény-és állatvilágba. A jegyvásárlásra a Fűzfa Kikötőben van lehetőség, ahonnan menetrend szerint induló kishajójáratokkal juthattok el a sétányig. Az útvonal nádasok, ártéri erdőkön és hínármezőkön keresztül visz, így igazán autentikus módon fedezhetitek fel a területet. A tanösvény interaktív tábláin keresztül megismerhetitek a vadregényes tó élővilágát, ha pedig elfáradtok és megpihennétek, a közeli Fűzfa Pihenőparkban feltöltődhettek.

A Balaton környékén járva mindenképpen érdemes végigjárni a Töreki-tavak tanösvényt, aminek hosszát mindenki a kedvére szabhatja: a tanösvény teljes hossza 8,5 km, de összeköthetitek egy 14 km hosszú túraútvonallal is a környéken, illetve kisebb sétákra is van lehetőség. A Töreki városrész mellett meghúzódó völgyet 1994-ben nyilvánították védetté, hiszen a környék számos természeti kinccsel rendelkezik, amit a hangulatos táj még izgalmasabbá varázsol. A tanösvény útvonalát követve lehetőségetek van megismerni a helyi tavak, vizes élőhelyek, erdők és rétek élővilágát, a madárlesből pedig a madárvilág mindennapjaiba is bepillanthattok.

Vízfői-tanösvény, Orfű

A 2020-ban átadott tanösvény a Pécstől 14 kilométerre fekvő Orfűn található, hossza közel 1 kilométer. A négy állomásból álló útvonal az orfűi Malommúzeum parkolójától indul, ahol a sétálók a vízimalmok világába nyerhetnek betekintést, az itt található folyamatosan működő patakmalom pedig egyedülálló látványosság az országban. A második állomáson a Vízfő-barlanggal és az itt lévő forrással ismerkedhetnek meg a túrázók, és a nem rég felújított pihenőhelyen lehetőség van egy otthonról hozott uzsonna elfogyasztására is. Az út harmadik állomása a füves és vizes élőhely-típusokról ad információt, a séta utolsó állomása pedig a védett égeres-láperdő élővilágát mutatja be.