4 lenyűgöző borbirtok, ami egész évben mesés panorámával vár

Legyen szó bármely évszakról, vannak hazánkban olyan, lélegzetelállító panorámával és kitűnő borokkal megáldott borbirtokok, ahová bármikor érdemes betérni egy pohár kiváló italra.

Rejtett, családi kincsként bújik meg a csopaki Szitahegyen a Petrányi Pince, ahonnan nemcsak az italaink szíveként számontartott szőlőtőkékre, de a Balatonra is mesés rálátásunk nyílik. A 2001-ben épült présházban ráadásul immár 20 éve készülnek az olaszrizlingek és furmintok, a sárgamuskotályok, a könnyed rosék és a testes vörösborok. Borteraszuknak köszönhetően az év bármely szakában tárva-nyitva áll előttünk a lehetőség, hogy ízletes boraik mellé helyi termelők szezonális alapanyagainak felhasználásával készült ételeket kóstolhassunk. Havonta megújuló étlapjukért, a szüntelenül változó balatoni panorámáért és a szeretetteljes vendéglátásért pedig időről időre feltétlenül vissza kell térni.

8229 Csopak, Homokbánya u. 31.

A Hernyák család 1993-ban telepedett le és kezdett szőlőművelésbe Etyeken, az azóta eltelt 30 esztendőben pedig két generáció is megtalálta helyét a szakmában. A közös álmot tervekre és megvalósításra cserélő, a családias, természetes és otthonos stílust a modern eszközökkel és korszerű eljárásokkal ötvöző birtok azóta ráadásul organikus gazdálkodássá nőtte ki magát. Ennek köszönhetően a még egészségesebb szőlőkből készült boraiknak valójában nincs párja, ahogy saját főzésű, tölgyfahordóban 4 évig érlelt borpárlatuknak sem, mely a kandalló és a ropogó tűz hangulatát idézi meg. De abban is biztosak vagyunk, hogy régóta dédelgetett tervük, miszerint Etyek életében a pezsgőnek kitüntetett szerepet szánnak, egy napon híressé teszi majd őket.

2091 Etyek, Öreghegy, Présházak 2684/0

Mesebeli és korántsem mindennapi látványt nyújt a Tokaj-hegyaljai borvidék lankás dombjaiba ágyazott kőporosi pincesor, melynek földbe nyúló pincéinek tetejét kivétel nélkül buja fűtakaró melegíti télen-nyáron. A pincesorok között, a zeg-zugos utcácskákon sétálva találjuk a 2015-ben alapított, első generációs borászat kóstolópincéjét is, mely a Frikker család nevét viseli. A világörökségi címmel büszkélkedő pincesor 25 hektáron gazdálkodó Frikker borászatának pincéjében tanúi lehetünk a Hercegkúttól Tolcsván át egészen a Köves-hegyig megbújó szőlőültetvényekről származó legfinomabb nedűknek: furmintoknak, hárslevelűnek és sárgamuskotálynak egyaránt. A pincészet nyolc dűlőnyit zár palackba évről évre a hegyaljai tőkék legfinomabbjaiból, és ha szeretnénk egy kortyban megízlelni a Megyer-hegyi Tengerszem 2019-es évjáratát, feltétlenül kóstoljuk meg a késői szüretelésű hárslevelűt. Búcsúzóul pedig ne feledjük szemünkkel végigjárni a pincesort békésen körbeölelő hegyvonulatokat.

3958 Hercegkút, Kőporosi pincesor 87. sz. pince

A Hajós-bajai és villányi borvidéken egyaránt tevékenykedő Koch Borászat nem akármilyen időszakon van túl. Tényleges és átvitt értelemben is learatták munkájuk gyümölcsét, hiszen modern bioborászatuk mellett napvilágot láttak az első Koch Organic tételek is. Ráadásul a gyümölcsös fehérborok, a Castallum és az Ister mellett hamarosan megkóstolhatjuk a borászat fahordóban készült, bio Olaszrizlingjét. Halmozva az élvezeteket, a közelmúltban a Koch frissen préselt gyümölcslé-feldolgozó üzeme is megnyitotta kapuit. A borászat zamatos gyümölcslevei sem tartósítószert, sem hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, és jelenleg két különböző kiszerelésben, illetve öt ízben érhetők el: almával, Irsai és Kékfrankos szőlővel, erdei gyümölcsökkel, málnával és céklával a főszerepben. Itt jártunkkor feltétlenül kóstoljuk meg a Koch Csaba és Evans Victoria izgalmas együttműködésének eredményeként létrejött borcsaládot, mely két figyelemre méltó tételt, egy Hajós-bajai Chardonnay-t és egy 2018-as Villányi Super Premium Franc-t foglal magába.

6445 Borota, V. ker. 5.