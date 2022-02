Mindegyik Batman-filmet láttad már? Íme az összes a megjelenés sorrendjében

Március 3-án érkezik a magyar mozikba az új Batman-film Robert Pattinsonnal. A premier alakalmából összegyűjtöttük nektek a korábban megjelent denevéremberes mozikat – külön feltüntetve a főszereplőket – hátha valamelyikről lemaradtál, vagy újranéznéd őket előtte vagy utána.

Íme az eddig mejelent Batman-filmek a megjelenés sorrendjében:

Denevérember – főszereplő: Michael Keaton (1989)

Gotham City a béke és a biztonság szigetének tűnt a legutóbbi időkig, hiszen biztonságára egy titokzatos szuperhős vigyázott, a fekete gúnyába öltözött, sosem látott technikai segédeszközökkel felszerelt denevérember, Batman. A legyőzhetetlennek hitt hős, a város őrangyala azonban ezúttal emberére talál. Felbukkan ugyanis a színen a fehér pofájú Joker (Jack Nicholson), akinek arcába maró savak örök mosolyt véstek, és aki arra készül, hogy leigázza a várost.

Batman visszatér – főszereplő: Michael Keaton (1992)

Gotham City ismét rettenetes gonosztevőktől retteg. Max Shreck (Christopher Walken), a korrupt és őrült üzletember a város bekebelezésére készül. Ebben támogatja őt a torzszülött Pingvin (Danny DeVito), aki a város polgármesteri címére hajt. Batmannek még a titokzatos Macskanő (Michelle Pfeiffer) szóló akciói is gondot okoznak, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy levegye lábáról a sötét lovagot.

Mindörökké Batman – főszereplő: Val Kilmer (1995)

Gotham Cityben ismét felüti fejét a gonosz: a könyörtelen Kétarc (Tommy Lee Jones) és a rejtélyes Rébusz (Jim Carrey) szövetséget köt a város leigázására. Alattomos tervet kovácsolnak Gotham City lakói agyának megcsapolására, szerencsére Batman (Val Kilmer) most sem hagyja cserben kedvelt városát és szembeszáll a gonosztevőkkel. A nagyszabású harcban most két segítőtársa is akad: az árván maradt Robin (Chris O’Donnell) és a megigézően szép Dr. Chase Meridian (Nicole Kidman).

Batman és Robin – főszereplő: George Clooney (1997)

Gotham City jéggé dermedt félelmében. A pokoli titkokkal terhes sötétben Mr. Fagy (Arnold Schwarzenegger) és a romlás csábító virága, Méregcsók (Uma Thurman) személyében minden eddiginél sötétebb erők szövetkeznek, hogy örökre hidegre tegyék a város polgárait. Ám a fekete égen feltűnik a denevérjel, és a Batmobil már suhan is a város felé. A rémület fagyos óráján ismét színre lép Batman és Robin, a jók védelmezői, a gonosztevők örök ellenségei.

A Sötét Lovag-trilógia

Batman: Kezdődik! – főszereplő: Christian Bale (2005)

A szülei halálát feldolgozni képtelen Bruce Wayne beutazza a világot azt kutatva miként vehetné fel a harcot az igazságtalanság ellen és védhetné meg az ártatlanokat. Wayne visszatér Gotham City-be és hűséges komornyikja, Alfred (Michael Caine), Jim Gordon nyomozó (Gary Oldman) és szövetségese, Lucius Fox (Morgan Freeman) segítségével szabadjára engedi alteregóját: Batmant, az álarcos hőst, aki erejét, intellektusát és szupermodern fegyverarzenálját kihasználva küzd a várost fenyegető gonosz ellen.

A sötét lovag – főszereplő: Christian Bale (2008)

Batman Jim Gordon rendőrhadnagy és Harvey Dent (Aaron Eckhart) kerületi ügyész segítségével nekilát felszámolni Gotham City maradék bűnbandáit. A szövetség erőfeszítései sikerrel járnak, egészen addig, amíg fel nem tűnik a színen egy új, zseniális gonosztevő, akit a város megfélemlített lakói csak úgy ismernek: a Joker (Heath Ledger)!

A sötét lovag – Felemelkedés – főszereplő: Christian Bale (2012)

Nyolc év telt el azóta, hogy egy szörnyű éjszakát követően Batman nyom nélkül eltűnt. Magára vállalta Harvey Dent államügyész minden vétkét, és a hősből üldözött bűnöző lett. Önfeláldozása azonban nem volt hiábavaló: a Dent-törvénynek köszönhetően Gotham békés várossá vált. Átmenetileg. A városban feltűnik egy macskajelmezes betörő (Anne Hathaway), aki sötét titkokat rejteget; és megérkezik Bane (Tom Hardy) is, a különös álarcot viselő, gátlástalan bűnöző. Bruce Wayne féltve őrzött magánya nem tarthat örökké, a városnak ismét szüksége van a Sötét Lovagra. Ám a köpönyeg és az álarc ellenére úgy tűnik, Bane legyőzhetetlen.

Batman-filmek a a DC-moziuniverzumban

Batman Superman ellen – Az igazság hajnala – főszereplő: Ben Affleck (2016)

Az igazság két bajnoka, Batman és Superman (Henry Cavill) feszül egymásnak korunk legjobban várt ütközetében. Attól félve, hogy egy istenszerű szuperhős tetteit senki sem felügyeli, Gotham legendás lovagja szembeszáll Metropolis szeretett megmentőjével, miközben a világ körülöttük azt próbálja meg kitalálni, hogy milyen hősre is van szüksége igazán. De miközben Batman és Superman háborúba vonul egymással, egy új fenyegetés is megjelenik, amely az egész emberiség létét veszélyezteti.

Az Igazság Ligája – főszereplő: Ben Affleck (2017)

Superman halála után Batman és Wonder Woman (Gal Gadot) szuperhősökből álló csapatot toboroznak, hogy megállítsák a Földet fenyegető ellenséget, Steppenwolfot. Új szövetségeseikkel együtt megalakítják az Igazság Ligáját.

Zack Snyder: Az Igazság Ligája – főszereplő: Ben Affleck (2021)

A 2017-es moziból Zack Snyder készített új verziót (újravágást).

És a legfrissebb Batman-film, aminek 2022. március 3-án lesz a magyar premierje:

Batman – főszereplő: Robert Pattinson

Batman már két éve rója Gotham City utcáit, és üldözi a város gonosztevőit – így hát egyre mélyebbre merül a sikátorok sötétségébe. Már alig néhány emberben bízhat: mindenfelől korrupt hivatalnokok és romlott nagymenők veszik körül. Csupán Alfred Pennyworth-szel (Andy Serkis) és James Gordon hadnaggyal (Jeffrey Wright) oszthatja meg a titkait. Egyedül maradt: rajta kívül nincs más, aki bosszút állhatna a város lakóinak sérelmeiért. Egy gyilkos épp Gotham elitjét veszi célba, és a szadista machinációi után hátrahagyott titokzatos nyomok a világ legnagyobb detektívjét a város alvilágába vezetik. Ott találkozik Selina Kyle-lal, vagyis Macskanővel (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepottal, a Pingvinnel (Colin Farrell), Carmine Falcone-nal (John Turturro) és Edward Nashtonnal, Rébusszal (Paul Dano). A bizonyítékok azonban a saját otthona felé vezetik, és minél jobban szűkül a gyanúsítottak köre, annál félelmetesebbé válik.

A DC-moziverzum további filmjeiről itt találhatsz összefoglalót: