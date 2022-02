3 budapesti poké bowl bár, ami elrepít a tengerentúli szigetre

Laktató és egészséges fogás, de nem melegétel, frissen ropogó, nyers zöldségek egy tálnyi kavalkádja, mégsem saláta. Jogosan merül fel a kérdés, mégis milyen szuperételről is lehet szó, a választ pedig a csendes-óceáni szigetcsoport, Hawaii nemzeti ételében találjuk.

Az elmúlt években, városszerte is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő poké bowl manapság már talán nem is tűnik annyira ismeretlennek, mint annak idején. A superfood előbb a tengerentúlt hódította meg, később nyugat-európai nagyvárosok hevertek lábai előtt, hogy aztán 2019-ben Budapestre is megérkezzen, és nálunk is megvesse lábát Hawaii egyik nemzeti étele.

A poké bowl nevét arról a vágástechnikáról kapta, amivel a halat feldarabolják az elkészítés során, az eredetileg csupán három hozzávaló felhasználásával készülő étel pedig csak rizst, hagymát és vörös tonhalat tartalmazott. Annak köszönhetően azonban, hogy elindult világhódító útjára, a legtöbb nemzet igyekezett hozzátenni a magáét, így a ma ismert és oly szívesen fogyasztott poké bowl igazi multikulturális ételnek számít.

Az egyszerre laktató és egészséges egytálétel népszerűsége azonban nemcsak abban rejlik, hogy az ízkavalkád mellé egy szemet gyönyörködtető látványt is kapunk, hanem abban is, hogy sokoldalú fogás lévén megannyiféleképpen variálható. A poké bowl lényegében öt hozzávalón alapszik: a rizsalap mellé tetszőlegesen választhatunk egy proteinforrást, nyers halat, csirkét vagy tofut, mellé friss zöldségeket, szószt, végezetül pedig egy ropogós réteget, ami lehet mandula, mogyoró, kesudió vagy szezámmag.

A poké bowl elkészítésekor, a nyers haltól a zöldségekig rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a hozzávalók frissességére, és mivel egyiket sem éri hőkezelés, így valóságos vitaminbombának számít. A hidegen, mély tálban tálalt hozzávalókból ráadásul elég csak néhányat elhagyni vagy cserélni, hogy mindenki által fogyasztható vegán fogást kapjunk.

Alig vetették meg lábukat a pokébárok Budapesten, máris egy igazán formabontó, új hellyel gazdagodott a fővárosi poképaletta. A MOM Park I. emeletén található Yumybo pultjában nem kevesebb, mint 70 friss, egészséges és tápanyagdús hozzávaló sorakozik csak arra várva, hogy a mi bowlunkban születhessen újjá. A Yumybo ráadásul nem egy esetben szakít a pokéhagyományokkal, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy itt tényleg nincsenek kőbe vésett szabályok. Pokéösszeállításunknak tehát csak a képzelet szabhat határt: pokéalapnak választhatunk itt bulgurt, proteinnek tengeri herkentyűt és marhahátszínt is, de színesíti a hozzávalók listáját savanyított lilakáposzta, édesburgonyakrém, de még nachos is.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. (MOM Park)

Kelenföldtől és az Etele Plázától mindössze 3 percnyi sétára, egy csendes és barátságos, XI. kerületi utcácskába költözött az egészséges és egzotikus életérzést poke bowlban tálaló California Poke. A családias pokébárban a 12 féle pokétál mellé tizenharmadikként ráadásul saját, kényünk-kedvünk-ízlésünk szerint összeállított tálat is kérhetünk. Kínálatukból természetesen nem hiányozhat a lehető legmagasabb minőségű nyers hal, a vörös tonhal és lazac, emellett viszont találunk még garnélát, füstölt kacsamellet, tamagot, vagyis japán omlettet, fürjtojást, rózsaszín gyömbért és masago kaviárt is, hogy csak a legérdekesebbeket említsük. A friss és minőségi, 100%-ban gluténmentes vitaminbombák mellett ramen leveseik és organikus teáik is városszerte híresek.

1115 Budapest, Somogyi út 28.

A Millenáris Park szomszédságában található Lövőház utca sétányának Hawaii-szentélye az Aloha Poké, amely 2020 év elején nyitotta meg ajtajait pokéra éhes közönsége előtt. A budai pokébár a tradicionális vonalhoz legközelebb álló hozzávalókkal, legfőképp nyers hallal és a hazai ízlésnek kedvezve édes chilis és teriyakis csirkével kínálja pokétáljait. Húsmentes tálból kérhetünk tofuval készülőt, de olyat is, amiben kizárólag friss zöldségek hozzák el a szerelem első kóstolásra élményét. Van azonban olyan fogásuk, amibe egy leheletnyi csavarral nyers tonhal és lazac, de még bonito, vagyis tonhalpehely is jut, még magasabb szintre emelve ezzel az egészséges hedonizmus mutatóját.

1024 Budapest, Lövőház utca 1-5.