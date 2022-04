6 hely Budapesten, ahova megéri beugrani egy szelet fenséges flódniért

Alma, mák, dió és minden, mi jó. Többek között ezek a fő alapanyagok, mesterien rétegzett tésztalapok és egy csipetnyi varázslat az, ami életre hívta a zsidó gasztronómia különleges desszertjét, a flódnit.

Nem lehet ismeretlen a név azoknak, akik szeretik a flódnit, hiszen A flódnis már csak elnevezéséből fakadóan is határozottan letette védjegyét a sütemény mellett. Vámos Juci, cukrász ráadásul nemcsak a minőséget, de az örökséget is belesüti minden egyes flódnijába, hiszen édesanyja receptje és szellemisége alapján készíti őket napról napra.

1126 Budapest, Alkotás út 53. (MOM Park)

A belvárosi Pörc & Prézli Étterem aztán tudja, mi is a méltó lezárása egy remekbe szabott ebédnek vagy vacsorának. Flódnijukat gyömbéres-fahéjas almakrémmel tálalják, amit pusztán elképzelni is maga egy ízutazás. A kérdés tehát nem az, hogy megkóstoljuk-e, hanem az, hogy mikor?

1065 Budapest, Lázár utca 1.

A III. kerületi Gléda Vendéglőbe azért kell feltétlenül ellátogatni, mert ott olyan flódnit találunk, amilyet sehol máshol nem. Az újragondolt desszert esetében kovászolt palacsintatészta öleli körbe a diós-almás-mákos rétegeket, amit végül sóskaramell öntettel dicsőítenek meg.

1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

Tudjuk jól, hogy vannak az életben kőbe vésett dolgok. Egy közülük biztosan a Sütit akarok süteményektől roskadozó pultja, ami bár napról napra változik, a flódninak szerencsére mindig akad hely. Süteményükben a rétegek itt szinte egymásba olvadnak és nem egy embertől hallottuk már, hogy voltaképpen telitalálat.

1023 Budapest, Frankel Leó út 72.

Buda egy tüneményes, nyugodt kis utcájában, a hatalmas üvegablakaival hívogató Franziska üzletében is gondoltak ránk, flódnisokra, de ezen felül is a vegánokra. Az alma, a mák és a dió természetesen elmaradhatatlan, de kerül itt a süteménybe még aszalt szilva, agave, datolya és némi narancshéj is. Ha őket választjuk, 8 szeletes süteményként egyben kérhetjük flódnijainkat díszdoboz ölelésében.

1011 Budapest, Iskola utca 29.

Budapest ír pékségének budai és pesti pultjaiból is rendre visszakacsintanak ránk a flódniremekek és jó hír, hogy nem kell karácsonyig várni, hiszen állandó kínálatuknak köszönhetően elég csak reggelente gondolnunk egyet és kérnünk flódniszeletünket a habos cappuccinónk mellé.

1077 Budapest, Wesselényi utca 23.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16/a