12 ellenállhatatlan tavaszi program, ami az ország legszebb helyeire csalogat

Virágba borult az ország, a napsugarak melengető érintése kirándulásra csábít. Nem tudjátok, merre induljatok? A programkínálat bőséges, válogatásunkban csupa remek lehetőséget ajánlunk arra az esetre, ha nem a négy fal között töltenétek a szabadidőtöket.

A kedvelt Hollán Ernő utcai Stelázsi bolt márciustól minden hétvégén új kultúrbirtokán, Etyeken várja a nyüzsgéstől menekülő városlakókat. Kínálatukban helyi termelők borain kívül megtalálhatók házi készítésű desszertek, levesek, magyaros hidegtál és sajttál (hazai sajtmanufaktúrák termékeiből), továbbá büszkeségük, a tépett szarvasos szendvics. A teraszról pompás kilátás nyílik a borvidékre, és az épületben megcsodálható egy 1867-ben készült, eredeti állapotában megőrzött prés. A borospincében a Stelázsitól megszokott, családias hangulat uralkodik, a hely tökéletesen alkalmas csapatépítők, lánybúcsúk, szülinapok megrendezésére. Április 9-10-én, az Etyeki Piknik alkalmával szórakoztató programokkal és különlegességekkel készülnek.

2091 Etyek, Újhegy 79.

A Budapesttől 60 kilométerre fekvő Tatát gyakran nevezik esküvővárosnak. Itt található a Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház, amely csodás miliővel és pazar panorámával vonzza a házasulandókat. A modern és ódon elemeket ötvöző épületkomplexum az Öreg-tó parti sétányát díszítő, s egyben otthonát adó műemlék vízimalmok után kapta a nevét. Legyen szó svédasztalos, tálszervizes vagy tányérszervizes tálalási módról, a bisztró neves séfje garantálja, hogy a kulináris élmény felejthetetlen marad. A helyszín akár 100 fős vendégsereg befogadására is alkalmas, ráadásul tágas apartmanok, és az Öreg-tóra, valamint az Eszterházy-kastélyra néző kilátással rendelkező, jól felszerelt lakások várják mindazokat, akiket marasztal az elragadó környezet.

2890 Tata, Tópart u 19.

A Budai-hegység újabb panorámái nevű gyalogtúra három „tetőre” viszi fel az emelkedőktől meg nem riadó túrázókat. Az Outside-in Túrák csúcsra törő eseményének szervezője a Hármashatár-hegy, a Kálvária-hegy és az Újlaki-hegy meghódítását tűzi ki célul, és előre jelzi, hogy a 20 kilométeres távot lefedő túra nem lesz sétagalopp. Nehézsége közepes (a szintkülönbség 600 méter), ezért elsősorban – de nem kizárólag –, azoknak ajánlott, akik rendszeresen mozognak. A csodás látványért és a felejthetetlen élményekért megéri vállalni ezt a kihívást, de persze csak akkor, ha késznek érzitek magatokat az alaposan lefárasztó, edzésnek is beillő szabadtéri időtöltésre, és rendelkeztek megfelelő túracipővel. Az április 9-i programért 3000 forintot kérnek el.

Indulás innen: 1028 Máriaremete, Kisboldogasszony-bazilika

A Jászkarajenői-halastavakat a Cegléd-Szolnok-Tiszakécske között fekvő szikes puszták legjelentősebb vizes élőhelyei között tartják számon. A tavaszi vonulási időszakban különösen fontos szerepet töltenek be a madarak számára, ezért is érdemes arrafelé kirándulni. Április 9-én tapasztalt túravezető irányításával sétálhattok végig a legnagyobb halastó körgátján, és megcsodálhatjátok, mit rejt a tavat szegélyező nádas. A különböző madárfajok között szürkegém, nagy kócsag és foltos nádiposzáta megjelenésére lehet számítani. Ha kíváncsiak vagytok a szikes puszta változatos madárvilágára, jó hírünk van, mert a körtúra alatt megmutatja magát a mezei pacsirta, az egerészölyv és a vörös vércse is. A túra 4 km hosszú, távcsövet vinni ér! Ára: 1800 forint.

Találkozó: 5094 Tiszajenő, alsó vasútállomás

Április 9-től 10-ig a szülőket és a gyerekeket egyaránt megcélzó programsorozattal hív gasztrokirándulásra az Etyeki Piknik. Az új élményekre és finom borokra szomjazókat családi e-bike túra, gyerekkoncert és frissítő szörp csábítja a Fejér megyei nagyközségbe, ahol a család apraja és nagyja együtt töltheti az időt a szabadban.

A fővárostól kevesebb mint egyórányi autóútra fekvő Apajpuszta egykor nemzetközi hírű ló- és szarvasmarha-tenyésztéséről volt ismert, napjainkban viszont jelentős túzokállományával vonzza a természetbarátokat. Április 9-én és 16-án kora reggeli túzokleső túrát szervez a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, aminek során a résztvevők szakvezetővel járhatják be a megfigyelési pontokat, a madarak tartózkodási helyétől függően. A reggel 6 órakor kezdődő, négyórásra tervezett program részeként megismerkedhettek a Felső-Kiskunság szikes pusztáinak jellegzetes élővilágával, továbbá a térség arculatát alakító földhasználat természetvédelmi vonatkozásaival. A részvételi díj felnőtteknek 2000 forint, a túrához saját gépkocsi szükséges, jelentkezni kizárólag online lehet, a knp.hu weboldalon.

Találkozó: 2347 Bugyi, református templom melletti parkoló

Amikor a rohanó hétköznapok teljesen lemerítenek és alig jut idő valódi pihenésre, megoldást jelenthet a környezetváltozás. Úti célnak ajánljuk Borotát, ahol nyugalom, kedves vendéglátás, és kiváló borok garantálják a kikapcsolódást. A Koch Borászat nagyon hangulatos, wellness részleggel és szaunával rendelkező panziót üzemelt ott, és kóstoló alkalmain két hazai borvidék (a Villányi és a Hajós-Bajai Borvidék) kiválóságait tölti pohárba. Tartanak továbbá kemencés vacsorát és pincelátogatást is. Ha ott jártok, kóstoljátok meg a Koch Csaba és Evans Victoria izgalmas együttműködésének eredményeként létrejött borcsaládot, mely két figyelemre méltó tételt, egy Hajós-bajai Chardonnay-t és egy 2018-as Villányi Super Premium Franc-t foglal magába.

6445 Borota, V. kerület 5.

Nagykőrösre költözik az ország egyetlen, Közép-Európában is egyedülállónak számító autós szafariparkja, és április 14-től a korábbinál jóval nagyobb, több mint 30 hektáros területen várja látogatóit. A Budapesttől 50 percnyire található parkban él majd a Magyar Nemzeti Cirkusz közel 200, családtagként szeretett vadállata, melyeket a modern állatvédelmi elvárásoknak eleget téve kivontak a cirkuszi munkából. A helyszínt úgy választották ki, hogy a környezet az összes állat számára ideális legyen. Bár a park elsősorban az állatokról szól, nem az autós szafari lesz az egyetlen attrakció. A területen élménypark létesül különféle játékokkal és egy harmincméteres óriáskerékkel, ahonnan akár madártávlatból is megcsodálható az egzotikus látvány.

2750 Nagykőrös, Pótharaszti út

Nem csak a hegyvidék tartogat páratlan szépségű látnivalókat. Annak érdekében, hogy ezt az állításunkat alátámasszuk, a héricsek, cankók és unkák színpompás világát ajánljuk figyelmetekbe. A a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében, április 23-án gumicsizmát húzva járhatjátok végig a Tápió-vidék nyugati részén húzódó löszvölgyeket, bepillantást nyerve a virágba boruló domboldal, valamint a közelmúltban elkészült, vízpótló műtárgyak révén újjáéledt mocsár- és láprétek nyüzsgő életébe. A körülbelül 10 kilométernyi távot a terv szerint 6 óra alatt járják be a csoport tagjai, akik közepes nehézségű túrára számíthatnak. A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, a teljes árú jegyet online lehet beszerezni 2400 forintért.

Találkozó: 2215 Káva, a volt Vadász Büfé előtti parkoló

A kézműves sör, a jótékonyság és a természetjárás bizonyos esetekben kéz a kézben járhat. A profitját 100%-ban társadalmi szervezeteknek adományozó SHARE például arra buzdít, hogy április 24-én a „csúcson” koccintsatok velük. A helyszín a Biatorbágy és Sóskút között húzódó, a viadukt árnyékában kezdődő és ott is végződő körtúra, ismertebb nevén a Nyakas-kör lesz, ahol támogatói felajánlás fejében biztosított a frissítő. A szívet-lelket melengető látvány és a hideg sör nem minden, a 13 kilométeres túra ugyanis egy cukrászdánál ér véget, ahol az elveszett energiák pótlásának legédesebb módjával jutalmazhatjátok meg magatokat. Az ötletgazdák tervei szerint havonta lesz egy-egy ilyen alkalom, minden esetben hétvégén, hasonló távolsággal kalkulálva.

Indulás: 2051 Biatorbágy, vasúti viadukt

Megújult és március 5-től újra látogatható az Oroszlány határában fellelhető, 1733-ban alapított kamalduli remeteség. Az egész Európában egyedinek számító műemlék épületegyüttes megidézi a szerzetesek 250 évvel ezelőtti életének békéjét. A rekonstrukció során felújításra kerültek a némaságot fogadott szerzetesek otthonaként szolgáló cellaházak, összesen 17, és megtörtént a csonka templomtorony helyreállítása. A barokk rendszerű, teraszos kiképzésű díszkert szintén új fényben tündököl, és a remeteség új, modern fogadóépülettel lett teljes. Az elszigetelten élő szerzetesek zárt világába korhű enteriőrök és interaktív kiállítások engednek bepillantást. Gyerekbarát tárlatuk részeként különböző játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat.

2840 Oroszlány, Majkpuszta

A csodás környezetben fekvő Bükki Csillagda komolyan veszi a mondást, mely szerint határ a csillagos ég. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság új attrakciója március elején, Répáshután nyitott meg a nagyközönség előtt, és számos nagy dobást tartogat. A csillagos ég titkainak megismerését a kiterjesztett valóság (AR) segítségével teszi lehetővé, ezenkívül bepillantást enged a meteoritok és fényjelenségek világába, mi több, virtuális űrutazásra hív. A látogatóközpontban helyet kapott egy hazánkban kuriózumnak számító meteoritgyűjtemény – közte a Holdról és a Marsról származó darabokkal –, amelynek része egy 32 kilogrammot nyomó, megérinthető vasmeteorit. A csillagvizsgáló rendszeresen szervez 2D és 3D filmvetítést, illetve éjszakai távcsöves csillagászati bemutatókat.

3559 Répáshuta