6 felülmúlhatatlan Valentin-napi ajándék, ami garantáltan sikert arat

Egy-egy apró figyelmesség és mosolyra fakasztó bók minden napot boldogabbá tesz, részben ezért gondoljuk, hogy felesleges túlgondolni a Valentin-napi ajándékbeszerzést. Válogatásunkban klasszikusnak számító meglepetéseket gyűjtöttünk össze, amelyekkel nem lehet bakot lőni.

Romantikázás illatfelhőben

Szükségtelen hosszan magyarázni, miért tartoznak a verhetetlen ajándéktippek kategóriájába a bőrszépítő kencék és illatos fürdőbombák. Az otthoni lazítást magasabb fokozatra kapcsoló termékek terén élen jár a Lush, ami minden különleges alkalomra, így Valentin-napra is izgalmas, új kollekcióval rukkolt elő. Ízelítőül: szívet formázó, vérvörös tusolózseléjük mennyei eperillattal dobogtatja meg a szíveket, míg a rákocskaformájú Mr Loba Loba fürdőbomba a trópusi benzoé és a tonka romantikus illatáradatával tölti meg a fürdőszobát. Különböző ajándékcsomagokkal is készülnek, természetesen a tőlük megszokott, környezetbarát csomagolási megoldásokat alkalmazva.

A férfiszívek megnyerője

Egy férfi szívéhez a vadszalámikon át vezet az út. Örök igazság, még ha nem is mindenki így ismeri! A prémium vadszalámikkal és -kolbászokkal foglalkozó Venison Gustónál a minőségi hústermékekben hisznek, és persze abban, hogy szeretteinknek csak a legjobbat szabad adni. Különlegesen finom és egészséges szarvas-, őz- vagy éppen szürkemarhatermékeiket már elegáns – akár névre szólóan gravírozott – fadobozban is megvásárolhatod online, exkluzív budai szalámi mintaboltjukban pedig egyedi gourmet doboz összeállítására is lehetőséged van. Szarvas bresaola, szarvasgombaolaj és egy üveg remek olasz vörös – hát melyik férfi tud ennek ellenállni?

Szerelem első kóstolásra

Egy szép (és finom) ajándék többet mond minden szónál, szerencse, hogy a művészi szintre emelt desszertkészítés térhódításának hála nem lehetetlen a pazar ízvilágot szemet gyönyörködtető, roppanó csokoládéburokba zárni. A Valentin-nap alkalmat ad arra, hogy a finomságok szívecskeformában kerüljenek a pultba és levegyék a lábukról mindazokat, akik szemet vetnek rájuk. A Cloe Café gyönyörű, kézműves sütemény- és édességkreációinak lehetetlen ellenállni, és nem is kell, mert Budapesten, Szegeden, Győrben, Egerben és Nyíregyházán egyaránt lehetőségetek adódik szert tenni a mesés, rózsaszín, angyalszárnyakkal vagy apró szívekkel díszített boldogságbombákra.

1053 Budapest, Irányi utca 18.

Virágot a virágnak

Február 14. közeledtével egyre több, növényeket árusító üzletben válik dominánssá a rózsaszín és a piros, emellett megjelennek a kerámiaszívek, és a kísérőkártyákon a szerelem megünneplését célzó, kedves grafikák veszik át az uralmat. A lélegzetelállító virágdekorációiról és modern virágdobozairól is ismert Bree Virág szuper ajándékcsomagokat állít össze, a szerelmes szívekre gondolva pedig elegáns, friss virágokból készült csokrokat kínál megvásárlásra. A szerintünk jolly jokernek számító ajándékokat személyesen a Hello Delicato üzletben lehet beszerezni, illetve megrendelhetők online; utóbbi esetben a kiszállítást virágfutár végzi.

1118 Budapest, Rétköz utca 47/c

Páros masszázs

Az évkezdés nehézségeit ki kell pihenni, ez nem kérdés. Összekötve a kellemeset a hasznossal, meglephetitek magatokat egy páros masszázsutalvánnyal, így a Valentin-napi ajándék többszörösen kifizetődik. A Fővám tértől nem messze található Maldiv Thai és Gyógymasszázs Központban aromaolajok andalító illata és pihentető dallamok egészítik ki az autentikus thai masszázs élményét, amelyet pároknak és barátoknak egyaránt ajánlanak. A garantált testi-lelki feltöltődés érdekében 60 és 90 perces, tradicionális, olajos, illetve távol-keleti gyógymasszázs közül választhattok. A romantikus hangulathoz gyertyafényes, pezsgőzést és vacsorát magába foglaló csomagajánlatokkal járulnak hozzá.

1056 Budapest, Só utca 5.

Wellness & vidéki romantika

A Balaton környéke egész évben ideális úti cél hosszabb-rövidebb kirándulásokhoz, miért ne oda terveznétek a jól megérdemelt, tél végi kiruccanást? Ha fontos szempont az igényes környezet, és egy nagyobb hotel helyett olyan szálláshelyen töltenétek az időtöket, ahol teljesen átadhatjátok magatokat a vidéki romantikának, a balatonszőlősi Casa Christa wellnesslehetőségekkel rendelkező, elbűvölő vendégházaiban megtaláljátok, amit kerestek. A világ zajától távol, stílusosan felújított présházakban vonulhattok el anélkül, hogy nélkülöznötök kellene a szaunázás vagy éppen a saját használatú merülőkád és pihenőrészleg adta luxust. A lehetőségekről tájékozódjatok a Casa Christa weboldalán!

8233 Balatonszőlős, Izabella út