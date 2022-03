5 zseniális könyv a spanyol irodalom remekei közül

Annak ellenére, hogy a spanyolajkú országok bőséges irodalommal büszkélkedhetnek, sokáig nem kaptak elég figyelmet itthon, ám az elmúlt években egyre több fordítás készült, így most már hivatalosan is elérhetővé váltak mindenki számára. A kihagyhatatlan klasszikusok mellett a modern és a kortárs regényeket is érdemes kézbe venni, hiszen ezeken keresztül is betekintést nyerhetünk az izgalmas spanyol kultúra mindennapjaiba.

Rafael Sánchez Ferlosio: A Jarama

A spanyol polgárháború utáni irodalom egyik legjelentősebb művének tartott regény terjedelmes hossza ellenére csupán 16 óra történéseit öleli fel, ám ez pont elég arra, hogy örökre megváltozzon a szereplők élete. A cselekmény két, párhuzamos szálon fut: egyszerre nyerhetünk betekintést Mauricio kocsmájába, ahol a törzsvendégek vitatják meg a világ nagy dolgait, és a Jarama-folyó partjára, ahol egy csapat fiatal fürdőzik egy forró vasárnapi délutánon. A történet előrehaladtával egyre jobban megismerhetjük az egyes szereplőket, gondolataikat és a közöttük lévő kapcsolatokat, ám mielőtt véget érne a látszólag átlagos nap, egy hirtelen fordulattal minden a feje tetejére áll.

Carlos Ruiz Zafón: A szél árnyéka

Carlos Ruiz Zafón Elfeledett könyvek temetője című tetralógiája, különösen annak első része, A szél árnyéka a spanyol kortárs irodalom egyik legékesebb gyémántja. A világhírű regény Barcelonába repíti az olvasót, középpontjában pedig a tizenéves Daniel áll, akit egy ködös hajnalon édesapja elvisz az óvárosba, az Elfeledett könyvek temetőjébe. Daniel csupán egy könyvet választhat a több ezer közül, és eleinte még nem is sejti, hogy az az egy mekkora hatással lesz későbbi életére. Nem is gondolnánk, hogy egy könyv képes szerelmet, barátságot, rivalizálást, veszélyes helyzeteket és nehéz döntéseket is az életünkbe csempészni.

Carmen Laforet: A semmi

A történet főszereplője a 18 éves Andrea, aki a középiskola befejezése után izgalmakkal és tervekkel felszerelkezve vág neki Barcelonának, hogy ott kezdje el egyetemi tanulmányait. Álmai azonban hamar szertefoszlanak, hiszen nem tud teljesen elszakadni családja folytonos ellenőrzésétől. Idővel aztán egyre inkább kinyílik előtte a világ: sikerül beilleszkednie a nagyváros lüktető forgatagába, új barátságokra tesz szert, és egyre inkább megcsapja a felnőttlét szele. Az új élmények és a családi drámák közé szorult lány igyekszik a lehető legügyesebben lavírozni életének ebben az új fejezetében, és megtalálni önmagát az új, felnőttes világban.

Enrique Vila-Matas: Bartleby és társai

Az író a kortárs spanyol irodalom egyik legnevesebb alakja, aki leggyakrabban a metairodalom, vagyis az irodalom az irodalomban témakörét dolgozza fel. Legsikeresebb regénye, a Bartleby és társa is erről szól. A naplóregény főhőse Marcelo, egy megkeseredett, szürke hivatalnok, aki az élet és az írás nagy kérdéseire keresi a választ: miért létezik az ember, és miért az a feladata, hogy írásban lejegyezze a gondolatait? A számos filozófiai kérdést boncolgató regény egy igazi kuriózum, így kihagyhatatlan olvasmány, ha valami igazán különleges élményre vágytok.

Gabriel García Márquez: Száz év magány

A mágikus realizmus műfajának alfája és omegája, a latin-amerikai irodalmi kánon csúcsa, Márquez életművének ékköve: csak néhány a magasztos jelzők közül, amelyekkel a Száz év magányról szoktak beszélni. Hogy milyen könyv ez valójában? Egyedi időkezelése és a sokszor azonos nevű szereplők százai miatt nehezen követhető, ugyanakkor, ha az olvasó hagyja, hogy Márquez (valamint kiváló magyar fordítója, Székács Vera) kézen fogja és az ismeretlenbe vezesse, majd ott, zseniális íróhoz mérten, magára hagyja: egyszerre meseszerű és horrorisztikus, pont, mint az élet. Ami biztos, hogy a Buendía család története jó darabig velünk marad, sőt, példájukon keresztül talán egy-két egyetemes kérdésünkre is választ kaphatunk.